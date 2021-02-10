613

Привет, друзья! Пришло время для нового обзора. Совсем недавно мы подробно рассказывали о крутом младшем флагмане Redmi Note 12 Pro Plus, а сегодня рассмотрим его упрощенную версию – Redmi Note 12 Pro. Производитель обещает нам сбалансированный смартфон с шикарными характеристиками и по доступной цене. Так ли это на самом деле – давайте выяснять.

Обзор Redmi Note 12 Pro – идеал за 245 долларов?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид и материалы корпуса

Качество экрана и ШИМ

Процессор, производительность в играх и память

Стабильность работы и прошивка

Камеры и запись видео

Коммуникации

Аккумулятор и быстрая зарядка

Цена

Итоги

Видеообзор

Технические характеристики

Диагональ дисплея: 6,67″ Разрешение дисплея: 1080х2400 пикселей Матрица: OLED Дополнительные параметры экрана: Максимальная частота обновления – 120 Гц, распознавание 1 миллиарда цветов, плотность пикселей – 395 ppi, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 900 нит, поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+ Габариты: 162.9 x 76 x 7.9 мм при весе 187 граммов Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель, пластиковые грани Защита: IP53 (от пыли и брызг) Цвета корпуса: White (белый), Black (черный), Blue (голубой), Violet (градиентный фиолетовый) Процессор: MediaTek Dimensity 1080, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу Видеоускоритель: Mali-G68 MC4 Ядра: Два ядра Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц и восемь ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ Операционная система: Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24 мм, размер пикселя 1.0µm, размер матрицы 1/1.56", OIS (оптическая стабилизация), PDAF (фазовый автофокус) Ультраширокий сенсор: разрешение 8 Мп, диафрагма f/1.9, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Дополнительно: режим «Панорама», технология HDR, двойная светодиодная двухцветная вспышка Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, размер пикселя 1.0µm, размер матрицы 1/3.06" Поддержка технологии HDR, запись видео в качестве 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, инфракрасный порт, навигационные службы: GLONASS, GALILEO, QZSS и BDS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт (зарядка до 50% за 15 минут, до 100% - за 46 минут) Цена: 6/128 ГБ – от $245; 8/256 ГБ – от $287

На первый взгляд, как это почти всегда бывает с телефонами Xiaomi, все великолепно. OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, крутой среднеуровневый процессор MediaTek Dimensity 1080, топовая камера от Sony, емкий аккумулятор с 67-ваттной зарядкой – и все это за 245 долларов? Да, друзья, это не шутка.

Компания Сяоми умеет привлечь внимание пользователей великолепными характеристиками и низкой стоимостью. Но как обстоят дела с Redmi Note 12 Pro в реальном использовании? Узнаем прямо сейчас.

Комплектация

Первый пункт, с которого всегда начинаем – комплект поставки. Здесь заведомо ничего нового и особенного. Redmi Note 12 Pro приходит в такой же упаковке, как и его «старший брат» – белая коробка с золотистыми надписями. Просто, минималистично и со вкусом.

Открыв упаковку, видим привычные элементы, всегда идущие в комплекте с телефоном – скучную документацию, скрепку для открытия SIM-лотка, прозрачный чехол, блок питания на 67 Вт и USB-шнур.

Как и в случае с Redmi Note 12 Pro Plus, внутренности коробки выполнены из бумаги. Никакого пластика и неприятного запаха. Это радует, ведь мы распаковываем китайский девайс, а они обычно безбожно воняют.

Комплектный чехол пластиковый, качество неплохое, но со временем он точно пожелтеет. Если надеть чехол, блок камер не будет касаться стола или другой поверхности, на которую вы положите смартфон.

Также пенал тщательно защищает мобильное устройство по краям благодаря широким бортикам. Это, безусловно, плюс. Ну и, конечно же, защитная пленка уже имеется на экране Redmi Note 12 Pro. На этом с комплектацией заканчиваем и переходим к дизайну сегодняшнего героя.

