Nothing Phone (2a): появились данные о новом смартфоне. Растет бюджетный конкурент Pixel и Xiaomi?

69

Наконец-то топ за свои деньги с крутым дизайном?

С каждым годом все больше растет конкуренция среди мобильных устройств, это объясняется количеством появляющихся устройств. Нам уже известна компания Nothing, славящаяся своими необычными смартфонами по адекватной цене. Но недавно, после анонса Nothing Phone (2), появилась информация, полученная GSMChina из базы данных IMEI, что компания готовится к выходу еще одного смартфона – Nothing Phone (2a).

Номерная модель указывается в базе как AIN142, появление номера модели свидетельствует о том, что эта новая модель находится на стадии разработки. Номер International Mobile Equipment Identity (IMEI) служит уникальным идентификатором каждого мобильного устройства. Этот номер присваивается устройствам на стадиях производства и тестирования. Это означает, что команда Nothing работает над новым продуктом, и его запуск может приближаться.

Хотя точные технические характеристики еще не известны, согласно информации, обнародованной GSMChina, Nothing Phone (2a) будет иметь доступную цену. Это говорит о том, что Nothing Phone (2a), скорее всего, будет позиционироваться как более доступная версия Nothing Phone (2). Что-то похожее Google Pixel с их моделями Pixel 7 и Pixel 7а.

Вероятно, новая модель будет представлена со стратегией, направленной на предоставление пользователям производительности и функциональности и адекватные деньги, а это, скорее всего, означает, что некоторые фишки из старшей модели все же не перейдут.

Читайте также": Компания Samsung выпустила интересные аксессуары, направленные на заботу о природе

Источник: gsmchina