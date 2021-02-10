О Xiaomi 12 Lite поведал авторитетный источник

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Xiaomi 11 Lite 5G NE в другом дизайне?

В конце прошлого года состоялась премьера серии Xiaomi 12, которая на данный момент насчитывает три модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. В будущем к ним присоединяться еще два смартфона Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite. Первый из названых аппаратов должны представить в июне, и он в числе первых претендентов на Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

А сегодня известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о лайт-версии флагмана. По его информации Xiaomi 12 Lite предложит чипсет Snapdragon 778G/778G+, фирменную оболочку MIUI 13, NFC и 8 Гб оперативной памяти. В плане дизайна новинка будет повторять черты старших собратьев серии и предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Интеграция дактилоскопического датчика в экран говорит о том, что тут предложат OLED‑панель. Возможно, матрица здесь будет аналогичная той, которую установили в Xiaomi 12 и Xiaomi 12X. Обещан ИК-порт и стереодинамики. Как скоро компания намерена представить Xiaomi 12 Lite, информатор не указал. Можно лишь предполагать, что представить смартфон могут в апреле или мае, а первой страной где он поступит в продажу станет Китай.

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Источник: mydrivers