Привет, друзья. Презентация девятой линейки Пикселей уже отгремела, первые впечатления получены, ажиотаж уменьшился. Уверена, что теперь многие захотят купить Google Pixel 9 Pro, поскольку он сочетает компактные габариты Пикселя 9 и производительность 9 Pro XL, о котором рассказывали здесь .

Самое время для подробного обзора, в котором обсудим все преимущества и недостатки нового красавца. Смартфоны Google Pixel – самое лучшее приобретение для любителей Android, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Приглашаем вместе с нами познакомиться с долгожданным и интригующим Пикселем 9 Про.

Обзор Google Pixel 9 Pro – золотая середина новой серии. Сравнение с Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, материалы, габариты

Дисплей

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.3″ Разрешение экрана: 1280 x 2856 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 495 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+, стандартная яркость – 2000 нит, пиковая яркость – 3000 нит Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 Габариты: 152.8 x 72 x 8.5 мм, вес 199 г Цвета: Розовый, фарфоровый, черный, серый Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G4 Варианты памяти: 16/128, 16/256, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, двухпиксельный PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 48 Мп, размер матрицы 1/2.51", двухпиксельный PDAF, оптическая стабилизация, 5-кратный оптический зум; Сверхшироугольный объектив: разрешение 48 Мп, размер матрицы 1/2.51", двухпиксельный PDAF Запись видео в 8K с 30fps Фронтальная камера: Разрешение 42 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 17 мм, PDAF Запись видео в 4K@60fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4700 мАч Зарядка: Проводная 27 Вт (до 55% за 30 минут), беспроводная 21 Вт и 12 Вт (в зависимости от зарядного устройства) Цена: Около 41 000 грн

Большого изумления здесь не будет, поскольку все характеристики мы уже видели в других смартфонах этой серии. Размеры, вес, диагональ экрана и емкость батареи Pixel 9 Pro заимствовал у обычной девятки. А вот камеры и варианты памяти точь-в-точь как у 9 Pro XL.

Для большинства пользователей именно Пиксель 9 Про будет оптимальным вариантом. Он невелик, с умеренными габаритами, но «начинка» как у топовой версии. Не все захотят покупать огромный 9 Pro XL, имеющий небольшие проблемы с эргономикой и удобством эксплуатации.

Комплектация

Буквально несколько слов о комплектации, и будем переходить к более полезным параметрам. Google Pixel 9 Pro поставляется в небольшой прямоугольной коробке с изображением телефона и названием. Цвет упаковки отличается в зависимости от цветового варианта смартфона.

Внутри все ограничено: документация, скрепка для SIM-слота и кабель USB-C. Чехол и блок питания, как обычно, сделали недоступной роскошью. Убираем эти примитивные элементы и двигаемся вперед.

Внешний вид, материалы, габариты

Дизайн Google Pixel 9 Pro – это элегантность и стиль. Девайс выглядит утонченным и премиальным, поскольку большое внимание уделено деталям. Рамки и задняя панель теперь плоские, ни закругления. Очень напоминает серию iPhone 15, поэтому сразу понятно, каким брендом вдохновлялась компания Google.

Блок камер Google Pixel 9 Pro вытянутой формы и с закругленными краями. Модули расположились в горизонтальную линию и сдвинулись в сторону, оставляя место на пьедестале для вспышки и датчика температуры.

Рамка из глянцевого алюминия, того же цвета, что и корпус. Крышка Google Pixel 9 Pro стеклянная, с матовым покрытием. Следы на задней панели почти не остаются, зато глянцевые грани быстро пачкаются.

Смартфон удобно лежит в руке, эргономика на высшем уровне. По современным меркам габариты компактны: 152.8 x 72 x 8.5 мм с весом 199 г. Да, к весу могут быть небольшие претензии, девайс не очень легок.

Кнопка питания и качели регулировки громкости тоже плоские, находятся на правой грани Пикселя 9 Про. На нижнем торце – второй динамик, разъем Type-C и слот для SIM-карты. Как обычно, можно поставить только одну физическую nano-SIM и подключить виртуальную eSIM.

К защите Google Pixel 9 Pro нет претензий: полноценный стандарт IP68 и закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2 на задней и передней панели.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев использует новую ультразвуковую технологию. На практике работает точно и шустро. Расположение удобно: не нужно перемещать палец прямо к нижней грани, как у китайских субфлагманов.

Цвета нежные и приятные: стандартный черный, серо-зеленый, светло-розовый и фарфоровый.

