Новые часы от Xiaomi Mibro Air выйдут на полки магазинов в конце ноября

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Очередная линейка часов от Xiaomi – Mibro – разродится новыми часами под названием Mibro Air.

Как мы знаем, под крылом Xiaomi находится миллион мелких компаний. Одной из них является Mibro, которая, в свою очередь, является суббрендом Zhenshi Technology, входящем в экосистему Xiaomi. Недавно компания провела презентацию новых смарт-часов под названием Mibro Air с неплохими дизайном и техническими характеристиками.

По слухам, эти смарт-часы должны появиться на полках магазинов уже 30 ноября, причем по достаточно демократичной цене.

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Mibro Air могут похвастаться металлическим корпусом, который изготовлен из цельной детали. По словам производителя, корпус должен быть устойчив к царапинам. Часы также имеют класс защиты IP68.

Умные часы Mibro Air оснащены 1,28-дюймовым цветным TFT-экраном высокого разрешения с соотношением экрана к корпусу 95%. Сам циферблат имеет круглую форму. Пользователь может настроить фон и интерфейс циферблата в соответствии со своими предпочтениями – компания приготовила для этого несколько «вотчфейсов».

Mibro Air предлагает поддержку слежки за 12 спортивными режимами. Часы умеют записывать различные виды деятельности, включая тренировки на беговой дорожке и велотренажере, а также бег, футбол или даже простую прогулку. Часы оснащены датчиком пульса, который помогает постоянно вести измерения.

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Естественно, как и многие конкуренты, Mibro Air могут следить за качеством сна. Mibro Air имеют аккумулятор емкостью 200 мАч, который гарантирует до 10 дней непрерывной работы и 25 дней работы в режиме ожидания.

Компания оценила часы в 33 доллара США.

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Источник: Gizchina



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