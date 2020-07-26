Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга

Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга

26.07.2020 638 0

Игровые смартфоны — довольно специфические и малопонятные для большинства устройства. Позиционировать их как геймерские позволяет топовое железо, отличный экран и всевозможные игровые «примочки» или аксессуары. Таким должен стать и Nubia Red Magic 5s, чей анонс ждем 28 июля. Состязаться за симпатии пользователей ему придется с Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion Pro.

 

Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга – фото 1

 

Игра «мускулами»

 

Так может статься, что новинка от Nubia будет самой мощной на рынке на момент анонса. По крайней мере, сейчас компания бравирует тем, что Red Magic 5s в бенчмарке AnTuTu набирает 659 586 «попугаев». И это ощутимо больше, чем результат того же Lenovo Legion Pro, который по итогам забега в этом же синтетическом тесте набрал около 649 тысяч баллов.

 

Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга – фото 2

 

Что известно

 

О самом Red Magic 5s известно, что он должен получить OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Особо компания акцентирует внимание на частоте опроса сенсорных кнопок на торцах — 320 Гц. Смартфон построен на Snapdragon 865+, обладает оперативной памятью LPDDR5, флеш-накопителем UFS 3.1, продвинутой системой охлаждения с содержанием серебра и быстрой зарядкой.

 

Одновременно с Red Magic 5s состоится премьера зарядного устройства на 120 Вт и смарт-часов Nubia Watch с изогнутым OLED-дисплеем.

 

Источник: gizmochina

Nubia Red Magic 5s
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга