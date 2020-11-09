Официально: Vivo представят новую прошивку OriginOS 18 ноября

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Китайская компания на низком старте перед обновлением своей продукции на новую OriginOS.

Недавно китайский производитель смартфонов Vivo подтвердил, что компания работает над новым пользовательским интерфейсом OriginOS, который заменит существующую прошивку компании FunTouch OS.

Сегодня компания подтвердила, что OriginOS будет представлена 18 ноября. Для этого Vivo организует специальное мероприятие в городе Шэньчжэнь. По слухам, новая прошивка имеет полностью перерисованный дизайн и призвана предложить пользователям новые, отличающиеся от других графических интерфейсов возможности.

В предыдущих материалах про OriginOS было объявлено, что для создания прошивки была набрана специальная группа разработчиков с подходящим названием Origin Studio. Обновление будет носить слоган «Brave New World» (Дивный новый мир), благодаря чему мы точно можем ожидать, как минимум, обновленного внешнего вида.

Как сообщалось ранее, отличительной особенностью прошивки станет возможность выбора двух различных типа интерфейса – собственно, OriginOS и чистый Android, к которому привыкли пользователи смартфонов Pixel от Google, а также любители кастомных прошивок. Интересно, что пользователи смогут выбирать и переключаться между этими двумя вариантами легко, без дополнительных действии по разблокировки загрузчика и каких-либо «танцев с бубном».

Ранее компания заявляла, что предстоящий пользовательский интерфейс будет доступен и для существующих смартфонов Vivo.

Наряду с запуском новой прошивки на базе Android, компания Vivo должна объявить о нескольких других продуктах на готовящейся конференции для разработчиков. В том числе должны быть представлены новые приложения, игры и многое другое.

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Источник: seekdevice.com



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