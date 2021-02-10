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  • Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это?

Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это?

15.11.2023 58 0

Наконец-то кто-то смог это сделать

Компания Nothing анонсировала приложение Nothing Chats, позволяющее получать и отправлять сообщения через iMessage на смартфоне Nothing Phone (2) с Android.

Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это? – фото 1

Это первый случай интеграции iMessage от Apple на устройстве с Android от стороннего производителя. Разработкой Nothing Chats занималась компания Sunbird.

Для работы приложения пользователям придется связать свой аккаунт iCloud от Apple. Сообщения не будут храниться на серверах Nothing – оно все передается сразу на сервера Apple.

Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это? – фото 2

Первоначально Nothing Chats будет доступен только в Северной Америке и некоторых странах Европы. Некоторые функции iMessage, такие как реакции, пока не поддерживаются.

Nothing Chats должен упростить переход пользователей iPhone на Android-смартфон Nothing Phone(2), и в целом тренд положителен. Однако, ждем, когда компанию Apple официально добавят и они выпустят официальный iMessage на Android.

Источник - nothing

Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.11.2023
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Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это?