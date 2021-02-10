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OnePlus 9RT﻿ - новый топовый смартфон по доступной цене?

Технические характеристики

Комлектация

Дизайн и габариты

Качество экрана

Производительность в играх и память

Камеры и качество фото

Коммуникации

Аккумулятор и время автономной работы

Цена

Выводы

Привет, друзья. Наше тестирование новинок от компании OnePlus продолжается. В последнее время данный производитель уверенно выпускает модели, которые интересны большинству пользователей. Совсем недавно был представлен OnePlus 9RT, который очень похож на флагман OnePlus 9 Pro. Новинка должна предлагать топовые характеристики, при этом, стоить дешевле Pro-версии. Заслуживает ли вообще OnePlus 9RT вашего внимания и какие сильные и слабые стороны у него есть – выясним в сегодняшнем обзоре.

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,62″ Матрица: AMOLED Разрешение дисплея: 1080х2400 точек, плотность пикселей 397 ppi Дополнительные параметры экрана: Частота обновления 120 Гц, HDR10+, Always on Display Габариты: 162,2 x 74,6 x 8,3 мм, вес 198,5 грамм Материал: Стеклянный корпус и металлические грани Цвета: Черный, серебристый, зеленый (эксклюзив) Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 нанометров) Видеоускоритель: Adreno 660 Ядра: Восемь ядер Kryo 680: одно с тактовой частотой 2,84 Ггц, три – с 2,42 Ггц, четыре – с 1,80 Ггц Операционная система: Android 11 + ColorOS 12 Варианты памяти: 8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб Основная камера: Основной модуль: 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.56”, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Ультраширокий сенсор: 16 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.6", угол обзора 123˚; Макро объектив: 2 Мп, диафрагма f/2.4 Фронтальная камера: 16 Мп, диафрагма f/2.4, размер матрицы 1/3.06" Звук: Стерео динамики Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS Стандарты связи: 2G, 3G, 4G, 5G Емкость аккумулятора: 4500 мАч Быстрая зарядка: 65 Вт, зарядка до 100% за 29 минут Цена: 8/128 Гб – $469 (актуально на 11.11)

По характеристикам все очень неплохо. OnePlus 9RT имеет все признаки добротного недорого флагмана: AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, топовый чип Snapdragon 888 5G, стеклянный корпус с металлическими рамками и быструю 65-ваттную зарядку. Еще хочется отметить тройную камеру, которая по обещаниям производителя должна делать фотки крутого качества. Ну что, с кратким перечнем характеристик ознакомились для общего понимания картины, а теперь погнали разбираться более подробно.

Комплектация

Как вы уже наверно заметили по нашим предыдущим обзорам, Ванплас комплектует свои телефоны довольно хорошо. Уже во время распаковки складывается впечатление, что получил качественный смартфон премиального уровня.

OnePlus 9RT приходит в прямоугольной коробке красного цвета. Открыв упаковку, видим конверт такого же цвета, внутри которого находятся наклейки с названием модели и фирмы. Вещь на самом то деле бесполезная для большинства пользователей, но все равно приятно.

Далее идет картонка со скрепкой для открытия SIM-лотка, дополнительные бумаги и фирменный чехольчик. В комплекте с серебристым смартфоном пришла накладка серого цвета. Если будете заказывать другие варианты, возможно, цвет чехла будет также отличаться. Чехол рассмотрим более подробно: он выполнен из приятного силикона, по центру есть логотип OnePlus. Чехольчик довольно качественный, для повседневной защиты телефона вполне подойдет. Те же Xiaomi оснащают даже флагманские устройства посредственными пластиковыми чехлами, которые смотрятся совсем не комильфо.

Также в комплекте идет увесистый блок питания на 65 Ватт. При покупке китайской версии смартфона учтите, что нужно будет докупать переходник под евровилку. И на самом дне коробки обнаруживаем красный кабель USB Type-C. На этом комплектация заканчивается, но она и так была неплохой. Возможно, не хватило только наушников.

Дизайн и габариты

По внешнему виду OnePlus 9RT практически не отличается от 8T. Это все тот же элегантный дизайн без лишних деталей. Ванплас смотрится более дорого и стильно, чем, например, realme GT, у которого с левой стороны идет жирная черная полоса. Такое исполнение, как у Реалми, понравится далеко не всем. А вот OnePlus 9RT прекрасен в своей простоте. В левом верхнем углу у него находится блок с тройной камерой, а по центру располагается логотип бренда.

Задняя панель Ванплас 9РТ выполнена из стекла, а каркас металлический. Это «золотой стандарт» для флагманов, хоть стекло может показаться и непрактичным. К слову, корпус Реалми Джити в желтом цвете покрыт эко кожей, а грани пластиковые. Здесь уже смотрите сами: кому больше нравится стеклянная задняя крышка, а кому – кожаная.

