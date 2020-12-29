Новые iPad 2021 года будут еще больше стараться заменить ваш ноутбук

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Свежая утечка, раскрывающая подробности о всех iPad 2021, намекает на их широкую функциональность.

В эти выходные в Сети появилась новая утечка о выпуске первого iPad за 2021 года, и, судя по характеристикам, перед нами именно 12,9-дюймовый iPad Pro. Самая интересная часть утечки – информация о технологии исполнения дисплея.

Новый iPad Pro может стать первым планшетом с экраном, выполненным по технологии Mini-LED. Если это станет правдой, то нас ждет большое количество устройств с большими и качественными экранами.

Информацией о первом iPad в следующем году поделилось издание Digitimes. На следующем iPad будет представлено множество функций, что и на самом современном iPad Pro – то есть компания все еще старается заменить ваш ноутбук на планшет.

iPad Pro нового поколения, в свою очередь, должен стать первым устройством с новым чипом серии А, который будет использоваться в мобильных устройствах Apple в течение всего года.

12.9-дюймовый iPad Pro, вероятно, будет иметь дисплей, который превосходит все остальные iPad, и, скорее, последние iPhone. Более того, именно с iPad Pro, по слухам, начнется «экспансия» новых дисплеев, выполненных по технологии Mini-LED.

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Авторы Digitimes также рассказали, что Apple готовы к выпуску новой линейки iPhone с гибкими OLED-панелями. По их материалам, следующий iPhone не будет «раскладушкой». Компания снова сделает закругленные края, но с упором на форм-фактор «экрана-водопада».

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Источник: Digitimes



https://andro-news.com/news/v-sleduyuschem-godu-apple-ipad-pro-pereydut-na-ispolzovanie-mini.html В следующем году Apple iPad Pro перейдут на использование Mini LED- и OLED-дисплеев