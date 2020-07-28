Анонс Nubia Red Magic 5S: уберфон с прокаченными возможностями для мобильного гейминга

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Nubia одна из компаний, которая поверила и развивает концепцию игровых смартфонов. Сегодня у нее случилась очередная новинка — Red Magic 5S. Это достаточно большой, мощный и основательный аппарат с ориентиром на геймеров.

Он стал усовершенствованной версией Red Magic 5G, где, прокачали аппаратную часть и систему охлаждения. Похоже, что эта модель нужна была лишь для того, чтобы успеть выпустить мобильник c чипом Snapdragon 865+, который по части мощности не уступал бы конкурентам в лице Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion Pro.

Дизайн

В устройстве сохранили дизайнерский язык Red Magic 5G, чем, возможно, производитель расстроил своих фанатов. Новинка предлагает тонкорамочный дисплей с небольшими отступами на торцах и тыльную крышку, получившую ломанные линии. Суровый и агрессивный дизайн смартфона разбавляет только яркая расцветка одной из версии. Эффектно смотрится серебристая вариация, окрашенная в цвет «кибер-неон». Red Magic 5S сложно назвать супертонким и легким аппаратом: в профиль 9,5 мм и вес 220 грамм.

Дисплей и производительность

Здесь установили большой 6,65-дюймовый экран, который предлагает частоту обновления 144 Гц и частоту отклик сенсора 240 Гц. Естественно, это AMOLED-матрица и декларируется 4096 степеней настройки яркости. За максимальным разрешением решили не гнаться, предложив FullHD+. Частота дискретизации сенсорных курков на торце составила 320 Гц.

Чтобы гарантировано оказаться в топе по производительности и запускать любые игры на нем, Red Magic 5S укомплектовали чипом Snapdragon 865+ с разогнанным графическим ускорителем Adreno 650. Принадлежность новинки к флагманам подтверждается наличием оперативной памяти до 16 Гб стандарта LPDDR5 и флеш-накопителя UFS 3.1 на 128/256 Гб. Уже по традиции в качестве мерила мегамощности выступил бенчмарк AnTuTu, где гаджет набрал 659 586 баллов.

Для игрового смартфона усовершенствовали систему охлаждения ICE 4.0, которая должна позаботиться об отводе тепла с 10 интеллектуальными датчиками контроля температуры. Декларируется повышение эффективности рассеивания тепла на 56%, применение серебра для лучше теплопроводности и на корпусе, как и прежде, имеются отверстия для вывода тепла.

Автономность, камеры и прайс

Компания не стала идти по пути наращивания емкости аккумулятора и мощности зарядки, сохранив тут батарейку на 4500 мАч и быструю 55-ваттную зарядку. Для восполнения ресурса аккумулятора от 0 до 100% понадобится 39 минут, а 20 минут достаточно, чтобы «дозаправить» источник питания на 68%.

Никаких изменений по сравнению с Nubia Red Magic 5G не произошло и в разделе камер. Основная камера тройная 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макрообъектив). Разрешение селфи-модуля составило 8 Мп.

Nubia Red Magic 5S предлагает порт USB Type-C, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6 и руководит его работой фирменная оболочка RedMagic OS 3.0 на базе Android 10. Старт продаж в Китае намечен на 1 августа и на выбор три модификации: 8/128 Гб — $543, 12/256 Гб — $628 и 16/256 Гб — $714.

Источник: mydrivers