Рекомендуем обязательно докупить чехол, чтобы Pixel 9 Pro случайно не отправился в свободный полет. Оригинальный стоит около 40 евро и, возможно, кому-нибудь будет по карману.

Как уже понятно, Google Pixel 9 Pro позаимствовал корпус у базовой модели. У них все идентично, начиная с габаритов и заканчивая расположением разъемов. Поэтому, если вам нравится эргономика Пикселя 9, но не хватает крутых фишек в функционале, можно обратить внимание на 9 Про.

Выводы по дизайну таковы: телефон получает наивысший балл за эргономику, ультразвуковой сканер, влагозащиту и материалы. Блок камер сильно выступает над корпусом, глянцевые грани и слегка скользкие – очевидные минусы.

Дисплей

Как мы уже говорили, экран Pixel 9 Pro по диагонали аналогичен Пикселю 9. Это оптимальные 6,3 дюйма. Но другие характеристики разнятся. Хотя можно предположить, что в реальности нет разницы по качеству экрана.

Матрица LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима HDR10+. Здесь все по-взрослому. Экран называется Super Actua, тогда как у Pixel 9 – обычный Actua. Ключевое отличие в технологии LTPO, базовая версия ее не получила.

Указана стандартная яркость Pixel 9 Pro – 2000 болт, пиковая – 3000 болт. Не будем повторять песню о том, что это просто красиво нарисованные цифры. Лучше сразу ознакомимся с реальным измерением яркости.

В ручном режиме получаем около 1300 болт, в автоматическом – 2200 болт. Показатели достойны. Можем сделать вывод, что на солнце все прекрасно видно. Разрешение экрана Pixel 9 Pro – 1280 x 2856 пикселей. У обычной девятки значение ниже – 1080 x 2424 пикселей.

Дисплей Google Pixel 9 Pro обновляется с частотой 120 Гц. И благодаря технологии LTPO этот процесс плавный и энергосберегающий. В отличие от Pixel 9, где четкое деление на 60 Гц и 120 Гц.

Один минус у новинки все же есть – пресловутый ШИМ. Компания тщательно избегает этого вопроса, информации о нем крайне мало. Но можно предположить, что вредное мерцание никуда не делось. Разве что стало чуть менее интенсивным.

В остальном дисплей Google Pixel 9 Pro отличный. Это можно сказать и о двух других смартфонах из серии. При реальном сравнении, когда берешь три модели в руки и смотришь на их экраны, разница в цветопередаче, контрастности и яркости минимальна.

Производительность и память

Вся девятая серия пикселей работает на базе нового процессора Google Tensor G4, чьи возможности достаточно ограничены. Если, конечно, сравнивать их с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и будущим Gen 4.

О том, как ведет себя новый чипсет в играх, мы рассказывали в предварительных обзорах линейки. Ожидаемые результаты неплохие, на среднем уровне. Поиграть в требовательные игрушки можно, но не стоит надеяться на отсутствие нагревания и стабильно высокий fps.

В AnTuTu ситуация печальная как для флагмана – около 11 500 баллов. Прирост производительности по сравнению с предшественником составил примерно 10%. Но ведь вы покупаете Пиксели не для игр, правда?

Стабильный функционал и куча полезных эксклюзивных функций – вот главные фишки. Обсудим их уже в следующем пункте, а сейчас несколько слов о модификации памяти.

Google Pixel 9 Pro получил 16 ГБ оперативной памяти даже в базовой версии, чем отличается от стандартной девятки. У нее только 12 ГБ.

Пользователю предоставляется большой выбор модификаций начиная со 128 ГБ и заканчивая 1 ТБ постоянного хранилища. Аналогичная ситуация у 9 Pro XL.

Программное обеспечение

До презентации ходили слухи, что Google Pixel 9 Pro сразу получит новый Android 15. Официальный анонс состоялся, и эти мечты были развеяны. Девайс функционирует на старом добром Андроиде 14. Хотя и пятнадцатую версию, конечно же, получит в ближайшем будущем.

Сроки королевских обновлений: новый зеленый робот будет приходить в течение 7 лет. Вы только представьте, к Android 21 этот красавец точно обновится. Звучит как утопия, а действительно недалекое будущее.

О возможностях продвинутого ИИ вы уже читали в других обзорах. На презентации ничего супернового и неизвестного не поведали. Pixel Studio будет создавать изображения по запросам пользователя, создавая необычные и оригинальные картинки.

Pixel Screenshots быстро найдет нужные данные по сохранившимся скриншотам, а Circle to Search мгновенно предоставит развернутую информацию о предмете, который обведете на фото или видео.

