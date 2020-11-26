Новый смартфон Oppo Reno 5 Pro появился в TENAA – теперь мы знаем все его характеристики

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Смартфон Oppo Reno 5 Pro появился в базе данных TENAA, показав все свои основные характеристики.

По слухам, совсем скоро китайская компания Oppo представит новую серию Reno 5. Новая линейка смартфонов Reno, скорее всего, будет включать 3 смартфона, а именно: Reno 5, Reno 5 Pro и Reno 5 Pro Plus.

Пока мы ждем официального подтверждения даты презентации, технические характеристики среднего Reno 5 Pro появились в TENAA.

Согласно странице смартфона в известной китайской базе данных, Reno 5 Pro будет оснащаться 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. К сожалению, на данный момент неизвестно, поддерживает ли дисплей высокую частоту обновления изображения.

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Благодаря бенчмарку Geekbench, где Reno 5 Pro также был замечен не так давно, мы знаем, что в устройстве будет установлен процессор MediaTek Dimensity 1000+. Помогать чипу будут следующие варианты оперативной и постоянной памяти: 8/12 Гб ОЗУ и 128/ 256 Гб хранилища.

Интересно, что в смартфоне будет установлен аккумулятор, состоящий из двух частей. В общем, его емкость будет составлять 4250 мАч. Аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку вплоть до 65 Вт.

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На заднике устройства можно обнаружить блок основной камеры, состоящий из четырех модулей: главный на 64 Мп, 8-мегапиксельный ультраширик и два привычных объектива на 2 Мп: макро и портретник. Для селфи-снимков предусмотрена 32-мегапиксельная фронталка.

Устройство будет работать на ColorOS 11, основанной на Android 11, из коробки. Естественно, дата выхода пока держится под секретом, но, учитывая такой крупный «слив», вряд ли придется ждать долго.

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Источник: GSMArena



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