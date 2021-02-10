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ТАЙНА РАССКРЫТА

Появились первые реальные фотографии следующего смартфона Nothing Phone (2a), который компания готовит к анонсу. Изображения показывают тестовый образец в защитном кейсе.

Nothing Phone 2a PVT



Gets:

- 120Hz OLED panel

- Dimensity 7200

– 8/128GB

- 50MP dual camera setup

- Ships with Nothing OS 2.5

- Android 14

- New back design

- Redesigned Glyph

- Glyph controls similar to Phone 2



MWC launch, хороший для $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

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Несмотря на маскировку, отчетливо видно горизонтальное расположение двойной камеры по центру задней панели. Это отличает Nothing Phone (2a) от предыдущих моделей бренда.

По другим характеристикам, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и чипсет MediaTek Dimensity 7200. Двойная тыльная камера skladatymete из двух модулей по 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.

Премьера Nothing Phone (2a) ожидается MWC 2023 в феврале. Примерная стоимость будет составлять около 400 долларов. Компания готовит бюджетную версию хита Nothing Phone 2.



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