Рамки у OnePlus 9RT тоненькие, в верхнем левом углу экрана находится вырез под фронтальную камеру. Экран абсолютно плоский, нет таких скруглений по краям, как у OnePlus 9 Pro. Закругленный или плоский экран – это тоже дело вкуса, но пользоваться все же удобнее плоским, поскольку нет фантомных нажатий. На правой грани находится кнопка питания и рычаг для переключения звуковых режимов, на левой – качелька регулировки громкости, на верхней (которая, кстати, плоская) – дополнительный микрофон, на нижней – мультимедийный динамик, разъем Type-C, микрофон и лоток под SIM-карту. Аудиоджека нет, как и слота для карты памяти.

По своим габаритам Оне Плюс 9РТ далеко не компактный: габариты составляют 162,2x74,6x8,3 мм при массе 195,8 грамм. Realme GT немного меньше, а вот OnePlus 9 Pro сильно не отличается от 9RT. В принципе, это привычный громоздкий смартфон, выполненный по стандарту 2021 года.

Расцветки всего три: серая, черная и бледно-зеленая. При этом, зеленый вариант доступен только для Китая, так как считается эксклюзивным. На этом с дизайном заканчиваем и переходим к дисплею.

Качество экрана

В OnePlus 9RT установлен 6,62-дюймовый экран с матрицей AMOLED. Разрешение 1080 на 2400 пикселей, максимальная частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 397 точек на дюйм. Поддерживается такая фишка, как формат HDR10+, о возможностях которого знают уже наверно все. Есть цветовое пространство DCI-P3. Еще разработчики добавили обработку касаний 600 герц. В каких сценариях пригодится данная фишка – неизвестно. Разве только в играх.

В принципе, ничего нового и сверхъестественного мы здесь не видим. В смартфоне стоит добротный дисплей с более или менее правильной цветопередачей, нормальной яркостью и контрастностью. Экран на уровне OnePlus, здесь просто не к чему придраться. Еще, конечно же, завезли полноценный режим Always On Display, который является фишкой большинства AMOLED-экранов. Кстати об АМОЛЕД: результаты по ШИМу вы можете посмотреть ниже:

100% - 8%

75% - 8%

50% - 10%

35% - 36%

25% - 32%

15% - 21%

5% - 14%

0% - 10%

Производительность в играх и память

С производительностью у OnePlus 9RT все хорошо на бумаге, но как обстоят дела на бумаге – большой вопрос. Как вы уже наверно знаете, Дракон 888 просто дико греется. Через 20-30 минут игры производительность снижается до уровня смартфонов за 200-300 долларов. В итоге пользователь не может насладиться игрой, хотя держит в руках флагманское устройство, у которого по идее проблем с производительностью вообще не должно быть.

Компания Ванплас знает о такой проблеме Snapdragon 888 5G, поэтому уделила особое внимание системе охлаждения. По крайней мере, так было сказано на презентации. Правда ли это – сейчас расскажем. Мы протестировали OnePlus 9RT в требовательных игрушках Genshin Impact и Shadow Legends и уже готовы вынести свой вердикт.

Во время игры в Genshin Impact телефон нагрелся до 48-50°C. Не критичный показатель, как, например, в Snapdragon 888 Plus, где нагрев достигал 60 градусов. Но все равно корпус был достаточно горячим, и это точно не добавляло удовольствия во время игрового процесса. Средний показатель частоты кадров составил 53,3 FPS. В Shadow Legends максимальная температура составила 45°C, а частота кадров - 49,2 FPS.

Что можем сказать по этому поводу: играть на OnePlus 9RT вполне комфортно. Показатели гораздо лучше, чем, например, в Xiaomi 11T Pro, где средний FPS составлял 32-36 кадров в секунду примерно при таком же нагреве.

По части памяти у Ванплас 9РТ все хорошо. Базовая модификация уже идет на 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Также есть средний вариант на 8/256 Гб и топовый на 12/256 Гб. При этом, стандарт постоянной памяти – это UFS 3.1, а оперативной - LPDDDR 5. Как видим, насчет производительности OnePlus 9RT можете не переживать. Мощности смартфона хватит как для ресурсоемких игр, так и для активного повседневного использования.

Теперь пару слов о прошивке: смартфон работает под управлением ColorOS 12. Именно такая оболочка установлена в китайской версии. Поскольку глобалка еще не поступила в продажу, нельзя сказать, какая прошивка будет стоять там. Хотелось бы, конечно, видеть Oxygen OS, но разработчики точно не будет спрашивать мнение фанатов. Поэтому, скорее всего, придется смириться с ColorOS. Да и ничего плохого об этом интерфейсе сказать нельзя: все работает плавно и быстро, без заметных зависаний и вылетов. Все-таки чувствуется качество OnePlus.

Камеры и качество фото

Возможно, вы уже устали от того, что мы нахваливаем OnePlus 9RT, но в плане камер данный смартфон тоже весьма хорош. Тройная основная камера имеет главный 50-мегапиксельный модуль IMX 766 от Sony с оптической стабилизацией. На минуточку, таким же сенсором оснащены телефоны Oppo за 1000 долларов, да и в топовом OnePlus Nord 2 стоит аналогичный модуль.

