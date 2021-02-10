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В технологическом мире не утихают споры по поводу матриц AMOLED и IPS. Сейчас стоимость АМОЛЕД-экранов существенно снизилась и производители оснащают этой матрицей даже бюджетные телефоны. В свою очередь, это вызывает недовольство некоторых пользователей, привыкших к IPS и полагающих, что от AMOLED больше вреда, чем пользы. В сегодняшней статье попробуем разобраться, какой экран все-таки лучше, а также обсудим принцип работы матриц и перечислим главные плюсы и минусы.

КАК РАБОТАЮТ МАТРИЦЫ

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, нам сначала необходимо понимать, как функционирует технология АМОЛЕД и IPS. Попробуем объяснить это простыми словами.

IPS

IPS – это жидкокристаллические дисплеи. Рассмотрим их строение: сначала идет корпус устройства, затем подсветка, поляризационный фильтр, сетка из тонкопленочных транзисторов (TFT) и жидкие кристаллы. Эти четыре элемента отвечают за белый свет, но на этом строение матрицы не заканчивается. Далее начинаются цветные элементы, а именно цветной фильтр и второй поляризационный. Все это запирает стекло устройства.

Как мы видим, строение дисплея достаточно многослойное, и каждый элемент необходим для работы экрана. К примеру, тонкопленочные транзисторы – это основа технологии, которая именуется активной матрицей. То есть, каждый пиксель может работать автономно.

Как происходит отображение цветов на IPS? Всё очень просто. Как вы уже знаете, матрица состоит из множества крошечных пикселей, отражающих цвет. Пиксели же состоят из субпикселей – еще более мелких частиц. Субпиксели бывают только трех цветов – зеленый, синий и красный.

Для отображения определенного цвета какой-нибудь субпиксель может вообще выключаться, а два других будут выкручены на максимум. Почему же мы не видим, что пиксель не цельный, а состоит из трех цветов? Это потому, что субпиксели очень маленькие, и невооруженным глазом мы не можем их различить.

Важно понимать, что пиксели на матрицах IPS не работают самостоятельно. Отображение цвета происходит благодаря слою подсветки. И это ключевое отличие от АМОЛЕД.

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AMOLED

Строение AMOLED-матриц совсем другое. Они состоят из катода, органического слоя, анода и TFT. Как видим, никакой подсветки здесь нет, зато есть анод и катод – положительный и отрицательный электроды. А вот сами пиксели строятся аналогичным образом: есть зеленый, синий и красный субпиксели.

В основе каждого субпикселя лежит органический слой. Поэтому каждый субпиксель, по сути, это лампочка. Субпиксель загорается и работает самостоятельно: для отображения цвета не требуется отдельная подсветка, как на IPS. Субпиксели просто начинают светиться, когда сквозь них проходит ток. Это дает множество преимуществ, о которых поговорим в следующей главе.

ЧТО ТАКОЕ OLED, SUPER AMOLED, DYNAMIC AMOLED И XDR OLED

Вы наверняка заметили, что матрицы AMOLED часто называются по-разному. В характеристиках смартфонов можно встретить такие названия, как OLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED и т.д.

Для начала разберемся, в чем разница между AMOLED и OLED. А таких отличий нет, поскольку AMOLED – это технология OLED с активной матрицей. Но OLED просто не может быть неактивным. В результате получается, что AMOLED и OLED – это совершенно одинаковые понятия.

Вся эта путаница с названиями началась из-за Samsung. Компания впервые выпустила смартфоны с OLED-экранами и активно продвигала технологию AMOLED. Впоследствии эта технология стала ассоциироваться именно с Samsung, но присвоить себе термин «OLED» бренд не мог, поскольку технология существовала и раньше.

Samsung решила назвать свои матрицы Super AMOLED, и для этого внесла крохотное изменение в технологию. Сенсорный слой стал частью дисплея, тогда как в других матрицах OLED – это отдельный элемент, расположенный прямо поверх экрана. Есть ли разница в эксплуатации для обычного пользователя? Нет, просто чуть-чуть уменьшилась толщина дисплея и, соответственно, всего телефона.

С названием «Dynamic AMOLED» такая же ситуация. Этот термин тоже придумал бренд Samsung. Опять же, никаких колоссальных отличий по сравнению с обычным AMOLED (OLED) нет. Как говорит сам производитель, матрица Dynamic AMOLED может похвастаться более высокой яркостью и контрастностью. Но это субъективное мнение, которое не удается подтвердить на практике. Это очередной маркетинговый ход.

Еще одно название – Super Retina XDR OLED. Ее запатентовала компания Apple. По аналогии с Samsung, Эпл также заявляют, что Retina XDR OLED во многом превосходит обычные AMOLED-экраны от других производителей. Разница только в улучшенных характеристиках экрана, поскольку дисплеями XDR OLED стали оснащаться последние топовые флагманы американской компании. В целом Super Retina XDR OLED – это стандартный АМОЛЕД-экран без значительных изменений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКРАНА AMOLED

Теперь, когда разобрались с принципом работы технологии, поговорим о плюсах и минусах AMOLED-экранов. Все, что можно отнести к преимуществам АМОЛЕДа, следует считать недостатками IPS и наоборот: недостатки AMOLED – это плюсы IPS.

