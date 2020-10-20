Новый бюджетник от ZTE появился на TENAA, выход на рынок не за горами
ZTE, как и любая китайская компания, закидывает нас новыми бюджетниками почти каждый месяц.
ZTE все еще пытаются набрать хайпа вокруг темы 5G. Так, недавно новый смартфон, судя по всему среднебюджетного сегмента, с кодовым именем 8012N был одобрен китайским телекоммуникационным ведомством TENAA.
Несмотря на то, что даже примерного коммерческого названия нового смартфона в Сети найти невозможно, вполне вероятно, что нас ждет новое устройство линейки Blade. На странице в TENAA также можно обнаружить его изображения и спецификации.
Изображения ZTE 8012N на TENAA показывают, на передней панели нас ждет привычный дизайн с вырезом в виде капли для фронталки. На правой стороне телефона расположены кнопки управления громкостью и питанием. Задняя сторона устройства имеет изогнутые края и, скорее всего, сделана из пластика.
Также на заднике мы видим сканер отпечатков пальцев. Блок основной камеры, по последней у китайцев моде, сделан в форме прямоугольника. В нем размещены три объектива (48 Мп, 8 Мп и 2 МП) и светодиодная вспышка.
Новый смартфон имеет следующие размеры: 165,9 x 75,8 x 8,9 мм, и вес составляет 188 граммов. Устройство оснащено аккумулятором емкость. 3900 мАч. Судя по всему, ZTE не удосужились добавить поддержку быстрой зарядки.
Сердцем ZTE 8012N выступает неназванный восьмиъядерный процессор, который работает на частоте 2 ГГц. На китайский рынок он выйдет с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, а также с такими вариантами хранилища, как 64 ГБ и 128 ГБ. Смартфон может быть доступен в таких цветах как синий, синий градиент и розовый градиент.
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Источник: TENAA
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