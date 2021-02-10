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Новые подробности о Samsung Galaxy Xcover 5. Смартфон как рабочий инструмент

17.02.2021 86 0

Становится яснее для кого предназначен Samsung Galaxy Xcover 5﻿

Ранее мы уже писали о возможных технических характеристиках Samsung Galaxy Xcover 5. Стали известны дополнительные подробности будущего внедорожника от Samsung.

 

Новые подробности о Samsung Galaxy Xcover 5. Смартфон как рабочий инструмент – фото 1

 

Наши немецкие коллеги из WinFuture дали понять, что изначально новый смартфон будет доступен для покупки только для предприятий и коммерческих организаций, и это не просто так. Сообщается, что он будет поддерживать такие функции как mPOS и Knox Capture

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mPOS – дословно переводиться как мобильная точка продажи, и является подключаемым торговым терминалом, позволяющим проводить безналичные расчеты прямо с компьютера, планшета или смартфона.

 

Knox Capture – решение для сканирования штрих-кодов в корпоративных целях. Учёт продукции на складе или при логистике, для всего этого сейчас используется маркировка и штрих-коды. Samsung Galaxy Xcover 5 может заменить устройства считывания таких кодов, и послужить компактным и защищенным инструментом для такой работы.

 

Новые подробности о Samsung Galaxy Xcover 5. Смартфон как рабочий инструмент – фото 2

 

Samsung считает, что для таких целей нет необходимости в удорожании смартфона новым «железом», и для удержания ценника в районе 300 долларов пришлось использовать бюджетную платформу. Напомним, что мы ожидаем  процессор Exynos 850, дисплей на 5.3-дюйма, с разрешением 1600х900 пикселей. Оперативная память 4 Гб, общая 64 Гб, а аккумулятор на 3000 мАч.

 

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Согласно фотографиям в сливах, Samsung предоставит специальные док-станции для быстрой зарядки смартфонов и аккумуляторов. Можем сделать вывод, что аккумулятор будет съемный. Это очень практично, если говорить о промышленном использовании телефона.

 

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Источник: winfuture.de

Samsung Galaxy Xcover 5
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 17.02.2021

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Новые подробности о Samsung Galaxy Xcover 5. Смартфон как рабочий инструмент