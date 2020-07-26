Nubia Red Magic 5s сделал заявку на звание самого мощного смартфона для гейминга

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Игровые смартфоны — довольно специфические и малопонятные для большинства устройства. Позиционировать их как геймерские позволяет топовое железо, отличный экран и всевозможные игровые «примочки» или аксессуары. Таким должен стать и Nubia Red Magic 5s, чей анонс ждем 28 июля. Состязаться за симпатии пользователей ему придется с Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion Pro.

Игра «мускулами»

Так может статься, что новинка от Nubia будет самой мощной на рынке на момент анонса. По крайней мере, сейчас компания бравирует тем, что Red Magic 5s в бенчмарке AnTuTu набирает 659 586 «попугаев». И это ощутимо больше, чем результат того же Lenovo Legion Pro, который по итогам забега в этом же синтетическом тесте набрал около 649 тысяч баллов.

Что известно

О самом Red Magic 5s известно, что он должен получить OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Особо компания акцентирует внимание на частоте опроса сенсорных кнопок на торцах — 320 Гц. Смартфон построен на Snapdragon 865+, обладает оперативной памятью LPDDR5, флеш-накопителем UFS 3.1, продвинутой системой охлаждения с содержанием серебра и быстрой зарядкой.

Одновременно с Red Magic 5s состоится премьера зарядного устройства на 120 Вт и смарт-часов Nubia Watch с изогнутым OLED-дисплеем.

Источник: gizmochina