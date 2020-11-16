Новые часы от Xiaomi Mibro Air выйдут на полки магазинов в конце ноября
Очередная линейка часов от Xiaomi – Mibro – разродится новыми часами под названием Mibro Air.
Как мы знаем, под крылом Xiaomi находится миллион мелких компаний. Одной из них является Mibro, которая, в свою очередь, является суббрендом Zhenshi Technology, входящем в экосистему Xiaomi. Недавно компания провела презентацию новых смарт-часов под названием Mibro Air с неплохими дизайном и техническими характеристиками.
По слухам, эти смарт-часы должны появиться на полках магазинов уже 30 ноября, причем по достаточно демократичной цене.
Mibro Air могут похвастаться металлическим корпусом, который изготовлен из цельной детали. По словам производителя, корпус должен быть устойчив к царапинам. Часы также имеют класс защиты IP68.
Умные часы Mibro Air оснащены 1,28-дюймовым цветным TFT-экраном высокого разрешения с соотношением экрана к корпусу 95%. Сам циферблат имеет круглую форму. Пользователь может настроить фон и интерфейс циферблата в соответствии со своими предпочтениями – компания приготовила для этого несколько «вотчфейсов».
Mibro Air предлагает поддержку слежки за 12 спортивными режимами. Часы умеют записывать различные виды деятельности, включая тренировки на беговой дорожке и велотренажере, а также бег, футбол или даже простую прогулку. Часы оснащены датчиком пульса, который помогает постоянно вести измерения.
Естественно, как и многие конкуренты, Mibro Air могут следить за качеством сна. Mibro Air имеют аккумулятор емкостью 200 мАч, который гарантирует до 10 дней непрерывной работы и 25 дней работы в режиме ожидания.
Компания оценила часы в 33 доллара США.
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Источник: Gizchina
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