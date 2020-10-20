Новый бюджетник от ZTE появился на TENAA, выход на рынок не за горами

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ZTE, как и любая китайская компания, закидывает нас новыми бюджетниками почти каждый месяц.

ZTE все еще пытаются набрать хайпа вокруг темы 5G. Так, недавно новый смартфон, судя по всему среднебюджетного сегмента, с кодовым именем 8012N был одобрен китайским телекоммуникационным ведомством TENAA.

Несмотря на то, что даже примерного коммерческого названия нового смартфона в Сети найти невозможно, вполне вероятно, что нас ждет новое устройство линейки Blade. На странице в TENAA также можно обнаружить его изображения и спецификации.

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Изображения ZTE 8012N на TENAA показывают, на передней панели нас ждет привычный дизайн с вырезом в виде капли для фронталки. На правой стороне телефона расположены кнопки управления громкостью и питанием. Задняя сторона устройства имеет изогнутые края и, скорее всего, сделана из пластика.

Также на заднике мы видим сканер отпечатков пальцев. Блок основной камеры, по последней у китайцев моде, сделан в форме прямоугольника. В нем размещены три объектива (48 Мп, 8 Мп и 2 МП) и светодиодная вспышка.

Новый смартфон имеет следующие размеры: 165,9 x 75,8 x 8,9 мм, и вес составляет 188 граммов. Устройство оснащено аккумулятором емкость. 3900 мАч. Судя по всему, ZTE не удосужились добавить поддержку быстрой зарядки.

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Сердцем ZTE 8012N выступает неназванный восьмиъядерный процессор, который работает на частоте 2 ГГц. На китайский рынок он выйдет с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, а также с такими вариантами хранилища, как 64 ГБ и 128 ГБ. Смартфон может быть доступен в таких цветах как синий, синий градиент и розовый градиент.

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Источник: TENAA



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