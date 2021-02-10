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Привет, друзья! Этот месяц прямо не перестает радовать долгожданными новинками. Совсем недавно мы знакомили вас с интересными смартфонами от realme – 11 Pro и 11 Pro+ . И вот горячие пирожки подоспели и от бренда Poco.

Сегодня у нас в гостях Poco F5, являющийся полным клоном Redmi Note 12 Turbo. По мнению многих пользователей и даже техноэкспертов, Poco F5 можно смело считать лучшим младшим флагманом в мире. Какое громкое заявление, не правда ли? Давайте проведем обзор Поко Ф5 и выясним, стоит ли соглашаться с этим пафосным утверждением.

Обзор Poco F5 – неужели это правда лучший субфлагман?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Качество экрана

Мощность и память

Интерфейс и стабильность работы

Камеры и качество фото и видео

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость – 1000 нит Габариты: 161.1 x 75 x 7.9 мм при весе 181 грамм Материалы корпуса: Пластик Цвета: Blue, Black, White Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Графический ускоритель: Adreno 725 Количество ядер: Одно ядро Cortex-A710 с тактовой частотой 2.91 ГГц + три ядра Cortex-A710 с частотой 2.49 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1.8 ГГц Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 f or Poco Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/2", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус) Сверхшироугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K @ 30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5 Запись видео в 1080p@/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт Цена: От $314 (на Aliexpress), от €429 (в Европе)

poco f5 ﻿﻿﻿

Как вам такие параметры, друзья? Согласитесь, что для младшего флагмана все прекрасно. Наибольшее внимание привлекает OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью и новый чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, благодаря которому Poco F5 считают самым мощным субфлагманом в мире.

А вот параметры камеры как-то сразу не впечатляют: здесь уже надоевший 64-мегапиксельный сенсор, малоэффективный 8-мегапиксельный ультраширик и бесполезный макро на 2 Мп. С первым впечатлением от Poco F5 разобрались. Теперь давайте копнем глубже и выясним все сильные и слабые стороны этого аппарата.

Комплектация

По традиции обзор Поко Ф5 начинаем с комплектации. И здесь уже давно поднадоевший комплект поставки – USB-кабель, скрепка для SIM-лотка, дешевый силиконовый чехол и адаптер питания мощностью 67 Вт. Все примитивно и привычно.

Смартфон приходит в черной фирменной упаковке с желтыми буквами, что сразу дает понять, что перед нами очередная модель от бренда Poco. Из небольших преимуществ стоит отметить уже наклеенную на экран защитную пленку. Больше здесь обсуждать нечего, поэтому уверенно двигаемся дальше.

Дизайн, размеры и материалы корпуса

После распаковки Poco F5 совсем не производит эффекта "вау". Если рассматривать дизайн новинки именно в рамках ассортимента Poco, то здесь все достаточно минималистично. На корпусе нет больших элементов и заметных надписей.

Три модуля основной камеры не имеют отдельной подложки. Это просто три небольших сенсора, и такое оформление очень напоминает недавний Samsung Galaxy A54.

Если сравнивать внешний вид Poco F5 с Poco X5 Pro, то у последнего более яркое оформление с большой черной вставкой в верхней части корпуса. В остальном же отличия минимальны: даже расположение камер одинаковое. Redmi Note 12 Pro 5G тоже, кстати, вливается в эту тройку «сводных братьев».

Кстати, советуем сравнить эти смартфоны в е-каталоге, чтобы удобнее было определить лучшую модель.

Xiaomi Poco F5 полностью выполнен из пластика, и производитель никак это не замаскировал. На задней панели есть небольшие блестки, которые смотрятся дешево. Цветовые варианты скромные – это голубой (с очень сомнительным оттенком, больше напоминающим лазурный), белый и черный. Габариты уже стандартные – 161.1 x 75 x 7.9 мм с весом 181 грамм.

Как вы поняли, Poco F5 смотрится непривлекательно и даже не оправдывает свою цену. Взяв смартфон в руки, вы оцените его максимум в 160-180 долларов. Это довольно обидно для аппарата за 300-350 долларов.

Но производитель не захотел возиться с вопросом внешнего вида и решил все внимание уделить именно «начинке» телефона. Вся эта история напоминает легендарный Pocophone F1 и Poco X3 Pro. Так что по дизайну имеем эдакого «гадкого утенка».

Единственное преимущество в лучшую сторону идет благодаря тонким рамкам вокруг дисплея и защитному стеклу Corning Gorilla Glass 5. Да и сам экран качественный и яркий (но об этом чуть позже).

Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания, и это еще один фактор, указывающий на бюджетность мобильного устройства.

Однако поддержку карты памяти не добавили. А вот аудиоджек есть. Достаточно странная комбинация, согласны?

Если по вопросам дизайна разобрались, переходим к следующему параметру.

Качество экрана

В плане дисплея Poco F5 не отличается от Poco X5 Pro или Redmi Note 12 Pro. Это по-прежнему 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+ и с яркостью в пределах 1000 нит.

