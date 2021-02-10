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Здравствуйте, друзья. Сегодня обсудим горячую новинку лета – производительный среднеуровневый смартфон OnePlus Nord 4. Он пополняет линейку младших флагманов, предлагая крутые характеристики по приемлемой цене.

Смартфоны OnePlus любят за стильный дизайн, мощное железо, стабильную работу интерфейса и достойные камеры. В новой модели эти преимущества умножены в несколько раз. Знакомимся поближе.

OnePlus Nord 4

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Обзор OnePlus Nord 4 - один из лучших смартфонов среднего класса

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Дисплей

Производительность и память

Операционная система и ИИ

Камеры

Автономность

Выводы и цена

Технические характеристики

Матрица: Fluid AMOLED Разрешение экрана: 1240 x 2772 пикселей Диагональ экрана: 6.74″ Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 2150 болт, плотность пикселей – 450 ppi, режим HDR10+, поддержка формата Ultra HDR Image Габариты: 162.6 x 75 x 8 мм, вес 199.5 г Защита: IP65 (от пыли и влаги) Материалы корпуса: Алюминиевая задняя крышка и грани, стеклянные вставки Цвета: Oasis Green, Obsidian Midnight, Mercurial Silver Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 2.8 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.6 ГГц + три ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1.9 ГГц Графический ускоритель: Adreno 732 Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой OxygenOS 14.1 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.95", размер пикселя 0.8µm, PDAF, OIS (оптическая стабилизация); Сверхшироугольный: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 112˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 24 мм, размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Звук: Стерео Емкость батареи: 5500 мАч Быстрая зарядка: 100 Вт (до 100% за 28 минут) Цена: 23 340 грн

Как видим, Ванплас Норд 4 – идеальный представитель среднего класса. У него премиальные материалы корпуса, влагозащита, дорогая и качественная матрица, новейший процессор, емкий аккумулятор с молниеносной зарядкой.

Купить OnePlus Nord 4 можно от 23 340 грн, и это оптимальная цена с учетом почти флагманских параметров. Предыдущие модели этой линейки разбирали как горячие пирожки. Можем с уверенностью сказать, что новинка повторит успех предшественников.

Комплектация

Каждый обзор начинается с комплекта поставки. Сегодняшний герой приходит в голубой коробке с черными элементами и белой надписью. Выглядит свежо, необычно и молодежно.

А вот внутри упаковки OnePlus Nord 4 никакой оригинальностью не пахнет. Находим только кабель USB Type-C, скрепку для SIM-слота и документацию. Блок питания с технологией SuperVOOC на 100 Вт придется покупать по отдельности, как и чехол.

Производитель поскупился на полноценную комплектацию и почему-то обделил только европейскую версию. В индийской есть и мощное зарядное устройство, и прозрачный кейс.

Ну что, откладываем скучный комплект и переходим непосредственно к внешнему виду модели. И здесь, друзья, точно есть, о чем поговорить.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Первая эмоция, возникающая при близком знакомстве с OnePlus Nord 4 – удивление. Не потому, что дизайн смартфона плохой или отталкивающий. Просто он необычный, и в этом есть своя фишка.

Если устали от однотипных телефонов с вертикальным или круглым блоком камер, внешний вид Ванпласа Норд 4 будет точно ощущаться как глоток свежего воздуха. Верхняя панель здесь стеклянная, на ней расположены два горизонтальных модуля камеры одинакового размера. Вспышка чуть дальше.

Большой пьедестал в верхней части корпуса немного напомнил Poco. Только у OnePlus это выглядит аккуратно, стильно и дорого.

Задняя крышка и каркас выполнены из алюминия. Корпус OnePlus Nord 4 позиционируется как цельнометаллический. При этом благодаря специальной антенне сеть 5G ловит отлично.

Грани гладкие и плоские. В руке Ванплас лежит удобно, но его нельзя назвать компактным или лёгким. Размеры достигают 162.6 x 75 x 8 мм, а вес – около 200 граммов.

Сюда прибавляется существенный минус – очень скользкие материалы корпуса. Телефон буквально ускользает из рук, поэтому чехол необходим.

Самая интересная расцветка OnePlus Nord 4 – серая, под красивым названием Mercurial Silver. Оно с ребристой текстурой, приятной на ощупь. Но от этого корпус не становится менее скользким. Два других цвета (Oasis Green и Obsidian Midnight) гладкие и однотонные, без текстуры.

