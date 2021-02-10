Новые подробности о Samsung Galaxy Xcover 5. Смартфон как рабочий инструмент

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Становится яснее для кого предназначен Samsung Galaxy Xcover 5﻿

Ранее мы уже писали о возможных технических характеристиках Samsung Galaxy Xcover 5. Стали известны дополнительные подробности будущего внедорожника от Samsung.

Наши немецкие коллеги из WinFuture дали понять, что изначально новый смартфон будет доступен для покупки только для предприятий и коммерческих организаций, и это не просто так. Сообщается, что он будет поддерживать такие функции как mPOS и Knox Capture

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mPOS – дословно переводиться как мобильная точка продажи, и является подключаемым торговым терминалом, позволяющим проводить безналичные расчеты прямо с компьютера, планшета или смартфона.

Knox Capture – решение для сканирования штрих-кодов в корпоративных целях. Учёт продукции на складе или при логистике, для всего этого сейчас используется маркировка и штрих-коды. Samsung Galaxy Xcover 5 может заменить устройства считывания таких кодов, и послужить компактным и защищенным инструментом для такой работы.

Samsung считает, что для таких целей нет необходимости в удорожании смартфона новым «железом», и для удержания ценника в районе 300 долларов пришлось использовать бюджетную платформу. Напомним, что мы ожидаем процессор Exynos 850, дисплей на 5.3-дюйма, с разрешением 1600х900 пикселей. Оперативная память 4 Гб, общая 64 Гб, а аккумулятор на 3000 мАч.

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Согласно фотографиям в сливах, Samsung предоставит специальные док-станции для быстрой зарядки смартфонов и аккумуляторов. Можем сделать вывод, что аккумулятор будет съемный. Это очень практично, если говорить о промышленном использовании телефона.

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Источник: winfuture.de