Здесь просто не к чему придраться. Дисплей имеет приятную цветопередачу, а благодаря высокому уровню яркости на солнце все отлично видно.

Еще порадовали показатели ШИМа, поскольку они просто минимальные. Предлагаем вам самим ознакомиться с полученными результатами (как всегда, слева – яркость экрана, справа – ШИМ):

100% – 7%

75% – 7.4%

50% – 7.8%

35% – 8.3%

25% – 9.1%

10% – 5.8%

0% – 9.8%.





Даже если вы чувствительны к ШИМу, можете не бояться покупать Poco F5. От его матрицы будет не больше вреда, чем от IPS-экранов.

Небольшие выводы: дисплей Поко Ф5 правда великолепен. В среднебюджетном сегменте вы вряд ли найдете что-нибудь покруче – дальше уже идет флагманский уровень.

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Мощность и память

Как мы уже говорили, процессор – одно из основных преимуществ нового Poco F5. А все благодаря свежему чипу Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, название которого сразу намекает, что он недалеко ушел от флагманского Snapdragon 8+ Gen 1. В синтетических тестах разница между этими процессорами реально невелика.

Но мы здесь не для того, чтобы слепо верить бумажке. Мы провели реальный тест смартфона в тяжелой игрушке Genshin Impact на максимальных настройках графики. И, что было вполне ожидаемо, очень довольны результатом. Игра летает, никаких подвисаний и лагов даже через 40-50 минут.

После такого времени игры нагрев передней панели составил около 47°C, а задней – 48°C. Это отличные результаты, учитывая мощность чипа. Вы сможете спокойно играть на ультравысоких настройках во все требовательные игрушки, поэтому Poco F5 заслуживает звания геймерского смартфона.

Еще осталось протестировать уровень троттлинга. В тесте на вычислительные ядра падение производительности составило примерно 30%, а в тесте с видеоускорителем – около 15%. Да, небольшой троттлинг есть, но это не критично.

Poco F5 предлагается только в двух модификациях – 8/256 и 12/256 ГБ. Но такого объема будет достаточно даже при очень активном использовании телефона. Задействованы быстрые стандарты памяти LPDDR5 и UFS 3.1.

По производительности Poco F5 получает высокую оценку. Весь потенциал смартфона раскрывается благодаря мощному железу, и, если вам нужен телефон для игр или каких-либо других ресурсоемких задач – сегодняшняя новинка как раз является подходящим кандидатом, безусловно заслуживающим вашего внимания.

poco f5 ﻿﻿﻿

Интерфейс и стабильность работы

В плане стабильности работы Poco F5 не отличается от других телефонов бренда. Миюай может периодически подлагивать, но это несущественная проблема, которую устранят в новых сборках. А так благодаря производительному чипу и частоте обновления 120 Гц все летает, приложения открываются мгновенно, скроллинг плавный. Придраться, в принципе, не к чему.

Уже из коробки Поко Ф5 работает на базе MIUI 14 со свежим Android 13. Мы сделали на этом упор, поскольку ни Poco X5, ни Redmi Note 12 Pro 5G еще не обновились до новой версии операционной системы. Так что Poco F5 пока что первопроходец по сравнению со своими конкурентами от Xiaomi.

Срок поддержки ожидаемо такой же, как и у других субфлагманов бренда. Больше, чем на 2 года обновления, рассчитывать не стоит.

Камера и качество фото и видео

Еще в начале обзора мы заподозрили, что камера станет слабеньким местом Poco F5. Ведь никаких новшеств и улучшений здесь нет – телефон оснащен 64-мегапиксельным сенсором Omnivision OV64B, встречавшимся в предыдущем Poco F4. Вполне ожидаемо, что производитель вложился в процессор, а на камеры забил. Но на практике все оказалось не так уж плохо.

Для лучшего понимания мы сравнили камеры Poco F5 с теми же Poco X5 Pro и Redmi Note 12 Pro. И это примерно один уровень. Днем отличия минимальны, разве что Poco F5 получше вытягивает детализацию.

Poco F5 не умеет работать с тоном кожи, поэтому при съемке людей он проигрывает. Лучший результат в этом сценарии показывает именно Poco X 5 Pro, а на Redmi снимки получаются замыленными.

В тяжелых условиях определить победителя сложно. Poco F5 и Redmi Note 12 Pro фотографируют одинаково с переменным успехом. То один телефон лучше справляется с детализацией и динамическим диапазоном, то другой. Poco X5 Pro чуть-чуть отстает, но, опять же, не критично.

8-мегапиксельный ультраширик у Поко Ф5 откровенно слабый. Снимки получаются посредственные, но аналогичный результат и на X5 Pro, и на Редми. Все три смартфона получили средний сверхшироугольный модуль.

Наш сегодняшний герой умеет записывать видео в 4K, но только с электронной стабилизацией. И картинка более приятная, чем у конкурентов. Оптическая стабилизация включается только в разрешении FHD. Звук пишет неплохо.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера обычная, ничем не лучше и не хуже конкурентов. Качество селфи нормальное, но оттенок кожи лучше передает Redmi. А Поко выигрывает относительно детализации.

