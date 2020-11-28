Новый слив информации об iPhone 13 и Samsung Galaxy S21, а также выход крутого Redmi Note 9 Pro 5G с камерой на 108 Мп

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Поговорим о главных новостях недели: инфа об iPhone 13, новый слив Samsung Galaxy S21 и возможные характеристики Redmi Note 10 Pro.

Ну, что, друзья, наступила очередная суббота, и это значит, что пора подвести итоги и рассказать о самых интересных новостях этой недели.

Начнем с положения дел Huawei и Honor. В течение недели появились сообщения о том, что Google окончательно запретила китайской компании устанавливать свои сервисы, но, к большой удачи поклонников Huawei, это информация не подтвердилась. Правда, нужно понимать, что это не означает, что установка «гуглов» на смартфоны Huawei – удобная вещь. Это все еще жуткий костыль.

Также достаточно забавно было наблюдать, как Huawei публично радовалась насчет ситуации с продажей Honor и желала ей всего самого наилучшего. Что ж, посмотрим, как дела пойдут теперь уже у совсем независимого бренда.

Далее поговорим о сливах новой информации, касающейся продукции Apple. Известный инсайдер, Джон Проссер, снова высказался о том, что в следующем году iPhone 13 уже точно лишится порта для зарядки Lightning, и все iPhone будущего будут заряжаться только по беспроводу. Конечно, Джон мог иметь в виду только топовую версию смартфона, но сам факт достаточно интересен, ведь слухи об iPhone без разъемов ходят уже давно.

И под конец расскажем об успехах Xiaomi. Буквально пару дней назад компания представила очередного монстра – Redmi Note 9 Pro 5G. Главная его фишка – основная камера на 108 Мп за какие-то смешные 243 доллара. Вместе с ними были представлены еще два смартфона – обычная (не Pro) версия Redmi Note 9 5G с чипом MediaTek Dimenisty 800U и совсем бюджетный Redmi Note 9 4G с ценником от 152 долларов. Более подробно о них вы можете прочитать в нашей новостной статье.

Приятного просмотра!