Nothing Phone (2) получил iMessage от Apple – как это удалось достичь? Безопасно ли это?
Наконец-то кто-то смог это сделать
Компания Nothing анонсировала приложение Nothing Chats, позволяющее получать и отправлять сообщения через iMessage на смартфоне Nothing Phone (2) с Android.
Это первый случай интеграции iMessage от Apple на устройстве с Android от стороннего производителя. Разработкой Nothing Chats занималась компания Sunbird.
Для работы приложения пользователям придется связать свой аккаунт iCloud от Apple. Сообщения не будут храниться на серверах Nothing – оно все передается сразу на сервера Apple.
Первоначально Nothing Chats будет доступен только в Северной Америке и некоторых странах Европы. Некоторые функции iMessage, такие как реакции, пока не поддерживаются.
Nothing Chats должен упростить переход пользователей iPhone на Android-смартфон Nothing Phone(2), и в целом тренд положителен. Однако, ждем, когда компанию Apple официально добавят и они выпустят официальный iMessage на Android.
Источник - nothing