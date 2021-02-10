101

Смартфоны Poco принято считать абсолютными ТОПами за свои деньги. Каждое поколение предлагает самые мощные процессоры в своем ценовом сегменте. Не стала исключением и новинка 2026: уже сейчас можно купить Poco X8 Pro для глобального рынка и насладиться его преимуществами. Модель должна обеспечить отличный опыт пользования. Посмотрим, так ли это на самом деле.

Обзор Poco X8 Pro — лучший в среднем классе

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, материалы и цвет корпуса

Экран

Производительность

Программное обеспечение и AI-функции

Камеры

Автономность и зарядка

Цена, выводы, сравнение с Poco X8 Pro Max

Технические характеристики

Экран: AMOLED, 6,59″, 1268 x 2756, 120 Гц, яркость 3500 нитей, Dolby Vision и HDR10+ Корпус: Стекло, алюминиевый сплав, IP68/IP69K Габариты: 157,5 x 75,2 x 8,4 мм, 201,5 г Окрас: Black, White, Mint Green Железо: Mediatek Dimensity 8500 Ultra (8 ядер, 4 нанометра), тактовая частота – до 3,4 ГГц, графика Mali-G720 MC8 Операционная система: HyperOS 3, Android 16 Память: 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/512 ГБ Камеры: Основная: 50 Мп, диафрагма f/1.5, сенсор 26 мм, матрица 1/1.95", пиксель 0,8 µm, PDAF, OIS; Сверхшироугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15 мм, матрица 1/4.0", пиксель 1,12µm Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2, матрица 1/4" Технологии Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS навигация, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, ИК-порт Аккумулятор: 6500 мАч, проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт Цена: От 15 999 грн

Poco X8 Pro похож на уверенный среднебюджетный смартфон. У него есть все для комфортного повседневного использования: большой и яркий экран, современное железо и огромный аккумулятор. Именно такую новинку и ждали преданные фанаты.

﻿

Комплектация

Мы уже сталкивались с ситуацией, когда смартфоны Xiaomi приходили с урезанной комплектацией для украинского рынка. У новых поколений все идентично. Если закажете европейскую модификацию Poco X8 Pro, она будет без блока питания. А вот в глобальную добавили адаптер на 100 Вт.

Остальные элементы не отличаются. Это SIM-скрепка, чехол нормального качества, шнур USB Type-C и документация. То есть, покупатель сразу получает все, что пригодится для ежедневной эксплуатации.

Внешний вид, материалы и цвет корпуса

Многие пользователи не могли серьезно воспринимать мобильные устройства Poco из-за их нелепых дизайнов. Производители постоянно добавляли то бессмысленные цвета, то огромные декоративные элементы. В Poco X8 Pro мы наконец-то видим строгость и элегантность. На корпусе нет разноцветных вставок, а блок камер, на удивление, аккуратно выполнен.





Цвета самые базовые и универсальные: белый, черный и мятный. Выбирайте тот, который пришелся по душе. Сами материалы корпуса тоже не дешевые. Разработчики отказались от пластика в пользу алюминия и стекла.

Корпус ощущается дорогим, а стандарты защиты IP68/IP69K предотвращают попадание пыли и воды. Конечно, не следует специально подвергать Poco X8 Pro воздействию влаги.

Важный нюанс сегодняшнего красавца – относительно компактные габариты. А именно 157,5 x 75,2 x 8,4 с весом 201 г. Да, это не уровень компактов 2016-2017 гг., но размеры реально умеренные на фоне современных лопат. Для сравнения, диагональ Poco X8 Pro примерно такая же, как у iPhone Air.

Под экраном спрятан оптический сканер отпечатков пальцев. Это прогрессивное решение, но оно уступает ультразвуковой технологии. Инструмент может не сработать, если приложить влажный палец.

Второй нюанс – виртуальный датчик приближения. Сяоми продолжают добавлять их в свои мобильники, невзирая на возмущение фанатов. Нельзя сказать, что датчик работает прямо плохо.

Если держать смартфон вертикально, проблем нет. Но как только вы меняете положение и опускаете девайс чуть-чуть горизонтально, дисплей перестает гаснуть. Не критично, но придется привыкать.

