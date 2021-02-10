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Привет, друзья. Мы продолжаем рассказывать вам о моделях, которые были представлены на недавней презентации Redmi. Следующая новинка в нашем списке – Redmi K70E, которая выйдет на глобальный рынок под названием Poco X6 Pro. Это продолжение очень бюджетной X-серии, отличающейся достойными характеристиками при невысокой цене.

Poco X6 Pro получил очень яркий и качественный OLED-экран, мощное железо и отличную автономность. А цена за китайскую версию варьируется в пределах 280 долларов. Согласитесь, это очень соблазнительно. Но давайте проведем полный обзор Poco X6 Pro (Redmi K70E) и выясним, заслуживает ли данный смартфон такого внимания и восхищения.

Обзор Poco X6 Pro (Redmi K70E) – вы будете в восторге от этого бюджетника!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Качество дисплея

Процессор, память и интерфейс

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 446 ppi, распознавание 68 миллиардов цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость – 1800 нит Габариты: 160.5 x 74.3 x 8.1 мм при весе 198 г Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и пластиковые грани Цвета: Black, White, Mint Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 8300 Ultra с максимальной тактовой частотой 3.35 ГГц Графический ускоритель: Mali G615-MC6 Операционная система: Android 14 с прошивкой HyperOS Варианты памяти: 12/256, 12/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основной модуль: разрешение 64 Мп, размер матрицы 1/2", PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, угол обзора 120˚ Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп Запись видео в максимальном качестве 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, модуль NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5500 мАч Мощность зарядки: Проводная 90 Вт (до 100% за 34 минуты) Цена: От 282 долларов (китайская версия)

Перед нами, друзья, отличный представитель из среднебюджетного сегмента: OLED-экран с пиковой яркостью 1800 нит, флагманское железо Mediatek Dimensity 8300 Ultra, крутые модификации памяти, хорошая камера с ультрашириком и аккумулятор на 5500 мАч. Все это дополняет самая приятная цена до 300 долларов.

Xiaomi Redmi K70E

Согласитесь, что первое впечатление от Poco X6 Pro (Redmi K70E) максимально приятно. Здесь нет каких-то особых флагманских фишек, но они и не нужны многим пользователям. Новинка имеет все шансы стать новым народным любимцем не только в Китае, но и далеко за его пределами. Давайте дальше знакомиться с этим красавцем.

Комплектация

Redmi K70E приходит в такой же коробке, как и старшая модель Redmi K70. Это скучная чёрная упаковка с золотистыми надписями, и в глобальной версии она может немного отличаться. Комплект поставки тоже аналогичен, но от этого не менее привлекателен – блок питания на 90 Вт, USB-кабель, однотонный чехол неплохого качества, скрепка и макулатура.

Здесь все в лучших традициях Xiaomi: полный комплект поставок и дополнительных затрат. Это однозначно радует, но будем двигаться дальше, к более интересным параметрам.

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Poco X6 Pro (Redmi K70E) по дизайну практически не отличается от всей новой линейки. Здесь тот самый огромный пьедестал для камеры с такими же огромными сенсорами. Не будем спорить, что это дело вкуса, но смотрится такое решение дешево. Берешь аппарат в руки и первое мнение, возникающее в голове: «Это же типичный бюджетник Redmi». Недостает элегантности и утонченности.

Материалы корпуса у Poco X6 Pro сразу напоминают нам о цене смартфона. Каркас корпуса пластиковый, что не может не огорчать. Хотя спасибо за стеклянную заднюю крышку. Новинка предлагается только в трех скромных цветах – белый, черный и мятный. Если говорить о глобальной версии, то там должны добавить еще фирменную окраску Poco – ярко-желтую.

Poco X6 Pro немного поправился по сравнению с предшественником – вес вырос со 181 грамма до 198 граммов. А вот габариты почти не изменились. Можно сделать выводы, что это по-прежнему большое и тяжелое мобильное устройство.

Конечно, можно было бы ругать Poco X6 Pro за его специфический дизайн и пластиковые грани, но мы этого не будем делать. Когда речь идет о смартфоне за 300 долларов, такие моменты легко прощаются. Гораздо важнее, что внутри новинки, а там все очень и очень хорошо.

Да и внешний вид Poco X6 Pro (Redmi K70E) не то чтобы прямо отталкивает. Мы видели гораздо более специфические дизайны, особенно в линейке Poco.

Качество дисплея

Далее рассмотрим экран Poco X6 Pro, который круто прокачали по сравнению с предыдущей моделью. Здесь у нас OLED-матрица, пиковая яркость которой выросла до 1800 нит. Это отличный показатель, ранее встречавшийся преимущественно во флагманах. У Poco X5 Pro были скромные 900 нит, и даже их хватало для комфортного использования на солнце.

У Poco X6 Pro с яркостью вообще праздник, как и с разрешением экрана. Вместо 1080 x 2400 у нас теперь 1220 x 2712 пикселей, а плотность пикселей выросла до 446 ppi. Казалось бы, улучшения небольшие, но они все равно играют немаловажную роль.

Экран Poco X6 Pro (Redmi K70E) максимально качественный, яркий и насыщенный, с приятной цветопередачей и множеством настроек.