От влаги и пыли предусмотрена защита по стандарту IP65. Плавать с телефоном и погружать его под воду нельзя, но попадание случайных брызг разрешается.

Кнопка питания, качели громкости и ползунок оповещений на своих местах, к их работе никаких претензий. Сканер отпечатков в OnePlus Nord 4 подэкранный, но расположен слишком низко. Этим грешит многие смартфоны, особенно бюджетные и среднеуровневые.

В общем, дизайн OnePlus Nord 4 не разочаровал. Максимально качественная сборка, приятные нейтральные расцветки (есть даже ребристая), алюминий и стекло, модные плоские грани. Из минусов: большие габариты и скользкая крышка. Да и карта памяти и аудиоджек, как обычно, отсутствуют.

Дисплей

Пора обсудить экран OnePlus Nord 4. По техническим параметрам все отлично: матрица Fluid AMOLED, разрешение 1240 x 2772 точек, пиковая яркость более 2000 нит и даже новая фишка Ultra HDR Image.

Но следует отметить, что дисплей совершенно не изменился по сравнению с предшественником Nord 3. Там мы видели аналогичные характеристики.

У новинки только возросла пиковая яркость. Хотя мы прекрасно понимаем, что показатель 2150 нит явно завышен. Такая яркость возможна только на небольших участках экрана в режиме HDR.

В ручном режиме при тестировании яркости экрана Ванпласа Норд 4 получаем около 500 нит, в автоматическом – 1100 нит. Это ниже, чем у Google Pixel 8A или OnePlus 12R. Но даже на солнце вы не заметите проблем с яркостью, на дисплее все хорошо видно.

Частота обновления достигает 120 Гц, но необходимо быть готовым, что в автоматическом режиме параметр часто снижается до 90 Гц и даже 60 Гц. Других претензий на экран OnePlus Nord 4 нет. Картинка сочная, яркая, вкусная, отличные углы обзора.

Любителей смотреть Netflix и Amazon Prime порадует наличие сертификации Widevine L1, выводящей потоковые видео в высоком качестве.

Но все это мы уже видели в предыдущем смартфоне. Новинка осталась без апгрейда экрана: как в прошлой версии все было отлично, так и в новой. Производитель решил, что не нужно улучшать уже идеальное.

Производительность и память

Плавно перемещаемся к железу OnePlus Nord 4. Здесь нельзя сказать, что все осталось без изменений. Телефон получил новый процессор Snapdragon 7+ Gen 3 из средневысокого класса.

Некоторые среднебюджетники даже одерживают победу над флагманами благодаря меньшему нагреву и троттлингу. У Ванпласа в этом плане все спокойно, какого-то прорыва ждать не стоит.

Свежий процессор отлично справляется с повседневными задачами и мощными играми. Играть в Genshin Impact с 60fps вполне комфортно, нет существенного перегрева.

Но троттлинг есть, и это хорошо заметно при тестировании. Стресс-тест показывает утрату около 35% начальной производительности. В AnTuTu OnePlus Nord 4 набирает около 1149000 баллов и обгоняет Pixel 8A.

В Geekbench 6 Ванплас и Пиксель находятся примерно на одном уровне и в многоядерном, и одноядерном тесте. Почему мы сравниваем эти смартфоны? Потому что считаем их равноправными конкурентами и по характеристикам, и по цене.

Сюда еще, вероятно, можно было отнести Samsung Galaxy A55, но он сливает вышеупомянутым моделям по производительности.

OnePlus Nord 4 однозначно хорош для своего ценового сегмента. Но в категории субфлагманов есть более продуктивный красавец – Poco F6 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2 на борту. Это настоящий монстр, рвущий на куски всех конкурентов.

Производитель не поскупился на множество модификаций. Базовая версия на 8/128 ГБ со стандартом UFS 3.1, топовая – на 16/512 ГБ с UFS 4.0. Есть еще хорошие промежуточные модификации.

Операционная система и ИИ

Эпоха искусственного интеллекта постепенно затрагивает все больше телефонов. OnePlus Nord 4 не стал исключением и получил несколько интересных функций, основанных на ИИ.

Никаких существенных новшеств здесь нет, все эти возможности мы уже видели в других смартфонах с AI. К примеру, на последних Пикселях или Самсунгах. Поэтому перечислим кратко:

Создание заметок (обзоров) на веб-странице.