Стереодинамики Poco X8 Pro в меру громкие, но по качеству уступают старшей версии. Вместо второго полноценного излучателя – разговорный. Виртуальную технологию eSIM не добавили. Слот содержит две физические nano-SIM.

Экран

Давайте оценим матрицу Poco X8 Pro. Это хороший AMOLED с высоким разрешением 1,5K, без флагманской технологии LTPO. Он предлагает расширение Dolby Vision и HDR10+, но лишен автоматической настройки цветов.

Напомним, что опция анализирует окружающее освещение и подстраивает под него дисплей (аналог True Tone в Айфонах). Так вот, если для вас это важно, лучше смотреть на флагманский сегмент.﻿

Чего еще нет, так это полноценного Always on Display. Режим работает 10 секунд, затем выключается. Или активируется при зрительном контакте. Опять же, у флагманов Сяоми нет такого ограничения. Там AOD полноценный, как и на смартфонах Samsun.

Если же не обращать внимание на эти детали, то дисплей Poco X8 Pro однозначно достойный. Никаких проблем с ШИМ, в чем можете убедиться лично, посмотрев на измерения:

100% – 3%

75% - 4%

50% – 6%

35% – 12%

25% – 11%

10% – 5%.

Аналогичная ситуация с яркостью: производитель обещает максимальное значение на уровне 3500 нит, а стандартное – 2000 нит. На изображении указано, что получилось при реальном измерении люксметром.

В своей категории экран Poco X8 Pro крутой. Да, нет полноценного AOD, LTPO, True Tone и улучшения структур, но это уже детали для требовательных пользователей.

Производительность

Железо – вот где кроется главное преимущество Poco X8 Pro. Как обычно, компания не экономит и устанавливает топовые компоненты. В случае с новинкой мы получили субфлагманский Dimensity 8500 Ultra, и с повседневными задачами он справляется в два счета.

Мессенджеры, тяжелые веб-страницы, переключение между приложениями – все это работает безотказно. Здесь стабильность и быстродействие обеспечены, а как насчет игровой производительности? Специально для читателей мы протестировали три самые требовательные мобильные игры, и вот что получилось:

Genshin Impact на максимальных настройках графики работает максимально плавно. При этом из всей тройки она менее требовательна к системным ресурсам.

Call of Duty: Warzone Mobile сложнее, и у многих пользователей возникают с ней трудности. Но Поко справился блестяще: без задержек, микролагов и падений частоты кадров.

Arknights: Endfield – самый требовательный проект 2026 года. Но и он не стал проблемой на новеньком Поко. Нагрев был, но в умеренных пределах. Ни о каких зависаниях речь не шла.

Вывод следующий: Poco X8 Pro идеален для мобильного гейминга. Можно даже не рассматривать другие устройства средней категории. Большинство из них просто не справятся или неприятно удивят бешеным нагревом.

Программное обеспечение и AI-функции

Теперь предлагаем рассмотреть операционную систему. Poco X8 Pro работает под управлением Android 16 и фирменной оболочки HyperOS 3. Наверное, вы уже были раньше знакомы с прошивкой Xiaomi и знаете о ее слабых сторонах. Если нет – сейчас расскажем.

В целом, оболочка стабильная, с хорошей анимацией и фирменными фишками. Но это не значит, что нет микрозадержек и периодических зависаний. Они встречаются, хотя общее впечатление почти не портят.

Другое дело – реклама. Она присутствует практически во всех системных приложениях на Poco X8 Pro. Появляются всплывающие объявления и предложения для установки ненужного софта. Раздражающие элементы можно отключить в настройках.

Теперь о функциях AI. Полноценно работают динамические обои. Можно установить любое симпатичное фото на заставку, и алгоритмы его "оживят". Отдельный инструмент в один клик удаляет людей с фотографиями, дорисовывает фон, меняет небо и устраняет блики.

Информационный центр Hyper Island с обычным функционалом. Полезная штука, даже невзирая на то, что это явный плагиат Dynamic Island на iPhone.