Во время съемки видео на фронталку на заднем плане видны значительные засветы, которые наблюдаются даже в пасмурную погоду. Такая проблемка есть у всех трех смартфонов, поэтому можно сделать выводы, что видео на переднюю камеру записывают они неважно.

Poco F5 нельзя назвать лучшим смартфоном в плане фото- и видеосъемки. Но это и не самый плохой вариант. Если вам нужна камера просто для повседневного использования, без изысков и профессиональных требований, то новинка от Poco вполне может подойти. В плане камер звезд с неба этот смартфон не хватает, но конкурентам не проигрывает. Это такой себе средний уровень.

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Коммуникации и звук

Скучные коммуникационные службы перечислять не будем, вы можете найти их в таблице с техническими характеристиками. В этом пункте обратим внимание на звук, качество вибромотора и работу датчика приближения.

Линейный вибромотор приятный, с четким виброотликом. Нельзя сказать, что это флагманский уровень, но это однозначно лучше, чем у бюджетников. Два мультимедийных динамика издают качественный и громкий стереозвук – с этим тоже все хорошо.

Датчики приближения всегда были персональной болячкой телефонов Xiaomi и особенно Poco. Но наконец-то эту проблему устранили, установив в Poco F5 физический датчик приближения. Теперь все работает отлично, никаких претензий.

Автономность

Со временем автономной работы у современных смартфонов нет никаких проблем. И сегодняшняя новинка не стала исключением. Она получила аккумулятор емкостью 5000 мАч, который должен обеспечить до полутора дней работы при умеренном использовании. Добавим сюда еще новый процессор Snapdragon 7+ Gen 2, отличающийся повышенной энергоэффективностью, и получается вообще конфетка.

Есть и быстрая 67-ваттная зарядка, которая накормит батарею Poco F5 до 78% всего за 30 минут, а для полного заполнения заряда требуется 46 минут. Это не какие-то особенные результаты, ведь некоторые субфлагманы имеют мощность зарядки вообще 80-100 Вт.

Цена

Обзор Poco F5 подходит к финалу, поэтому пора озвучивать цены. В европейских странах версия на 8/256 ГБ предлагается за €429, а по предзаказу – за €379. Модификация на 12/256 ГБ обойдется в €479, а покупатели, оформившие предварительный заказ, смогут приобрести смартфон за €399.

На Aliexpress базовую версию (8/256 ГБ) можно купить за $314, а топовую (12/256 ГБ) за $344.

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poco f5 ﻿﻿﻿

Выводы

Ну что, друзья, подводим итоги по Poco F5. Сразу скажем, что называть этот смартфон лучшим субфлагманом в мире как-то нечестно. Чтобы соответствовать такому громкому названию, недостаточно иметь только мощный процессор. Все остальные характеристики Поко Ф5 более чем неплохие, но они не лучше, чем у конкурентов.

Так что среди остальных телефонов среднего класса Poco F5 выделяется только производительной "начинкой". Но давайте будем честны: заметите ли вы эту разницу при повседневном использовании? Ведь, например, Dimensity 8100 или Snapdragon 870 тоже показывают отличные результаты и не очень уступают Snapdragon 7+ Gen 2. Отличие может быть немного заметно только в ресурсоемких играх, но не в других сценариях работы.

Экран у Poco F5 отличный, а вот дизайн восхищения не вызывает. В камерах тоже ничего особенного. Мы не хотим сказать, что Поко Ф5 плохой телефон, но он однозначно не самый лучший, и достойные альтернативы у него есть. К ним можно отнести OnePlus Ace, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3T.

Еще большой вопрос заключается в цене. За 320 долларов это, безусловно, хороший вариант. Но в Украине цена на Poco F5 составит не менее 16 тысяч гривен. А за эти деньги как раз можно купить вышеперечисленные модели, которые по некоторым параметрам будут даже лучше новинки от Poco.

Бренд Poco выпустил хороший смартфон, но ничего революционного и особенного в нем нет. Вряд ли эта модель повторит безумный успех Pocophone F 1 или даже Poco X3 Pro. Но, возможно, те пользователи, которые ищут мощный игровой аппарат, как раз и обратят внимание на Poco F5. Здесь все зависит от ваших целей и предпочтений. На этом все у нас. Поделитесь в комментариях своим мнением о Xiaomi Poco F5. До встречи!

Плюсы:

OLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

минимальный уровень ШИМа;

есть аудиоджек;

мощный процессор;

умеренный нагрев в играх;

256 ГБ ПЗУ в базовой модификации;

из коробки установлен Android 13;

неплохая основная камера;

приятный линейный вибромотор;

физический датчик приближения;

громкий стереозвук;

отличная автономность.

Минусы:

непривлекательный дизайн;

пластиковый корпус;

не поддерживается SD-карта;

слабый сверхширокоугольный объектив;

плохое качество видео при записи на фронталку;

неправильное определение скинтона на фото.

Видеообзор