Расшифровка голосовых сообщений.

«Умный» перевод с разных языков.

Обеспечение стабильного интернет-соединения, оптимизация фоновых процессов, повышение энергоэффективности.

Опции появились в прошивке OxygenOS 14.1, основанной на Android 14. По словам производителя, OnePlus Nord 4 будет обновляться на новые версии "зеленого робота" в течение четырех лет. Общий срок получения патчей безопасности будет составлять шесть лет. Согласитесь, что сроки значительны, и это радует.

Камеры

Теперь поговорим о камерах Ванплас Норд 4. На бумаге изменений против Nord 3 крайне мало. Новинка лишилась 2-мегапиксельного макро, толку от которого почти не было.

Поменяли основной сенсор: разрешение по-прежнему 50 Мп, но вместо модуля Sony IMX890 используется Sony Lytia LYT-600. Посмотрим на реальные примеры фото.

Дневные изображения на главный сенсор великолепны. Широкий динамический диапазон, естественная цветопередача, умеренная контрастность и резкость. Фото смотрятся очень приятно.

У предшественника можно было заметить чрезмерную резкость, перенасыщенность и искусственный цвет. OnePlus Nord 4 избежал этой проблемы.

Сверхширокоугольный объектив фотографирует неплохо, но динамического диапазона не хватает. Да и резкость мелких деталей так себе. Для повседневной съемки нормально.

Ночью основная камера демонстрирует приличные результаты, чего не скажешь об ультраширике. Недостает резкости и контрастности, детали не прорисованы.

Фронтальная камера на 16 Мп у OnePlus Nord 4 без изменений. Тот же уровень, что у предыдущей модели. Если сильно не придираться, то качество снимков нормальное. При желании можно отметить недостаточный динамический диапазон, нехватку резкости и насыщенности.

На основную камеру Ванплас Норд 4 записывает видео в 4K с 60fps. Ролики получаются хорошие, но ничего особенного. Есть небольшие претензии к стабилизации. На фронталке всего 1080p@30fps.

Автономность

Выходим на финишную прямую. У OnePlus Nord 4 идеально все, что касается автономности. Кроме отсутствия беспроводной зарядки, пожалуй. Емкость батареи составляет 5500 мАч, поэтому при адекватной нагрузке аппарат будет жить на одном заряде до двух дней.

Мощность проводной зарядки выросла до 100 Вт. Используя технологию SuperVOOC, вы сможете полностью подпитывать аккумулятор всего за 28 минут. Только для этого нужно докупить соответствующее зарядное устройство, а это влетит в копейку.

Беспроводная зарядка отсутствует. С этим можно примириться в среднебюджетном сегменте. Да и непонятно, как бы ее реализовали под металлическим корпусом.

Выводы и цена

У нас можно купить версию на 12/256 ГБ за 23 340 грн. Цена ориентировочная, возможны незначительные изменения.

OnePlus Nord 4 – достойный преемник в сегменте младших флагманов. В смартфоне есть все необходимое для комфортного использования: стильный дизайн, яркий и качественный экран, отличная производительность, стабильное ПО, хорошие камеры и отличная автономность.

Если вам не нужны специальные камеры для профессиональной съемки или суперпроизводительное железо для очень трудных задач, можно смело покупать OnePlus Nord 4. Лет на пять вы точно забудете об изменении мобильного устройства.

Но какие альтернативы есть на технологическом рынке? Самый яркий конкурент – это Poco F6 Pro. Отличается он, прежде всего, сверхмощной «начинкой». Там железо уже флагманское, что на уровень выше Ванпласа. Для игроков может стать решающим фактором.

Pixel 8A хвастается лучшей влагозащитой, компактными габаритами и продвинутой камерой. Поэтому он тоже способен составить достойную конкуренцию Ванпласу Норду 4.

Окончательное решение только за вами. Напишите в комментариях, понравился ли вам обзор OnePlus Nord 4. До встречи!

Плюсы:

Интересный дизайн;

алюминиевый корпус;

влагозащита IP65;

матрица Fluid AMOLED с высоким разрешением;

отличная производительность для своего уровня;

Android 14 из OxygenOS 14.1;

функции по ИИ;

4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности;

много модификаций памяти;

хорошая основная камера;

запись видео в 4K с 60fps;

качественный стереозвук;

аккумулятор 5500 мАч со 100-ваттной зарядкой.

Минусы: