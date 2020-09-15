Оцените дизайн OnePlus 8T и его начинку

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Качественные изображения OnePlus 8T слили в сеть

Осенью OnePlus покажет новый флагман. Мы знаем, что это будет OnePlus 8T и остается шанс, что дебютирует он в компании с OnePlus 8T Pro. Ранее в сети уже мелькал рендер OnePlus 8T, демонстрирующий нам его фасад. А сегодня мы можем взглянуть на новинку со всех сторон благодаря инсайдеру @OnLeaks, который уже не раз досрочно сливал в сеть достоверные изображения еще не представленных устройств.

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Если говорить кратко о внешности OnePlus 8T — ничего особенного и оригинального. Дизайн хоть и актуальный для наших дней, но скучный и есть ощущение, что при его создании дизайнеры компании вдохновлялись современными смартфонами Samsung. Пользователям предложат пользоваться устройством с плоской AMOLED-матрицей и круглым отверстием под фронталку.

Сам корпус выполнен из стекла и металла, на тыльной стороне которого находится прямоугольный блок основной камеры. На нижней грани имеется динамик и порт USB Type-C, а вот 3,5 мм разъем для наушников возвращать не стали.

По сети бродит противоречивая информация, которая указывает на наличие чипа Snapdragon 865, но вероятность установки Snapdragon 865+ исключать не стоит. В числе характеристик OnePlus 8T называют селфи-камеру на 32 Мп, основную камеру 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Питать новинку станет батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Работать аппарат будет под управлением OxygenOS 11 на базе Android 11.

Дата презентации OnePlus 8T не названа, но поговаривают, что она состоится до конца сентября.

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Источник: phonearena