Внешний вид и материалы корпуса

Наверно, вы помните, какие претензии у нас возникли к дизайну Redmi Note 12 Pro+. Данный аппарат из-за огромной толщины нельзя было назвать стильным. Радует, что производители переработали дизайн в младшей модели.

Redmi Note 12 Pro имеет размеры 162.9 x 76 x 7.9 мм при массе 187 граммов, тогда как у версии Plus – это 162.9 х 76 х 9 мм с весом 208.4 г. На бумаге разница совсем небольшая, но в реальности она заметна. Редми Ноут 12 Про более легкий и тонкий по сравнению со старшим братом.

Обращаем ваше внимание, что грани у Redmi Note 12 Pro не закругленные, а прямоугольные. Из-за этого смартфон выглядит угловатым и не очень удобно лежит в руке. Именно такой форм-фактор встречается в последних Айфонах.

Задняя панель Redmi Note 12 Pro стеклянная, и это круто, поскольку в данном ценовом сегменте все остальные бренды выпускают только пластиковые модели. А вот грани у новинки пластиковые, а не алюминиевые, как это было в версии Plus.

Блок основной камеры аккуратный, не бросается в глаза и сильно не выпирает. Все минималистично и по-взрослому. Рамки очень тонкие, модуль фронтальной камеры крошечный. Рабочая область составляет 86.8% от всей передней панели телефона.

На рынке представлено четыре цветовых решения: белый, черный, синий и светло-фиолетовый с градиентом. Все цвета смотрятся хорошо, но наиболее выигрышные – это белый и фиолетовый.

Отдельно хочется отметить наличие ИК-порта и аудиоджека. Сканер отпечатков пальцев размещен в кнопке питания на правой грани. Срабатывает довольно шустро и точно.

Карта памяти, к сожалению, не поддерживается.

Заключение по внешнему виду Redmi Note 12 Pro следующее: смартфон выглядит стильно и дорого, расцветки отличные, толщина небольшая, материал корпуса премиальный. По внешнему виду не скажешь, что аппарат стоит всего 250 долларов.

Добавим сюда еще небольшую защиту от влаги и пыли по стандарту IP53. Если ищете бюджетный телефон с привлекательным дизайном, Redmi Note 12 Pro точно придется по вкусу.

Качество экрана и ШИМ

С дисплеем у Redmi Note 12 Pro тоже все отлично. OLED-матрица с разрешением 1080х2400 точек обеспечивает качественную передачу изображения. Пиковой яркости в 900 нит более чем достаточно. Экран с частотой обновления 120 Гц работает плавно, никаких подрывов и глюков.

Полноценного режима Always on Display опять нет. Производитель добавил только урезанную 10-секундную версию, пользы от которой очень мало. Жаль, что Сяоми так экономят на этой функции. При этом нормального AOD нет даже в Redmi Note 12 Pro+, а он уже считается младшим флагманом.

Уровень ШИМа низкий и не превышает 20%. Ниже вы можете ознакомиться с результатами, которые мы получили при замерах широтно-импульсной модуляции. Как всегда, в левом столбце процент яркости, в правом – ШИМ.

100% - 19%;

75% - 19%;

50% - 19%;

35% - 19%;

25% - 19%;

15% - 5%;

0% - 16%.

Напомним, что дискомфорт может появляться, если ШИМ превышает 20%. Поскольку максимальный замер у нас – это 19%, даже люди с суперчувствительными глазами не ощутят пагубного влияния от мерцания экрана.

В общем, дисплей Redmi Note 12 Pro такой же крутой, как и в старшей модели. Нет никаких отличий от Plus-версии. С этим разобрались, далее перейдем к железу.

Процессор, производительность в играх и память

«Сердцем» Redmi Note 12 Pro является 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080 с графическим ускорителем Mali-G68 MC4. Такой же чип установлен в Редми Ноут 12 Про+. Скорее всего, вы уже ознакомлены с данным процессором и знаете, что это одно из лучших среднеуровневых решений. Особенно учитывая, что такой производительный чип стоит в бюджетнике.

Dimensity 1080 без проблем тянет все требовательные игрушки. Например, в Genshin Impact и Shadowgun Legends можно спокойно рассчитывать на 40FPS. При этом нагрев корпуса умеренный, да и уровень троттлинга в норме. С графикой вы можете ознакомиться ниже.

