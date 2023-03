Nothing Speaker (1): первый взгляд на новую колонку компании

42

В сети появился рендер беспроводной колонки от Nothing

Компания Nothing в этом году на мероприятии MWC сказала, что представит новые категории продуктов. И кажется перед нами первый новый продукт от компании – The Nothing Speaker.

Технические характеристики и дата запуска еще не известны, но возможно они представляют их вместе со вторым поколением наушников.Смотря на фото можно сделать определенные выводы:

Колонка имеет квадратную конструкцию с кнопками громкости и питания с обеих сторон

Кнопка с красным акцентом на левой панели и логотип Nothing в маленьком круглом кольце спереди

Два черных выреза (твиттера) сверху и два белых выреза (сабвуферы) в нижней части устройства

Резиновые прокладки внизу для поддержания и сцепления при размещении на плоских поверхностях

Большая вероятность, что будет фирменное приложение с хорошим оформлением, потому что компания уделяет софту очень большое внимание. Назвать дизайн удивительным – это ничего не сказать, но концептуальный дизайн устройств это фишка компании и вряд ли они будут выпускать гаджеты с привычным дизайном как у всех.

Источник: 91mobiles