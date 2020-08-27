Nubia выпустила Red Magic 5S на глобальный рынок

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Спустя месяц ожидания китайская компания Nubia наконец выпустила своего игрового монстра в свободное плавание.

Под шумок выхода Asus Rog Phone 3 и Lenovo Legion свой игровой смартфон выпустила и Nubia. Обновленная версия прошлогоднего Red Magic 5 с приставкой «S» была выпущена в конце прошлого месяца, но только не территории Китая. Месяц спустя смартфон, наконец-то, дойдет до магазинов других стран.

На старте продаж в Китае базовая модификация Red Magic 5S на 8/128 Гб оценивалась в $543. В США он будет продаваться за $579 за ту же базовую модель – примерно на $35 больше. Также будет представлена версия на 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ хранилища, которая стоит $649. Версию на 16 ГБ оперативной памяти Nubia решила «оставить дома».

Устройство оснащено 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением FHD+. В самом экране нет никаких вырезов. Сердцем смартфона выступает флагманский Snapdragon 865. В дополнение к изначальной мощи процессора производитель добавил в прошивку технологию GPU Boost, которая обеспечивает более плавный игровой процесс.

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Смартфон питает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Для охлаждения используется хитрая технология, состоящая из встроенного кулера, системы жидкостного охлаждения ICE 4.0 и специальной насадки Ice Dock, которую необходимо покупать отдельно. Об остальных характеристиках можно узнать в нашей статье.

Аппарат также будет продаваться в Европе и Великобритании за ценник €579/£539 для базовой модели и €649/£599 за версию 12/256Гб.



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Источник: XDA