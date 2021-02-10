Новые подробности о серии Realme 8

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Realme 8 и Realme 8 Pro получат емкие батарейки

Известно, что в скором времени нас ждет анонс серии Realme 8, где помимо базовой версии еще и предложат Pro-вариацию. Компания уже успела похвастаться тем, что Realme 8 Pro получит в качестве главного датчика в основной камере новый модуль ISOCELL HM2 на 108 Мп от Samsung. Удостоится новинка и емкой батарейки.

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В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) была найдена информация о модели RMX3081, которая, по всей видимости, дебютирует как Realme 8 Pro 4G. Документы указывают на то, что смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и предложат поддержку быстрой 65-ваттной зарядки SuperDart. Можно рассчитывать на то, что на полную зарядку от 0 до 100% уйдет 34 минуты, а 10 минут достаточно для того, чтобы восполнить аккумулятор на 43%.

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Ожидается, что Realme 8 Pro 4G будет работать под управлением Realme UI на базе ОС Android 11. По неподтвержденной информации, в качестве аппаратной платформы смартфон получит Snapdragon 730G. В случае же с Realme 8 обещают аккумулятор емкостью 5000 мАч и четверную тыльную камеру, где ключевой датчик будет разрешением 64-мегапикселя. Информации о дате релиза серии Realme 8 нет.

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Источник: gsmarena