29

Привет, друзья! В начале марта состоялся релиз второй девелоперской версии Android 14 – Developer Preview 2. Первый сборник выходил зимой. Это версии для разработчиков, и обычные пользователи пока не могут установить их на свои устройства. Необходимо дождаться стабильной сборки. А чтобы скрасить ожидания, мы уже подготовили обзор Android 14, в котором расскажем об основных нововведениях и изменениях в свежей операционной системе. Садитесь поудобнее, и мы погнали!

Интерфейс

Большинство новшеств касается дизайна ОС. К сожалению, у Android 14 достаточно мало системных изменений. Упор сделан именно на кастомизации интерфейса. Давайте выясним, какие новые фишки появились и что переделали.

Анимация при жесте «Назад»

Теперь возврат на предыдущую страницу будет сопровождаться соответствующей анимацией. Сделав жест от края экрана, вы увидите фон предыдущей страницы. Выглядит свежо и интересно, но работает пока не во всех сценариях. В меню разработчиков можно включить эту функцию.

Измененное меню «Безопасность и конфиденциальность»

Меню «Безопасность и конфиденциальность» разделили на вкладки «Безопасность приложений», «Блокировка устройства», «Проверка безопасности Google», «Поиск устройств», «Обновление» и «Конфиденциальность». Благодаря такому разделению можно быстро найти нужный пункт.

Также внизу на странице расположена вкладка «Другие настройки». В ней собрали все параметры, имеющие хоть небольшое отношение к безопасности и конфиденциальности. Например, отображение уведомлений на заблокированном экране. Больше не нужно искать настройки по всему меню. Согласитесь, что так гораздо удобнее.

Регулировка захвата скриншота

Можно выбрать область экрана, которая будет захватываться при создании скриншота. Это позволит сберечь конфиденциальные данные от мошенников, которые могут использовать вашу личную информацию в своих целях.

Автоматическая разблокировка экрана при правильном вводе PIN-кода

После ввода правильного PIN-кода экран может сразу разблокироваться. Не нужно будет нажимать по стрелочке или галочке. Такая функция действует в некоторых фирменных прошивках, например MIUI. На Android для автоматической разблокировки экрана PIN-код должен состоять из четырех и более цифр.

Разработчики утверждают, что, несмотря на удобства, такая функция может повлиять на безопасность в худшую сторону. Поэтому пока опция скрыта и вполне возможно, что ее не допустят к использованию.

Больше скругленных элементов в интерфейсе

Следующее нововведение чисто косметическое. В меню добавили больше скругленных элементов, благодаря чему весь интерфейс выглядит более целостно и гармонично. Мелочь, а приятно.

Новый музыкальный плеер в шторке сообщений

Музыкальный проигрыватель, работающий в фоне, переместили на панель настроек. Переключение трека или остановка/начало воспроизведения аудио сопровождается прикольной ненавязчивой анимацией.

Через встроенное небольшое меню можно регулировать громкость и проверять, на какие внешние устройства транслируется звук, а также подключать эти аудиоустройства.

Полноценный просмотр обоев во время установки

Перед установкой обоев на рабочий стол или заблокированный экран можно включить полноформатный просмотр. Вы увидите, как будет выглядеть заставка после установки. А нажав кнопку «Информация», вы узнаете интересный факт о конкретных обоях, а также имя фотографа.

Настройка часов на экране блокировки

Пока эта функция недоступна, но в будущем она должна быть реализована. Появится возможность выбрать стиль циферблата на заблокированном экране. Опять же, нововведение небольшое, из раздела кастомизации интерфейса.

Монохромный режим интерфейса

Теперь весь системный интерфейс можно сделать монохромным, то есть одного цвета. Есть черно-белая окраска, которая точно будет пользоваться популярностью среди пользователей. Фишка монохрома заключается в приглушенных цветах, которые не отвлекают внимание от других важных задач.

Информация на экране блокировки размещена на одной строке

Еще одно маленькое нововведение, которое нельзя оставить незамеченным. Основная информация, расположенная на заблокированном экране, будет находиться на одной линии. Это день недели, дата и погода. В более ранних версиях Android эта информация шла в два ряда.

Виджет для отображения заряда батареи

На рабочий стол можно перенести удобный виджет с отображением заряда аккумулятора смартфона и других подключенных гаджетов – наушников, смарт-часов, Bluetooth-колонок. Виджет доступен в формате 4х2.

Быстрое изменение размера шрифта

Чтобы отредактировать размер шрифта, не нужно заходить в настройки. Достаточно нажать на соответствующую вкладку в шторку сообщений и перетащить ползунок в сторону увеличения или уменьшения.

Вас может заинтересовать: Как обновить MIUI на старых смартфонах Xiaomi

Системные функции

С кастомизацией интерфейса разобрались, а теперь переходим к важнейшим системным изменениям. Здесь новшеств не очень много, но они все равно есть. Итак, начнём.

Ограничение доступа к Галерее для сторонних программ

Есть возможность запретить определенным программам доступ к Галерее. Это опять же делается для того, чтобы сохранить важные медиафайлы в безопасности.

Если доступ необходим для работы программы или выполнения конкретной функции, можно предоставить доступ только к определенным изображениям из Галереи. К примеру, вы хотите отправить другу фото по WhatsApp. Для этого необязательно предоставлять доступ ко всем фотографиям. Выберите только файлы мультимедиа, которые хотите отправить, а другие изображения WhatsApp просто не увидят.

Смартфон как веб-камера при подключении к ПК

После подключения телефона к компьютеру в спецификации USB появится новая опция «Использовать телефон в качестве веб-камеры». К примеру, вы можете с кем-то общаться по видеосвязи через ПК, но будет использоваться не веб-камера компьютера, а основная камера смартфона.

Достаточно полезна опция, которая значительно улучшит качество видео во время вашего общения. Также функция может использоваться для записи видео и других видеороликов. Но пока такая опция не работает.

Добавление программ для NFC-меток

В настройках появился пункт, в котором находятся программы, работающие с NFC-метками. Например, вы синхронизируете наушники со смартфоном через NFC-метку, и на телефоне открывается приложение для настройки. В дальнейшем, возможно, инструмент улучшится, и можно будет сразу запускать музыкальный плеер. Такая же фишка доступна и для фитнес-часов (например, откроется программа Xiaomi Wear). Круто, правда?

Настройка региональных параметров

Следующей полезной функцией является выбор региональных параметров. К ним относятся единица измерения температуры, первый день недели и тип чисел.

К примеру, вместо понедельника первым днем недели можно установить воскресенье, а отображение температуры в градусах Цельсия изменить на температуру по Фаренгейту. Вам понадобится эта опция, если вы часто посещаете другие страны.

Вспышка камеры или экрана во время оповещения

Далее следует световая индикация при входящих сообщениях. Когда на смартфон придет новое оповещение, вы узнаете об этом по вспышке камеры.

Еще доступна индикация по экрану: при поступлении сообщения дисплей несколько раз загорится определенным цветом. На выбор предоставляется 12 цветов. Это достойный аналог светодиодных индикаторов, которые раньше были почти во всех телефонах. Функция находится в разделе "Специальные настройки".

Опция Emoji Lab

Следующую фишку особенно оценят дизайнеры и творческие люди. С помощью одного или нескольких эмодзы можно создать интересный фон, выбрав узор и цвет. Такое созданное изображение можно использовать как обои для рабочего стола. Еще это неплохой вариант для заставок в Instagram, когда в stories размещается один текст и требуется просто ненавязчивый и привлекательный фон.

К сожалению, функция пока скрыта. Придется ждать, пока ее сделают общедоступной.

Клонирование приложений

Наконец-то в чистом Андроиде можно будет клонировать программы системным способом. Эта функция отсутствовала во всех предыдущих версиях. Найти ее можно было только в кастомных прошивках (например, MIUI).

Теперь вы сможете создать клоны всех популярных приложений, таких как Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Созданная версия чиста, не содержит личных данных и настраивается с нуля.

Вот ключевые новшества в Android 14, о которых мы хотели вам рассказать. Напишите в комментариях, понравилась ли вам новая операционная система Android 14, и какие новые фишки заинтересовали больше всего.

Читайте также: Сравнение матриц AMOLED и IPS – что лучше

Видеообзор