Модификации памяти следующие: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Как всегда, рекомендуем выбирать вариант на 256 ГБ – для бюджетного смартфона это золотая середина. Но и 128 гигабайтов вам должно хватить, если сильно не увлекаться фото-и видеосъемкой. 6 ГБ оперативки сейчас тоже достаточно, но с учетом на будущее лучше взять версию с 8 гигабайтами.

Стабильность работы и прошивка

На борту Redmi Note 12 Pro установлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Уверены, первый вопрос, который вы хотите задать – как стабильно работает прошивка. Можете не волноваться, в этом плане все отлично. Компания Сяоми наконец начала выпускать нормальные сборки, которые не глючат, не вылетают и ведут себя вполне прилично.

Интерфейс с частотой обновления 120 Гц летает, микрофризы отсутствуют. В плане стабильности и быстродействия ситуация не хуже, чем в более дорогих устройствах.

Но не спешите радоваться. К большому сожалению, приобрести пока можно только китайскую версию Redmi Note 12 Pro. Глобалка ожидается в начале следующего года.

Если готовы пользоваться китайской прошивкой – смело приобретайте Редми Ноут 12 Про. Но учтите, что весь интерфейс будет на английском языке, а Гугл-сервисы придется устанавливать самостоятельно. Еще неприятный момент – поддерживаются только определенные частоты связи. Подробнее о частотных диапазонах (бэндах) читайте в отдельной статье.

Камеры и запись видео

Переходим к камере. Это один из самых интересных параметров в новой двенадцатой серии Редмиков. Версия Pro Plus получила 200-мегапиксельную камеру, и производитель сделал на этом бешеный хайп. В прошлом обзоре мы тщательно протестировали данный сенсор и рассказали, так ли он хорош на самом деле.

Redmi Note 12 Pro оснащен 50-мегапиксельной камерой с датчиком от Sony. На бумаге это значительно хуже, чем в версии Plus. Но именно такой сенсор на 50 Мп установлен в OnePlus 9RT, а ведь снимает этот телефон шикарно, и в некоторых моментах даже уделывает Редми Ноут 12 Про+.

Для сравнения мы взяли три модели: Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus и OnePlus 9RT. Со съемкой при дневном освещении все телефоны справляются отлично. Детализацию лучше всего вытягивает Pro+, но это заметно только при сильном увеличении фото.

В ночное время суток определить фаворита легко – это OnePlus 9RT. Смартфон правильно работает с источниками света, обеспечивает хорошую детализацию и минимум шумов. На втором месте Redmi Note 12 Pro Plus, и уже на третьем – обычная Pro-версия.

Если же условия съемки не такие сложные, все три смартфона показывают отличные результаты. Нельзя сказать, что Редми Ноут 12 Про пасет задних и сильно отстает от старшего брата. Поверьте, в повседневном использовании вы не заметите особой разницы. Так есть ли смысл переплачивать за 200-мегапиксельную камеру, если и 50-мегапиксельный сенсор отлично справляется?

Ультраширокий объектив разрешением 8 Мп в Redmi Note 12 Pro делает вполне неплохие снимки. Разницы с Pro-версией вообще нет. OnePlus 9RT справляется немного лучше, но, опять же, для этого нужно присматриваться.

Запись видео на Redmi Note 12 Pro осуществляется в максимальном качестве 4K@30fps. При таком разрешении работает только оптическая стабилизация, поэтому тряска на видео будет заметна. В остальном же качество видео достойное, ничем не хуже, чем в старшей версии.

Снимки на фронтальную камеру неплохие, но присутствует смазанность. OnePlus 9RT делает более детализированные селфи. В целом же качество нормальное. Это касается и видео на фронталку.

Выводы такие: как для бюджетного смартфона Redmi Note 12 Pro фотографирует отлично. Да, это не уровень OnePlus 9RT, но для своей ценовой категории результаты великолепные. Также нет никакого смысла приобретать Note 12 Pro+ только из-за 200-мегапиксельной камеры. Разница с младшим братом несущественная.