Проблем с ШИМом тоже нет, в этом плане все хорошо, как и у всех смартфонов Xiaomi. Больше здесь обсуждать, пожалуй, нечего, поэтому плавно переместимся к производительности Poco X6 Pro.

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Процессор, память и интерфейс

И вот, друзья, главное преимущество Poco X6 Pro (Redmi K70E) – отличная производительность, которую обеспечивает мощный 4-нанометровый чип Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Этот процессор можно считать флагманским, хотя в этом году флагманы получают уже более мощные «начинки». Но это не меняет того факта, что Mediatek Dimensity 8300 Ultra отлично справляется со всеми требовательными задачами.

Xiaomi Redmi K70E

Чтобы вам было понятнее, сравним Mediatek Dimensity 8300 Ultra с очень популярными сейчас Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. При сравнении с первым процессором от Qualcomm наш сегодняшний Mediatek немного отстает, зато он оказывается мощнее Qualcomm Snapdra 2.

Выходит, это полноценная флагманская «начинка», и ее получил смартфон стоимость 300 долларов. Это просто поразительно!

Для Poco X6 Pro не страшны какие-либо нагрузки, даже ресурсоемкие игры. Все будет летать даже на ультравысоких настройках. Это существенный прогресс по сравнению с Poco X5 Pro, поскольку этой модели тогда достался только среднеуровневый Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

С производительностью Poco X6 Pro (Redmi K70E) все понятно, а как обстоят дела с вариантами памяти? Здесь тоже все отлично. Базовая версия получила 12/256 ГБ, средняя идет на 12/512 ГБ, а топовая может похвастаться 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Такой объем памяти в бюджетном телефоне приятно удивляет. Стандарты памяти в Poco X6 Pro скоростные – это LPDDR5X и UFS 4.0.

С программным обеспечением у нашего гостя также большие изменения. Вместо привычной MIUI новинка получила свежую HyperOS, но оставят ли ее в глобальной модели Poco – пока неясно. В виде операционной системы, естественно, выступает Android 14.

Камеры

С дисплеем и процессором у Poco X6 Pro все отлично, а вот камеры немного отстают. Здесь уже привычный 64-мегапиксельный основной модуль и ультраширик на 8 Мп. Такой набор мы видели у большинства среднебюджетников 2023 года, и это уже не вызывает интереса. Радует, что главный сенсор хотя бы получил оптическую стабилизацию.

У предшественника основной модуль был на 108 Мп, но не следует обращать внимание на цифры. При реальном сравнении новый смартфон фотографирует примерно так же.

Съемка никаких увлечений не вызывает – все достаточно неплохо, но только при хорошем освещении. Ночью результаты уже хуже.

Ультраширик тоже звезд с неба не хватает. Но давайте вспомним ценник в 300 долларов и не будем сильно придираться. Для своего ценового сегмента качество фоток вполне нормально.

Запись видео возможна только в 4K с 30 кадрами в секунду. Недостает, конечно, 60 кадров, но это мы уже многого требуем.

Фронталка осталась без изменений – старые добрые 16 Мп, благодаря которым можно получить нормальные селфи.

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Автономность

Со временем автономной работы у Poco X6 Pro все прямо замечательно. Аккумулятор на 5500 мАч, что даже больше, чем у предшественника. При умеренном использовании можно спокойно рассчитывать на два дня работы. Мощность зарядки составляет 90 Вт, что более чем нормально для бюджетника. На полную подпитку телефона у вас уйдет не больше 35 минут.

Смартфоны Xiaomi почти всегда являлись монстрами автономности, и Poco X6 Pro (Redmi K70E) продолжает эту традицию. Если хотите забыть о проблемах с зарядом – покупайте эту модель и не забивайте голову.

Цена и выводы

Вот мы и дошли до финала. Озвучим цену и подведем итоги, которые, надеемся, не подведут нас. В Китае за базовую версию Redmi 70E просят около 282 долларов. Топовая модификация будет стоить уже 367 долларов, но это все равно отличная цена.

Вот только мы должны понимать, что глобальный Poco X6 Pro будет однозначно стоить дороже. Приблизительный ценник может составить 13 тысяч гривен, и это тоже выгодная цена.

Xiaomi Redmi K70E

Таким образом, у Poco X6 Pro есть все шансы стать хитом продаж и повторить успех предыдущих моделей. Конечно, это не убийца флагманов, как Poco F6, но там уже и цена будет значительно выше. Здесь же у нас просто хороший сбалансированный телефон для народа без излишеств.

Другой вопрос – не будет ли достойных конкурентов у Poco X6 Pro? К примеру, от компании realme. Но об этом мы узнаем уже в 2024 году. Все равно пока рано покупать этот аппарат, поскольку с китайской версией у вас возникнет множество проблем. Давайте дружно дождемся глобальной презентации, и тогда уже будет выбирать лучший бюджетник на 2024 год.

Плюсы:

полная комплектация;

стеклянная задняя крышка;

OLED-матрица с пиковой яркостью 1800 нит;

нет проблем с ШИМом;

мощный процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra;

отличная производительность как в повседневном использовании, так и в играх;

царские варианты памяти;

Android 14 с новой прошивкой HyperOS;

основной модуль с оптической стабилизацией;

неплохой стереозвук;

аккумулятор на 5500 мАч;

90-ваттная быстрая зарядка;

низкая цена.

Минусы: