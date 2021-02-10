Один из лучших смартфонов современности iPhone XR по акционной цене всего от 9350

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Настоящий бестселлер: iPhone XR

Смартфон получил большой резонанс не только среди фантов бренда Apple, но и среди людей, далеких от мира техники. Для кого это первое IOS устройство, а для кого очень мощная игровая машина. Короче говоря, встречайте! iPhone XR – один из лучших представителей бренда, любимец тысячи людей и просто крутое устройство.

Смартфон оснащен 6.1” IPS-дисплеем. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже солнечным днем.

Смартфон работает на платформе Apple A12 Bionic, процессор себя хорошо зарекомендовал. Пользователи отмечают хорошую энергоэффективность и отличную мощность.

Смартфон демонстрирует свой подход к стилю и эргономике - они здесь великолепны, а выбор цветов вообще поражает: помимо черной и белой версии новинка представлена ​​в вариантах "коралловый" (нечто среднее между розовым и оранжевым), "желтый", "синий" ( скорее – голубой) и Product Red (красный). Девайс имеет алюминиевые грани, а сзади находит стекло.

Главная камера здесь: 12-мегапиксельный сенсор, широкоугольник, диафрагма ƒ/1.8, оптическая стабилизация. Несмотря на одну камеру, Apple научила iPhone XR снимать портреты с эффектом размытия фона.

Заряд смартфон держит долго, хватает на целый день активного использования. Что действительно необходимо, так это защита от воды и пыли по стандарту IP68, здесь она есть.

Телефон себя действительно достойно показывает, у него отличный дисплей, узнаваемый дизайн в ярких цветах, отличная камера и актуальное железо. Заказать данный смартфон можно по ссылке:

iPhone XR 3/64 GB – от 9 350 грн.

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