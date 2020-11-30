Новый сертификат Oppo Reno 5 Pro 5G подтвердил его коммерческое название

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Новинка Oppo Reno 5 Pro обрастает подробностями – теперь мы точно знаем его коммерческое название.

В конце прошлой недели Oppo напомнили нам о том, что выход новой линейки Reno 5 не за горами. Устройства этой линейки уже отметились на сайтах многих сертификационных бюро. Основной проблемой было то, что везде смартфоны Oppo обозначались только кодовыми именами, из-за чего невозможно было определить, точно ли перед нами ожидаемая линейка.

Наконец-то, это изменилось. Одно из устройств прошло сертификацию HDR10+, и в данном сертификате оно упомянуто никак иначе, как Reno 5 Pro 5G.

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Страница с сертификацией HDR10+ не раскрывает никаких технических характеристик устройства. К счастью, о Reno 5 Pro мы уже знаем многое. Согласно странице устройства в TENAA, в смартфоне будет установлен большой 6,5-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+.

Сердцем Reno 5 Pro 5G будет выступать чипсет MediaTek Dimensity 1000+, а питать устройство будет аккумулятор емкостью 4250 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.

В смартфоне будет установлено в общей сложности пять камер: четыре сзади и одна фронталка. В набор основной камеры входит главный объектив на 64 Мп, ультраширик на 8 Мп и два датчика по 2 Мп. За селфи-снимки будет отвечать 32-мегапиксельная фронталка, которую установят в отверстие в дисплее.

Однако все-таки стоит дождаться презентации – некоторые источники утверждают, что в данный смартфон может быть установлен и Snapdragon 865, а кому верить – не совсем ясно.

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Источник: GSMArena



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