Коммуникации

В плане коммуникационных технологий нас больше всего интересует качество звука, вибромотор и работа датчика приближения. Стереодинамики крутые, звук громкий и четкий. Вибромотор тоже отличный, с приятным четким откликом.

А вот датчик приближения ведет себя плохо. Ситуация такая же, как в Redmi Note 12 Pro+ и некоторых других смартфонах Xiaomi. Если держать смартфон вертикально возле уха – датчик срабатывает. Но стоит только немного изменить положение телефона, и экран перестает выключаться. Да, на это можно закрыть глаза, но ведь в устройствах от других брендов таких проблем нет.

Аккумулятор и быстрая зарядка

С автономностью у смартфонов Сяоми всегда все хорошо, и Redmi Note 12 Pro не стал исключением. Батарея емкостью 5000 мАч в паре с энергоэффективным экраном и процессором обеспечивает до двух дней автономной работы. Если прямо активно пользоваться смартфоном, то подзарядиться придется уже на следующий день.

Быстрая зарядка мощностью 67 Вт полностью заряжает батарейку за 40 минут. У старшего брата на это уходит около 30 минут. Большая ли разница? Нет. В плане автономности телефоны не сильно отличаются. Поэтому, опять же, нет смысла переплачивать за версию Plus.

Цена

Давайте посмотрим, за сколько можно приобрести китайскую версию Redmi Note 12 Pro на Aliexpress. Базовая версия на 6/128 ГБ продается по цене от 245 долларов. Стоимость максимальной версии на 8/256 ГБ – от 287 долларов.

Это очень вкусная цена за такой офигенный смартфон. Да, Redmi Note 12 Pro – это не полноценный младший флагман, но модель очень близка к данному уровню. Как мы уже говорили, пока телефон представлен только для китайского рынка. Глобальная версия должна выйти в начале следующего года, и, вполне ожидаемо, что стоить она будет существенно дороже.

Итоги

Redmi Note 12 Pro – это шикарный бюджетник. В этом смартфоне великолепно все, начиная с дизайна и заканчивая автономностью. Приятные материалы корпуса, качественный дисплей, мощный процессор, отличная камера – чего еще можно хотеть от доступного смартфона? Xiaomi в очередной раз доказали, что умеют делать ТОП за свои деньги. По сравнению с прошлой моделью Redmi Note 11 Pro виден явный прогресс, и это радует.

Но проблемка в следующем: на данный момент вы можете приобрести только аппарат с китайской прошивкой. Международную версию придется ждать минимум до января-февраля 2023 года, цена на нее будет выше, да и некоторые характеристики могут измениться.

Если знаете, как работать с китайскими прошивками и для вас это не является проблемой – смело приобретайте Redmi Note 12 Pro. Если же раньше никогда не сталкивались с китайскими версиями и не хотите заморачиваться, лучше подождать глобалку. Также стоит обратить внимание на прямого конкурента Redmi Note 12 Pro – Realme 10 Pro.

В общем, пока покупать новинку нецелесообразно из-за китайской прошивки. Дождитесь, когда выйдет глобалка, и, если цена сильно не подскочит по сравнению с China Version, это будет отличное приобретение.

Плюсы:

красивый дизайн;

интересные расцветки;

стеклянная задняя панель корпуса;

защита IP53;

наличие ИК-порта и аудиоджека;

качественный AMOLED-экран;

низкий уровень ШИМа;

частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 900 нит;

производительный процессор MediaTek Dimensity 1080;

много вариантов памяти;

отличная основная камера;

четкий вибромотор и стереозвук;

долгое время автономной работы;

67-ваттная быстрая зарядка;

низкая цена.

Минусы:

пластиковые грани корпуса;

угловатый форм-фактор;

посредственная фронтальная камера;

плохая работа датчика приближения;

китайская прошивка.

Обязательно посмотрите наш видеообзор и напишите в комментариях, какой смартфон понравился вам больше – Redmi Note 12 Pro или Pro Plus. До встречи!

Видеообзор



