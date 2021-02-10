Redmi хочет сделать флагманские фишки доступнее и готовит два топовых смартфона

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В следующем году смартфоны Redmi станут еще интереснее

Пришло сообщение, что Redmi работает над двумя смартфонами высокого класса, но выпущены они могут быть только в следующем году. Информацией об этом поделился один из китайских инсайдеров на своей странице в социальной сети Weibo.

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Источник указывает на то, что одна из новинок получит процессор Dimensity 1100, а другая — какую-то платформу из 800 серии Snapdragon. Частью какой линейки они станут, не сообщается. Фишкой версии с чипом Qualcomm станет многомодульная основная камера, в состав которой войдет телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым. Питать смартфон станет батарейка на 5000 мАч и на лицевой стороне установят OLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Вариант же с чипсетом от MediaTek будет чуть проще по части камер. Телевик не упоминается и сказано только о наличии датчика на 64 Мп в тыльной камере. Емкость аккумулятора будет аналогичной — 5000 мАч и предложат быструю 67-ваттную зарядку. В числе характеристик новинки упоминается еще дисплей с частотой обновления 120 Гц, а вот IPS матрица или OLED, информации нет.

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Redmi также хочет в будущем предложить в своих устройствах такие решения, как изогнутый дисплей, быстрая зарядка на 100 Вт и камеру под дисплеем.

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Источник: mysmartprice