Опция Add Me добавляет вас на снимок с группой людей. Best Take изменяет лицо, выражение или объекты.

За дополнительную плату можно подключить продвинутый Gemini Advanced. Бесплатная годовая подписка предоставляется только вместе с 9 Pro XL. Владельцам обычных «прошок» придется платить. Вот такие дела.

Камеры

Google Pixel 9 Pro получил телевизор, отличающий его от младшей версии. Основной и сверхшироугольный модуль у них одинаков. Также можно сказать, что за камерами Пиксель 9О – абсолютная копия 9О ХЛ.

Хорошо ли фотографирует наш сегодняшний герой? Однозначно да. Огромную роль играет программная обработка и использование алгоритмов AI.

Главная 50-мегапиксельная камера создает конкурентоспособные снимки с отличной детализацией, широким динамическим диапазоном и отсутствием шумов.

Контрастность высока, а вот цвета слегка блеклые. Но это фирменная фишка Пикселей. Если раньше пользовались этими телефонами, то вы знаете, как они фотографируют.

В сущности, Pixel 9 Pro снимает так же хорошо, как iPhone 15 Pro. Ночью это тоже заметно. Серьезных претензий предъявить не можем. Достаточная детализация, проработка светлых участков, минимум шумов. Даже создается впечатление, что при слабом освещении новый Пиксель фотографирует лучше Айфона.

В сверхшироугольном режиме аппарат справляется нормально. В некоторых сценах чуть-чуть не хватило детализации, если присматриваться.

Фото на телеобъектив Google Pixel 9 Pro с достаточной резкостью, цветопередача приятная. Но Samsung Galaxy S24 Ultra показывает результаты более достойные.

Фронтальную камеру прокачали, теперь разрешение составляет целых 42 Мп. Селфи реально крутые, превосходят даже iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Google Pixel 9 Pro умеет записывать видео в 8K. Еще один повод для праздника. Частота кадров, к сожалению, ограничена 30fps.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, и аналогичный параметр мы видели в Pixel 9. Версия 9 Pro XL стала обладательницей батареи на 5060 мАч из-за увеличенной диагонали экрана.

Не стоит надеяться на суперкрутые показатели автономности. У компактных флагманов с этим всегда была проблема. Однажды автономной работы еще можно добиться, но не больше.

Мощность зарядки Google Pixel 9 Pro тоже умеренная. Проволочная на 27 Вт подпитывает девайс до 55% за 30 минут. Беспроводная на 27 Вт, но только если использовать фирменное зарядное устройство Pixel Stand. Остальные зарядные станции со стандартом Qi будут выдавать 12 Вт.

Цена и выводы

В Европе Google Pixel 9 Pro стоит около 1000 евро. В Украине можно рассчитывать на примерный ценник от 41000 грн. Базовая девятка на 100 евро дешевле, а модель XL – на 100 евро дороже.

Здесь точно есть, из чего выбрать. Новая линейка получилась сбалансированной и разнообразной. Разобраться очень просто: нужен компактный смартфон без излишеств и по приятной цене – покупай Pixel 9.

Чтобы компактно, но с крутой камерой и дополнительными фишками? Тогда Google Pixel 9 Pro. Хотите и большие габариты, и прокачанный функционал, а вопрос цены не важен – тогда Pixel 9 Pro XL.

Подобная философия сохраняется у Айфонов, она действительно удобна и позволяет выбрать соответствующее мобильное устройство.

Если сравнивать Пиксель 9 О с соперниками, то камера круче Galaxy S24 Ultra. iPhone 15 Pro немного легче и компактнее. Да и процессор более мощный, о чем говорят тесты в AnTuTu. Но Pixel 9 Pro вполне конкурентоспособен и у него много своих сильных сторон.

Если вы любитель техники Google, то с вероятностью 90% вам понравится девятая серия. Дизайн, технические свойства, функции AI – все это на высоте. А семь лет обновления Андроида вообще можно считать щедрым подарком от производителя.

Напишите в комментариях, понравился ли вам обзор Google Pixel 9 Pro и какой смартфон из трех купили бы себе.

Плюсы:

Интересный дизайн;

влагозащита IP68;

дорогостоящие материалы корпуса;

компактные габариты и эргономичность;

защитное стекло Gorilla Glass Victus 2;

ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

датчик температуры;

экран LTPO AMOLED с высоким разрешением;

отличная яркость и частота обновления 120 Гц;

16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной памяти;

7 лет обновлений Android;

функции AI;

крутая основная и передняя камера.

