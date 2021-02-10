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Инженерный образец Nothing Phone (2a) в чехле с двойной камерой 50 Мп уже в сети

18.12.2023 81 0

ТАЙНА РАССКРЫТА

Появились первые реальные фотографии следующего смартфона Nothing Phone (2a), который компания готовит к анонсу. Изображения показывают тестовый образец в защитном кейсе.

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Несмотря на маскировку, отчетливо видно горизонтальное расположение двойной камеры по центру задней панели. Это отличает Nothing Phone (2a) от предыдущих моделей бренда.

По другим характеристикам, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и чипсет MediaTek Dimensity 7200. Двойная тыльная камера skladatymete из двух модулей по 50 Мп, а фронтальная – 16 Мп.

Инженерный образец Nothing Phone (2a) в чехле с двойной камерой 50 Мп уже в сети – фото 1

Премьера Nothing Phone (2a) ожидается MWC 2023 в феврале. Примерная стоимость будет составлять около 400 долларов. Компания готовит бюджетную версию хита Nothing Phone 2.


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Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.12.2023
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Инженерный образец Nothing Phone (2a) в чехле с двойной камерой 50 Мп уже в сети