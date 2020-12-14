Утечка показала очень неплохие характеристики 10.5-дюймового iPad 2021 года

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Бюджетный планшет от Apple – iPad на 10.5 дюймов – получит вполне достойное железо за скромный ценник.

В этом году, помимо линейки смартфонов iPhone 12, Apple выпустила несколько новых iPad. Самым дешевым из них является iPad 8-го поколения (2020), который был выпущен вместе с iPad Air 2020 несколько месяцев назад.

В Сети появилась новая утечка, намекающая на то, что мы получим его преемника в начале следующего года, который, кроме улучшенных характеристик порадует и более приятным ценником.

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Напомним, что стартовая цена на iPad 8-го поколения составляет 329 долларов. Планшет имеет 10,2-дюймовый экран и чипсет Apple A12 Bionic. Однако его преемник будет иметь больший дисплей, более мощный чипсет и более низкую стартовую цену.

По словам информатора, известным под ником Cozy Planes, чьи предсказания уже появлялись на нашем сайте, iPad 2021 года будет иметь 10,5-дюймовый Retina-дисплей с кнопкой «Home», в которую будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Это означает, что с точки зрения дизайна, он должен иметь толстые рамки, как и текущая модель. Однако, по его словам, новый планшет будет тоньше и легче.

Сердцем 10,5-дюймового iPad будет выступать чипсет A13 Bionic, тот же чипсет, что установлен в линейке iPhone 11. Процессор будет работать в паре с 4 ГБ оперативной памяти, но информация о вариантах хранилища отсутствует. Напомним, что модель 2020 работает 3 ГБ оперативной памяти в паре с двумя вариантами хранилища – 32 ГБ и 128 ГБ.

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Сообщается, что стартовая цена нового iPad будет равняться $299, что даже дешевле, чем $329, которые просят за модель этого года. Тем не менее, низкая цена может быть намеком на то, что базовая модель будет иметь 32 ГБ памяти.

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Источник: Twitter



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