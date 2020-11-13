Обновление сломало беспроводную зарядку флагманов Samsung

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Почему не стоит спешить устанавливать обновление для Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S20 Ultra

Владельцы флагманов Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Note Ultra столкнулись с неприятной проблемой — после недавнего обновления программного обеспечения обнаружились проблемы с функционированием беспроводной зарядки. Если ранее это были единичные жалобы, то в последнее время количество недовольных растет.

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Суть проблемы в том, что после установки сентябрьского и октябрьского патчей безопасности флагманы невозможно зарядить по беспроводу с применением док-станций от сторонних производителей. Тогда как с «родными» зарядками Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S20Ultra никаких проблем нет.

По словам пользователей, при использовании док-станций от других компаний, они сталкиваются с тем, что каждые несколько секунд происходит сбой в работе. Решить проблему не помогает ни перезагрузка устройства, ни очистка кеша. Справиться с ней не смог даже принудительный сброс до заводских настроек.

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Достаточно продолжительное время не могли найти вариант, как справиться с неприятным сбоем. И вот наконец-то одному из участников форума XDA Developers удалось выяснить, что решить проблему помогает отключение NFC. К сожалению, так и нет ясности о природе сбоя, а также о планах Samsung выпустить обновления с устранением бага.

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Источники: phonearena, gizmochina