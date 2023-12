Инженерный образец Nothing Phone (2a) в чехле с двойной камерой 50 Мп уже в сети

Появились первые реальные фотографии следующего смартфона Nothing Phone (2a), который компания готовит к анонсу. Изображения показывают тестовый образец в защитном кейсе.

Nothing Phone 2a PVT



Gets:

- 120Hz OLED panel

- Dimensity 7200

– 8/128GB

- 50MP dual camera setup

- Ships with Nothing OS 2.5

- Android 14

- New back design

- Redesigned Glyph

- Glyph controls similar to Phone 2



MWC launch, хороший для $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW