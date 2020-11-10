Какие устройства Samsung получат One UI 3.0: список включает 90 моделей

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В сеть выложили список моделей Samsung, претендующих на обновление до One UI 3.0.

Поклонники Samsung наверняка в курсе, что компания тестирует фирменную оболочку One UI 3.0. Сама новая версия интерфейса была анонсирована 3 месяца назад и сейчас разработчики доводят ее до ума, выпустив несколько бета-версий. Южнокорейский гигант уже заявил, что намерен начать развертывание One UI 3.0 на базе Android 11 в ноябре нынешнего года, постепенно охватывая модели из различных линеек.

Точно известно, что первыми новую оболочку смогут опробовать владельцы устройств, ставшие частью флагманских семейств Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Но это далеко не единственные смартфоны Samsung, до которых доберется One UI 3.0. Планы по обновлению у компании весьма амбициозные и она постарается охватить большое количество устройств. По крайней мере, в пользу этого говорит список аппаратов, которые должны получить One UI 3.0 на основе Android 11.

Всего таких устройств 90 и помимо смартфонов в него включены и планшеты. Насколько этот перечень достоверный, сказать сложно. Поэтому к нему стоит относиться с определенной долей скепсиса и ждать от Samsung официального объявления о том, какие модели она планирует обновить. Возможно, One UI 3.0 придет на все гаджеты, вошедшие в список, но не все могут получить оболочку на базе одиннадцатой версии зеленого робота.

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Источник: twitter