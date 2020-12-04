Новые детали о Honor V40: обойдется без Kirin

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Первая «независимая» линейка Honor V40 будет без чипов Kirin

Известно, что Huawei продала суббренд Honor и сделала это для того, чтобы не тянуть за собой на дно свою «дочку», которая сможет сохранить весь тот потенциал что был достигнут компанией за последние годы. Первой серией, которая будет выпущена Honor уже в качестве независимой компании станет Honor V40. Известный поставщик утечек Digital Chat Station поделился подробностями о новинках.

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По слухам, новое семейство объединит в себе три модели Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+. Отличаться новинки будут, прежде всего, аппаратными платформами. Если ранее предполагалось, что «старшая» модель серии все же получит чип Kirin 9000, то теперь известный поставщик утечек Digital Chat Station утверждает, что в линейке Honor V40 отказались от процессоров HiSillicon. Какие именно процессоры в итоге лягут в основу новых устройств, точной информации нет. Известно лишь, что одна из моделей получит Dymensity 1000+.

Сообщается также, что новинка предложит 6,72-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 40 Мп Sony IMX700 RYYB и быструю зарядку мощностью 66 Вт. Можно рассчитывать и на то, что устройства серии Honor V40 получат Google-сервисы, ведь Honor теперь компания независимая и нет никаких препятствий для установки Android с GMS.

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Источник: gsmarena