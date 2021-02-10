Nothing Speaker (1): первый взгляд на новую колонку компании
В сети появился рендер беспроводной колонки от Nothing
Компания Nothing в этом году на мероприятии MWC сказала, что представит новые категории продуктов. И кажется перед нами первый новый продукт от компании – The Nothing Speaker.
Технические характеристики и дата запуска еще не известны, но возможно они представляют их вместе со вторым поколением наушников.Смотря на фото можно сделать определенные выводы:
- Колонка имеет квадратную конструкцию с кнопками громкости и питания с обеих сторон
- Кнопка с красным акцентом на левой панели и логотип Nothing в маленьком круглом кольце спереди
- Два черных выреза (твиттера) сверху и два белых выреза (сабвуферы) в нижней части устройства
- Резиновые прокладки внизу для поддержания и сцепления при размещении на плоских поверхностях
Большая вероятность, что будет фирменное приложение с хорошим оформлением, потому что компания уделяет софту очень большое внимание. Назвать дизайн удивительным – это ничего не сказать, но концептуальный дизайн устройств это фишка компании и вряд ли они будут выпускать гаджеты с привычным дизайном как у всех.
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Источник: 91mobiles
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