Есть еще 16-мегапиксельный ультраширокий объектив с углом обзора 123˚ и макро на 2 Мп. Записывать видео вы сможете в 4K с 30/60fps. Жаль, конечно, что нет записи в 8K, но это не критично.

Это все цифры, а как дела обстоят в реальности? В дневное время OnePlus 9RT делает крутые фотки, не уступающие по качеству даже более дорогим устройствам. Снимки получаются сочными, контрастными, с правильной цветопередачей и широкими углами обзора. Ночью фото тоже получаются достойными, с минимальным количеством шумов и хорошей детализацией – именно благодаря сенсору Sony IMX 766 раскрывается вся мощь ночного режима. А вот макро объектив посредственный: его разрешение составляет всего 2 Мп, как у среднебюджетных телефонов. Иногда наблюдаются проблемы с фокусировкой.

Видеосъемка – еще одна сильная сторона Ванпласа 9РТ, несмотря на отсутствие записи в 8K. Во-первых, вы можете не только на основную, но и на широкоугольную камеру записывать ролики в 4K с 60FPS. Во-вторых, есть возможность переключения с основного на широкоугольный объектив и наоборот, но тогда частота кадров снижается до 30FPS. К примеру, у флагмана Xiaomi Mi 11 нет таких возможностей. Благодаря ночному режиму улучшается яркость и динамический диапазон на видео, но страдает качество – можно получить всего 1080P@30fps.

Фронтальная камера тоже весьма хорошая – 16 Мп с поддержкой технологии Auto-HDR (автоматический высокий динамический диапазон). На фронталку можно записать видео только в 1080p@30fps. Опять же, хотелось бы 4K. Качество селфи нормальное, как и у конкурентов. Согласитесь, что все флагманы фотографируют на фронтальную камеру почти одинаково, то есть стабильно неплохо. Исключение составляет разве что Mi Mix 4, у которого из-за новой подэкранной технологии селфи выходят откровенно плохими.

Коммуникации

На этом пункте долго останавливаться не будет, поскольку здесь мало интересного. OnePlus 9RT, разумеется, оснащен такими технологиями, как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Это все очень скучно и стандартно, так что лучше уделим внимание таким вещам, как звук и виброматор. И они правда отличные. Звук Ванпласа 9РТ нельзя назвать лучшим на рынке, но он определенно хорош. Виброматор тоже на уровне.

Аккумулятор и время автономной работы

Оне Плюс 9РТ получил аккумулятор емкостью 4500 мАч. Это стандартный показатель, встречающийся во многих флагманских телефонах. Поддерживается быстрая зарядка на 65 Ватт, которая накормит смартфон до 100% всего за 29 минут. А вот так обстоят дела по времени автономной работы: при активном использовании смартфона хватило на 8 часов и 7 минут. Это довольно средний показатель, который уступает, например, OnePlus Nord 2, который продержался в нашем фирменном тесте 9 часов и 25 минут. OnePlus 9R выдает немного меньше – 8 часов и 54 минуты.﻿

Цена

OnePlus 9RT доступен только в пределах Китая. На глобальный рынок он пока не вышел, и неизвестно, когда вообще состоится международный релиз. Поэтому будем озвучивать цены на китайскую версию смартфона, которую можно приобрести на AliExpress. Смотрите, на самом старте продаж стояла какая-то неадекватная цена в 600 долларов. Но на носу распродажа 11.11, и китайцы обещают просто обвалить цену на данное устройство. Ожидается, что Ванплас 9РТ можно будет купить всего за 469 долларов (имеется ввиду базовая версия на 8/128 Гб). И это просто шикарный прайс. Даже 500-530 баксов не жалко отдать за такой смартфон. Чтобы не пропустить выгодные цены ко Дню холостяка – посетите нашу отдельную страницу, которую мы регулярно обновляем и размещаем самые вкусные предложения и промокоды.

Выводы

Ванплас 9РТ правда получился крутым смартфоном. Здесь и качественный экран, и процессор с вменяемым нагревом, и великолепная основная камера. Все, чего вы ожидаете от смартфона за 500 долларов – есть в OnePlus 9RT. Да, эта модель хуже OnePlus 9 Pro, но и ценник там выше. Если вы не гонитесь за самыми топовыми характеристиками и супер флагманскими плюшками, такими как беспроводная зарядка и LTPO дисплей, Ванпласа 9РТ будет вполне достаточно для повседневного использования.

Плюсы:

красочный дисплей;

частота обновления 120 Гц;

качественный стерео звук и вибро;

стильный дизайн;

хорошая комплектация;

корпус из стекла + металлические рамки;

адекватный нагрев в играх и нормальная частота кадров;

царские модификации памяти;

стабильная работа интерфейса;

шикарный основной и широкоугольный модуль;

переключение с основного на широкоугольный объектив во время съемки;

нормальный уровень ШИМа;

65-ваттная быстрая зарядка.

Минусы:

нет слота для карты памяти и аудиоджека;

отсутствует беспроводная зарядка;

для покупки доступна только китайская версия;

вместо Oxygen OS стоит ColorOS.

Пишите в комментарии, понравилась ли вам новинка от OnePlus.