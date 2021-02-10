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  • Один из лучших смартфонов современности iPhone XR по акционной цене всего от 9350

Один из лучших смартфонов современности iPhone XR по акционной цене всего от 9 350

31.08.2023 29 0

Настоящий бестселлер:   iPhone XR

Смартфон получил большой резонанс не только среди фантов бренда Apple, но и среди людей, далеких от мира техники. Для кого это первое IOS устройство, а для кого очень мощная игровая машина. Короче говоря, встречайте! iPhone XR – один из лучших представителей бренда, любимец тысячи людей и просто крутое устройство.

 

iPhone xr

 

Смартфон оснащен 6.1” IPS-дисплеем. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже солнечным днем.

 

iPhone xr

 

Смартфон работает на платформе Apple A12 Bionic, процессор себя хорошо зарекомендовал. Пользователи отмечают хорошую энергоэффективность и отличную мощность.

 

Смартфон демонстрирует свой подход к стилю и эргономике - они здесь великолепны, а выбор цветов вообще поражает: помимо черной и белой версии новинка представлена ​​в вариантах "коралловый" (нечто среднее между розовым и оранжевым), "желтый", "синий" ( скорее – голубой) и Product Red (красный). Девайс имеет алюминиевые грани, а сзади находит стекло.

 

iPhone xr

 

Главная камера здесь: 12-мегапиксельный сенсор, широкоугольник, диафрагма ƒ/1.8, оптическая стабилизация. Несмотря на одну камеру, Apple научила iPhone XR снимать портреты с эффектом размытия фона.

 

iPhone xr

 

Заряд смартфон держит долго, хватает на целый день активного использования. Что действительно необходимо, так это защита от воды и пыли по стандарту IP68, здесь она есть.

 

iPhone xr

 

Телефон себя действительно достойно показывает, у него отличный дисплей, узнаваемый дизайн в ярких цветах, отличная камера и актуальное железо. Заказать данный смартфон можно по ссылке:

 

iPhone XR 3/64 GB – от 9 350 грн.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.08.2023
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Один из лучших смартфонов современности iPhone XR по акционной цене всего от 9 350