Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой

1039

На горизонте замаячили модели серии Realme 8

Бренд Realme стремительно ворвался на рынок смартфонов и наращивает свою долю. Компания предпочитает держать приличный темп и нарабатывает портфолио устройств стахановскими методами. Изначально Realme была ориентирована исключительно на рынок Индии, а теперь она покоряет страны Европы и Китай. Именно на китайский рынок компания может вывести несколько новинок, которые уже успели получить сертификаты TENAA.

Читать также: Характеристики нового бюджетника от Realme появились в базе данных TENAA

А сегодня достаточно известный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Realme намерена выпустить два смартфона, которые оснастят аккумуляторами емкостью 4300 мАч и 4500 мАч. Фишкой обеих новинок станет поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. При этом информатор акцентирует внимание, что вес смартфонов не превысит 200 грамм и толщина корпуса будет в районе 8,Х мм.

Читать также: Chrome научится вводить сайты в режим энергосбережения

Предполагается, что новинки станут частью линейки Realme 8, но вот когда ждать их анонс, не сообщается. Напомним, что на прошлой неделе состоялась премьера Realme C12, который выделяется аккумулятором емкостью 6000 мАч и ценником $128. А также в планах компании выпустить недорогой смартфон на базе процессора Dimensity 720.

Источник: twitter