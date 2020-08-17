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Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой

17.08.2020 1039 0

На горизонте замаячили модели серии Realme 8

 

Бренд Realme стремительно ворвался на рынок смартфонов и наращивает свою долю. Компания предпочитает держать приличный темп и нарабатывает портфолио устройств стахановскими методами. Изначально Realme была ориентирована исключительно на рынок Индии, а теперь она покоряет страны Европы и Китай. Именно на китайский рынок компания может вывести несколько новинок, которые уже успели получить сертификаты TENAA.

 

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Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой – фото 1

 

А сегодня достаточно известный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Realme намерена выпустить два смартфона, которые оснастят аккумуляторами емкостью 4300 мАч и 4500 мАч. Фишкой обеих новинок станет поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. При этом информатор акцентирует внимание, что вес смартфонов не превысит 200 грамм и толщина корпуса будет в районе 8,Х мм.

 

Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой – фото 2

 

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Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой – фото 3

 

Предполагается, что новинки станут частью линейки Realme 8, но вот когда ждать их анонс, не сообщается. Напомним, что на прошлой неделе состоялась премьера Realme C12, который выделяется аккумулятором емкостью 6000 мАч и ценником $128. А также в планах компании выпустить недорогой смартфон на базе процессора Dimensity 720.

 

Источник: twitter

Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.08.2020

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Realme готовит два смартфона с 65-ваттной зарядкой