Инженерный образец Nothing Phone (2a) в чехле с двойной камерой 50 Мп уже в сети
ТАЙНА РАССКРЫТА
Появились первые реальные фотографии следующего смартфона Nothing Phone (2a), который компания готовит к анонсу. Изображения показывают тестовый образец в защитном кейсе.
Nothing Phone 2a PVT— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023
Gets:
- 120Hz OLED panel
- Dimensity 7200
– 8/128GB
- 50MP dual camera setup
- Ships with Nothing OS 2.5
- Android 14
- New back design
- Redesigned Glyph
- Glyph controls similar to Phone 2
MWC launch, хороший для $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW
Несмотря на маскировку, отчетливо видно горизонтальное расположение двойной камеры по центру задней панели. Это отличает Nothing Phone (2a) от предыдущих моделей бренда.
По другим характеристикам, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и чипсет MediaTek Dimensity 7200. Двойная тыльная камера skladatymete из двух модулей по 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.
Премьера Nothing Phone (2a) ожидается MWC 2023 в феврале. Примерная стоимость будет составлять около 400 долларов. Компания готовит бюджетную версию хита Nothing Phone 2.
Источник - X