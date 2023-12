Nothing Phone(3) уже скоро? Смартфон может быть представлен на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в феврале

138

Новый смартфон от Карла Пея?

Стало известно, что Всемирный мобильный конгресс (MWC) намечен на 26-29 февраля следующего года. И компании готовятся к этому событию. Компания Nothing не исключение, она уже начала рассылать приглашение на участие в мероприятии.

Исторически сложилось так, что Nothing уже использовала MWC для создания ажиотажа вокруг своих телефонов – Карл Пэй продемонстрировал Nothing Phone (1) в 2022 году, а Nothing объявила о партнерстве с Qualcomm для Phone (2) на MWC 2023 года. Итак, можно с уверенностью сказать, что мы можем ожидать некоторых интересных намеков об их следующем устройстве, возможно, от самой команды или даже непосредственно от Карла Пея.

Теперь на новом плакате-приглашении говорится о 27 февраля, а также загадочном сообщении "Ничего интересного", которое следует воспринимать как сарказм. Это похоже на достаточно четкий намек на новый смартфон. Ранее всплывали слухи о новом смартфоне Nothing Phone (2a), но говорится ли в этом сообщении именно о нем? Это остается загадкой…

По слухам, у этого телефона будет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с центральным вырезом для селфи. Утечка изображения даже показывает знакомый интерфейс Glyph, светящийся на задней панели. К сожалению, подробности об устройстве, в том числе о том, это Phone (3), или, по слухам, Phone (2a), все еще держатся в тайне.

В прошлом году примерно в это же время Nothing начал дразнить Phone(2). Поэтому следует следить в дальнейшем новых намеков и истоков.

Источник: androidauthority