Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Nothing Speaker (1): первый взгляд на новую колонку компании

07.03.2023 42 0

В сети появился рендер беспроводной колонки от Nothing

Компания Nothing в этом году на мероприятии MWC сказала, что представит новые категории продуктов. И кажется перед нами первый новый продукт от компании – The Nothing Speaker.

 

Nothing-speaker

 

Технические характеристики и дата запуска еще не известны, но возможно они представляют их вместе со вторым поколением наушников.Смотря на фото можно сделать определенные выводы:

 

  • Колонка имеет квадратную конструкцию с кнопками громкости и питания с обеих сторон
  • Кнопка с красным акцентом на левой панели и логотип Nothing в маленьком круглом кольце спереди
  • Два черных выреза (твиттера) сверху и два белых выреза (сабвуферы) в нижней части устройства
  • Резиновые прокладки внизу для поддержания и сцепления при размещении на плоских поверхностях

 

Большая вероятность, что будет фирменное приложение с хорошим оформлением, потому что компания уделяет софту очень большое внимание. Назвать дизайн удивительным – это ничего не сказать, но концептуальный дизайн устройств это фишка компании и вряд ли они будут выпускать гаджеты с привычным дизайном как у всех.

 

Читайте также: Nothing Ear (2) выйдут в этом месяце. Что улучшат?

 

Источник: 91mobiles

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Nothing Speaker (1): первый взгляд на новую колонку компании