47

Фанаты смартфонов Xiaomi с нетерпением ждут релиза новой фирменной прошивки MIUI 14. На данный момент доступна Миюай 13, которая особо не отличается от двенадцатой версии. Поэтому пользователям хотелось бы уже увидеть свежую оболочку с крутыми новыми функциями. Давайте выясним, когда будет представлена MIUI 14, какие нововведения получит и сколько моделей смогут до нее обновиться.

Что нового будет в MIUI 14

Официальный анонс прошивки пока не состоялся, поэтому возможные нововведения публикуют инсайдеры. По их словам, ничего кардинально нового в четырнадцатой версии не появится. Упор будет сделан на изменение дизайна и улучшение безопасности.

То есть, можем рассчитывать примерно на такое же количество нововведений, которое было в MIUI 13. Наибольший апгрейд компания сделала при переходе с Миюай 11 на 12. Потом были выпущены MIUI 12.5 и MIUI 13, не выделяющиеся большим количеством особенностей. Четырнадцатая сборка по всей видимости повторит судьбу двух последних версий.

Еще один примечательный факт заключается в том, что Xiaomi отказалась от релиза MIUI 13.5. Хотя то небольшое количество нововведений, которое ожидается в четырнадцатой прошивки, больше подошло бы для промежуточной версии.

Дизайн, виджеты и интерфейс

Итак, что же нового появится в MIUI 14. Во-первых, в глобальную версию наконец добавят полноценные настраиваемые виджеты, как на устройствах iOS. Да, виджеты появились еще в Миюай 13, но их реализовали только в китайской прошивке. На виджетах будет отображаться следующая полезная информация: прогноз погоды, календарь, заметки, данные о физической активности, музыкальный плеер и т. д.

Не обошлось и без фирменной фишки Миюай – живых обоев. Мы уже привыкли, что, начиная с MIUI 12, в каждой свежей версии появляются новые анимированные заставки с тематикой космоса или природы. Какие на этот раз будут планеты или живописные места – сказать пока трудно. Но, думаю, новые заставки точно не разочаруют пользователей.

В самом дизайне Миюай 14 мало что изменится. По словам инсайдеров, разработчики немного перерисуют значки, Центр управления и шторку уведомлений. Еще, возможно, добавят больше цветовых решений для интерфейса, а в режиме Always on Display будут доступны к использованию новые элементы.

Расширение функционала системных приложений и повышенная безопасность

Изменения коснутся системных приложений. Разработчики перерисуют дизайн программы «Часы». Каждый установленный будильник будет располагаться в отдельной плитке, что довольно удобно. На верхней панели иконки наконец заменят на понятные надписи. Если системная программа «Часы» не понравится, вы сможете с легкостью ее удалить и установить сторонний вариант.

Много внимания уделили приложению «Галерея». Текст на фото будет распознаваться – это позволит провести с ним определенные действия, например, отредактировать или скопировать. Также появится автоматическое создание альбомов. Программа будет группировать фото по объектам, времени суток и другим особенностям. Подобные функции уже есть на Айфонах, и там они пользуются большой популярностью среди пользователей.

В MIUI 14 повысится безопасность. И это не просто бесполезная фраза. Мы часто слышим, что разработчики заявляют об улучшенной безопасности в новом обновлении, но на деле особых изменений нет. В MIUI 14 прокачка безопасности наглядная. В одноименной программе появится новый полноценный раздел с полезными опциями, а именно:

определение скрытых номеров;

быстрая блокировка нежелательных контактов;

обнаружение рисков во входящих сообщениях;

предупреждение о кодах подтверждения, которые пересылаются в соцсети;

предупреждение о подозрительных приложениях;

предупреждение о рискованных финансовых операциях, которые заключаются после подозрительных сообщений или звонков.

Непонятно, на сколько корректно будут выполняться вышеуказанные действия, но дополнительную защиту от мошенников вы точно получите.

Напомним, что MIUI 14 будет базироваться на операционной системе Android 13. Значит, функции, доступные в данной версии ОС, появятся на устройствах Xiaomi вместе с фирменными нововведениями.

Какие модели Xiaomi получат MIUI 14

Теперь обговорим, какие телефоны Сяоми, Редми и Поко смогут обновиться до Миюай 14. Обратите внимание, что это еще не официальный список. Перечень смартфонов создавался на основе данных, предоставленных инсайдерами. Свежую оболочку должны получить не менее 100 смартфонов Xiaomi, выпущенных в течение последних нескольких лет.

Для вашего удобства мы добавили ссылки к моделям, на которые у нас выходили обзоры или сравнения. Это позволит вам быстро ознакомиться с любым смартфоном. Также ссылки будут полезны для пользователей, которые хотят приобрести телефон с потенциальной поддержкой будущей MIUI 14, но не знают, на какое мобильное устройство обратить внимание.

Телефоны Xiaomi (Mi):

Телефоны Redmi:

Телефоны Poco:

Планшеты Xiaomi:

Xiaomi Pad 5 , Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Еще раз напоминаем, что это приблизительный список, и он может отличаться от официального. Телефоны серии Black Shark не включены в перечень, поскольку суббренд хочет сделать фирменную оболочку JoyUI максимально не похожей на Миюай и выпускать собственные уникальные сборки.

Важно! Не все модели получат обновление до MIUI 14 на базе Android 13. Повезет только новым смартфонам, выпущенным недавно. Более старые телефоны также обновятся до четырнадцатой Миюай, но она будет основана на Андроиде 12.

Вас может заинтересовать: Лучшие бренды бюджетных смартфонов на 2022 год.

Когда выйдет MIUI 14

Некоторые источники утверждали, что Миюай 14 представят 16 августа. Ведь именно 16 августа 2010 года была анонсирована первая версия MIUI. Но компания не стала придерживаться этой даты, и четырнадцатая оболочка до сих пор не выпущена.

Точной даты презентации пока нет. Инсайдеры утверждают, что анонс состоится в четвертом квартале 2022 года. По всей видимости, это будет ноябрь или декабрь. Основная волна стабильных глобальных версий стартует уже в январе следующего года. По традиции сначала обновление получат свежие флагманы, потом новые среднебюджетные телефоны, и в последнюю очередь новая версия станет доступна для телефонов, выпущенных год или два назад.

Важно! Если ваш телефон вышел несколько лет назад или он оснащен слабым железом, не спешите его обновлять. Это касается, например, Redmi 10A с малопроизводительным процессором MediaTek Helio G25 или Poco M2 2020 года выпуска. Поскольку после перехода на новую версию могут возникнуть серьезные сбои в работе. Подробнее об этом читайте в отдельной статье.

Надеемся, что благодаря нашей статье вы узнали больше интересной и полезной информации о будущей прошивке MIUI 14. Как только появятся какие-то подробности, мы обязательно сообщим об этом в отдельных новостях. Удачи!