Новый бюджетник Motorola Capri получил важный сертификат перед своим скорым выходом

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Motorola напирает на рынок с выходом новых бюджетников – теперь новый сертификат получил смартфон с названием Motorola Capri.

В начале этого месяца в Сети появилась информация о существовании двух новых смартфонов Motorola под кодовыми названиями Capri и Capri Plus. Утечка показала, что номер модели XT-2127 принадлежал устройству Motorola Capri, в то время как версия Plus имеет номер модели XT-2129.

Сегодня смартфон XT-2127 прошел сертификацию Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC), что свидетельствует о том, что его выход на прилавки магазинов не за горами.

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Страница Motorola Capri в базе FCC, к сожалению, так и не показала хотя бы примерных ожидаемых технических характеристик. Зато мы знаем, что в смартфоне реализована поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и NFC. Точное название продукта Motorola Capri пока неизвестно.

Предыдущие слухи показали, что Motorola Capri будет работать на базе Snapdragon 460. Ожидается, что смартфон будет оснащен дисплеем с вырезом-каплей для фронтальной камеры и будет иметь разрешение HD+. Точный размер экрана пока неизвестен. Ожидается, что устройство будет иметь 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища.

По слухам, блок основной камеры будет вмещать в себя четыре объектива: главный на 48 Мп, вспомогательный ширик на 8 Мп, 2-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный вспомогательный объектив для определения глубины. Для съемки селфи-снимков может быть использован 8-мегапиксельный объектив.

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Стоимость устройства пока неизвестна.

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Источник: Twitter



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