Среди минусов – ограниченная поддержка украинского языка. Не работает «умное» распознавание и перевод. Единственное, что доступно – ИИ Письмо. Нейросеть умеет генерировать и редактировать тексты. Для остальных функций обязателен английский или другой иностранный язык.

Камеры

Похоже, что у Poco X8 Pro все идеально, но недостатки все же есть. Бренд должен был на чем-то сэкономить, и для этих целей он выбрал камеры. Нормальный результат можно получить только на основной сенсор Sony IMX882 с разрешением 50 Мп.

При этом не ждите звезд с неба. Фото неплохие, но точно не дотягивают до флагманского уровня. И нет какой-то колоссальной разницы со старшим X8 Pro Max.

На ночных снимках отмечаются шумы и средняя детализация.

Сверхширокоугольный объектив Poco X8 Pro слабенький, а передняя камера просто обычная для базового использования.

Если пользователь активно ведет социальные сети и регулярно записывает видео, для таких целей лучше подобрать другое устройство.

Еще одна интересная деталь – подсветка вокруг камеры. Оно как бы подтверждает принадлежность к геймерской категории. Можно добавить разноцветный эффект при входящих сообщениях, звонках, в такт музыке или во время игры.

Автономность и зарядка

Обсудим автономную работу Poco X8 Pro. Здесь следует упомянуть его компактные габариты. В достаточно тонком корпусе установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч.

Можно рассчитывать на 1,5 дня использования в реальных сценариях. Время работы экрана – 16 часов 52 минут. Мобильное устройство продержится в играх около 10 часов, а в режиме веб-серфинга – более 14 часов.

Для быстрой зарядки предусмотрена 100-ваттная технология. Смартфон заряжается от 0 до 100% приблизительно за 48 минут. Отлично, если в комплекте уже будет адаптер питания. Отдельно он стоит около 1500 грн.

Цена, выводы, сравнение с Poco X8 Pro Max

В интернет-магазине Androprice действуют следующие цены на Poco X8 Pro. Модель на 8/256 ГБ в черном цвете стоит 15999 грн. Белый и мятный цвета немного дороже — 16 149 грн. Стоимость топового варианта на 12/512 ГБ – 19569 грн.

Покупатель получает надежный среднебюджетный смартфон, который будет обновляться в течение 6 лет. Сюда входят 4 года новых версий Android и еще 2 года патчей безопасности. Согласитесь, что это достаточно солидно. Можно купить такое устройство и забыть о его замене на долгие годы.

А для тех, кто выбирает именно младший флагман, существует Poco X8 Pro Max . У него уже увеличенный экран 6,83 дюйма, 3-нанометровый процессор Dimensity 9500s и аккумулятор 8500 мАч.

Следует ли переплачивать за старшую версию? Да, если для вас важен большой дисплей, ультразвуковой сканер, eSIM и рекордная автономность. Хотите сэкономить – тогда смело берите базовый Poco. По техническим характеристикам у него просто нет конкурентов. Спасибо, что ознакомились с обзором Poco X8 Pro. До встречи!

Плюсы:

Серьезный минималистичный дизайн;

умеренные габариты;

дорогие материалы корпуса;

защитное стекло Gorilla Glass 7i на экране;

стандарты IP68/IP69K;

диагональ 6,59 дюйма;

разрешение экрана 1,5K;

ШИМ 3840 Гц;

пиковая яркость – 3500 нит;

режимы Dolby Vision и HDR10+;

субфлагманский чип Mediatek Dimensity 8500 Ultra;

до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти;

умеренный нагрев во время игр;

4 года обновлений ОС + 2 года патчей безопасности;

запись на основную камеру в 4K с 60fps;

стереозвук с поддержкой Dolby Atmos;

кремний-углеродный аккумулятор 6500 мАч;

проводная зарядка 100 Вт;

реверсивная зарядка 27 Вт;

оправданная цена.

Минусы:

Реклама в прошивке;

не все AI-функции с украинским языком;

средние камеры;

нет eSIM;

отсутствует беспроводная зарядка;

ограниченный AOD.