Наличие AOD

Все смартфоны с AMOLED-матрицами из среднебюджетного и флагманского сегмента получают режим Always on Display. На отключенный экран смартфона выводится необходимая информация: время, дата, сообщения, какие-то надписи/заметки.

AOD не может работать на IPS, так как при включении режима ненужные пиксели просто отключаются. Из-за них перестает проходить ток и они не работают. Мы видим это как черный экран. Горят только пиксели, которые отвечают за отображение некоторых элементов, например часов. На IPS отдельные пиксели невозможно отключить: весь дисплей будет все равно работать и гореть черным цветом через слой подсветки.

Экономия заряда смартфона

Из-за того, что на OLED каждый пиксель работает самостоятельно, возможна экономия заряда. Вы можете включить ночной режим и установить темные обои. Благодаря этому некоторые пиксели отключатся и снизится энергопотребление. На IPS такой фокус не пройдет, поэтому там нет особой пользы темного режима.

Неограниченная контрастность

На AMOLED-экранах нет ограничения по контрастности. Под контрастностью подразумевается разница между самым ярким белым и ярким черным пикселем на дисплее. Для измерения контрастности используется формула X:1, где X – это максимальная яркость.

Но на АМОЛОДе черный цвет означает полное отсутствие цвета, а не просто минимальный уровень яркости. Ведь пиксель полностью выключается, а не только гасится до минимума, как на IPS. Выходит значение 0, а не 1. Следовательно, использовать формулу X:1 нецелесообразно, так как получается X:0. В результате получаем нескончаемую контрастность, не ограниченную какими-то цифрами.

Сюда можно отнести идеальный черный цвет. Пиксель просто не горит, поэтому черный цвет на экране очень глубокий и настоящий. На IPS добиться такого результата невозможно.

Отличные углы обзора

Все OLED-экраны имеют отличные углы обзора. Вы можете смотреть на экран под определенным углом и от этого яркость не пострадает. Если наклонить телефон с IPS-матрицей, яркость значительно упадет. Например, посмотрим на смартфон под углом 30° . На АМОЛЕДе снижение яркости не превысит 25-30%, тогда как на IPS яркость ухудшится на 50%.

НЕДОСТАТКИ ЭКРАНА AMOLED

Несмотря на преимущества, OLED-матрицы имеют несколько важных недостатков. Именно из-за этих минусов некоторые пользователи предпочитают IPS.

ШИМ

Высокий уровень широтно-импульсной модуляции (ШИМ) – это постоянная проблема АМОЛЕДов. Из-за ШИМа многие испытывают дискомфорт в глазах, усталость, головную боль, легкую тошноту. Чем выше показатель ШИМа – тем сильнее губительное влияние на самочувствие пользователя. Безопасным считается уровень ШИМа не более 20%.

Производители все чаще задумываются о решении этой проблемы и оснащают новые модели функцией DC Dimming, которая уменьшает вредное излучение. Если хотите больше узнать о ШИМе, читайте нашу отдельную статью .

Выгорание дисплея

Следующий минус – это выгорание дисплея. Если выкрутить яркость на максимум и пользоваться так смартфоном постоянно, некоторые статические изображения могут отпечататься на экране, и они будут постоянно видны. Например, иконки на рабочем столе или строку поиска.

Также выгоревшие пиксели выглядят как маленькие черные точки на экране. Из-за постоянной работы дисплея пиксели постепенно становятся непригодными и перегорают. При длительном использовании телефона этот процесс все равно будет происходить и как-то существенно повлиять на него нельзя.

Смещение цветов и оттенков

Еще одно неприятное явление, встречающееся на многих смартфонах с AMOLED-экраном. При наклоне смартфона в разные стороны на экране появляются цветные волны или пятна. Они бывают разного цвета, но чаще всего это зеленый и красный. Эти пятна подвижны, и они достаточно хорошо видны.

При сильном наклоне весь дисплей может приобретать цветовой оттенок. Он блеклый, но все равно заметен. К примеру, при изменении угла наклона экран моего Пикселя 4 становится светло-голубым. Привыкнуть к такому можно, но IPS-матрицы лишены этой проблемы.

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ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ: AMOLED ИЛИ IPS

Пора подводить итоги. Какая матрица все же лучше? Если смотреть с объективной точки зрения, это однозначно AMOLED. Здесь и высокая яркость, и отличная контрастность, и глубокие цвета, и отличная автономность.

IPS-экраны, какими бы дорогими и качественными они ни были, все равно не могут тягаться с OLED в плане цветопередачи. Если вы возьмете в руки два телефона (один из IPS, второй из AMOLED), то картинка будет гораздо сочнее и привлекательнее именно на AMOLED. Добавим сюда еще AOD и сбережения заряда, и получаем достойного победителя в этом сравнении.

Если боитесь ШИМа, перед покупкой мобильного устройства обязательно уточняйте, поддерживает ли он функцию DC Dimming и какой уровень широтно-импульсной модуляции получается при сильном понижении яркости.

IPS-экраны – это все равно более бюджетный вариант, который встречается в недорогих моделях. Но мы уверены, что производители постепенно будут отказываться от IPS даже в бюджетном сегменте. В принципе, такую тенденцию можно заметить уже сейчас. Через несколько лет на технологическом рынке останется очень небольшое количество смартфонов с IPS.

А что думаете вы по поводу AMOLED и IPS? Какая матрица нравится больше? Делитесь своим мнением в комментариях, а на этом мы прощаемся. До встречи в новых статьях!