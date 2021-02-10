Обзор Poco X8 Pro — лучший в среднем классе
Смартфоны Poco принято считать абсолютными ТОПами за свои деньги. Каждое поколение предлагает самые мощные процессоры в своем ценовом сегменте. Не стала исключением и новинка 2026: уже сейчас можно купить Poco X8 Pro для глобального рынка и насладиться его преимуществами. Модель должна обеспечить отличный опыт пользования. Посмотрим, так ли это на самом деле.
Внешний вид, материалы и цвет корпуса
Программное обеспечение и AI-функции
Цена, выводы, сравнение с Poco X8 Pro Max
Технические характеристики
|
Экран:
|
AMOLED, 6,59″, 1268 x 2756, 120 Гц, яркость 3500 нитей, Dolby Vision и HDR10+
|
Корпус:
|
Стекло, алюминиевый сплав, IP68/IP69K
|
Габариты:
|
157,5 x 75,2 x 8,4 мм, 201,5 г
|
Окрас:
|
Black, White, Mint Green
|
Железо:
|
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (8 ядер, 4 нанометра), тактовая частота – до 3,4 ГГц, графика Mali-G720 MC8
|
Операционная система:
|
HyperOS 3, Android 16
|
Память:
|
8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/512 ГБ
|
Камеры:
|
Основная: 50 Мп, диафрагма f/1.5, сенсор 26 мм, матрица 1/1.95", пиксель 0,8 µm, PDAF, OIS;
Сверхшироугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15 мм, матрица 1/4.0", пиксель 1,12µm
Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2, матрица 1/4"
|
Технологии
|
Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS навигация, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, ИК-порт
|
Аккумулятор:
|
6500 мАч, проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт
|
Цена:
|
От 15 999 грн
Poco X8 Pro похож на уверенный среднебюджетный смартфон. У него есть все для комфортного повседневного использования: большой и яркий экран, современное железо и огромный аккумулятор. Именно такую новинку и ждали преданные фанаты.
Комплектация
Мы уже сталкивались с ситуацией, когда смартфоны Xiaomi приходили с урезанной комплектацией для украинского рынка. У новых поколений все идентично. Если закажете европейскую модификацию Poco X8 Pro, она будет без блока питания. А вот в глобальную добавили адаптер на 100 Вт.
Остальные элементы не отличаются. Это SIM-скрепка, чехол нормального качества, шнур USB Type-C и документация. То есть, покупатель сразу получает все, что пригодится для ежедневной эксплуатации.
Внешний вид, материалы и цвет корпуса
Многие пользователи не могли серьезно воспринимать мобильные устройства Poco из-за их нелепых дизайнов. Производители постоянно добавляли то бессмысленные цвета, то огромные декоративные элементы. В Poco X8 Pro мы наконец-то видим строгость и элегантность. На корпусе нет разноцветных вставок, а блок камер, на удивление, аккуратно выполнен.
Цвета самые базовые и универсальные: белый, черный и мятный. Выбирайте тот, который пришелся по душе. Сами материалы корпуса тоже не дешевые. Разработчики отказались от пластика в пользу алюминия и стекла.
Корпус ощущается дорогим, а стандарты защиты IP68/IP69K предотвращают попадание пыли и воды. Конечно, не следует специально подвергать Poco X8 Pro воздействию влаги.
Важный нюанс сегодняшнего красавца – относительно компактные габариты. А именно 157,5 x 75,2 x 8,4 с весом 201 г. Да, это не уровень компактов 2016-2017 гг., но размеры реально умеренные на фоне современных лопат. Для сравнения, диагональ Poco X8 Pro примерно такая же, как у iPhone Air.
Под экраном спрятан оптический сканер отпечатков пальцев. Это прогрессивное решение, но оно уступает ультразвуковой технологии. Инструмент может не сработать, если приложить влажный палец.
Второй нюанс – виртуальный датчик приближения. Сяоми продолжают добавлять их в свои мобильники, невзирая на возмущение фанатов. Нельзя сказать, что датчик работает прямо плохо.
Если держать смартфон вертикально, проблем нет. Но как только вы меняете положение и опускаете девайс чуть-чуть горизонтально, дисплей перестает гаснуть. Не критично, но придется привыкать.
Стереодинамики Poco X8 Pro в меру громкие, но по качеству уступают старшей версии. Вместо второго полноценного излучателя – разговорный. Виртуальную технологию eSIM не добавили. Слот содержит две физические nano-SIM.
Экран
Давайте оценим матрицу Poco X8 Pro. Это хороший AMOLED с высоким разрешением 1,5K, без флагманской технологии LTPO. Он предлагает расширение Dolby Vision и HDR10+, но лишен автоматической настройки цветов.
Напомним, что опция анализирует окружающее освещение и подстраивает под него дисплей (аналог True Tone в Айфонах). Так вот, если для вас это важно, лучше смотреть на флагманский сегмент.
Чего еще нет, так это полноценного Always on Display. Режим работает 10 секунд, затем выключается. Или активируется при зрительном контакте. Опять же, у флагманов Сяоми нет такого ограничения. Там AOD полноценный, как и на смартфонах Samsun.
Если же не обращать внимание на эти детали, то дисплей Poco X8 Pro однозначно достойный. Никаких проблем с ШИМ, в чем можете убедиться лично, посмотрев на измерения:
- 100% – 3%
- 75% - 4%
- 50% – 6%
- 35% – 12%
- 25% – 11%
- 10% – 5%.
Аналогичная ситуация с яркостью: производитель обещает максимальное значение на уровне 3500 нит, а стандартное – 2000 нит. На изображении указано, что получилось при реальном измерении люксметром.
В своей категории экран Poco X8 Pro крутой. Да, нет полноценного AOD, LTPO, True Tone и улучшения структур, но это уже детали для требовательных пользователей.
Производительность
Железо – вот где кроется главное преимущество Poco X8 Pro. Как обычно, компания не экономит и устанавливает топовые компоненты. В случае с новинкой мы получили субфлагманский Dimensity 8500 Ultra, и с повседневными задачами он справляется в два счета.
Мессенджеры, тяжелые веб-страницы, переключение между приложениями – все это работает безотказно. Здесь стабильность и быстродействие обеспечены, а как насчет игровой производительности? Специально для читателей мы протестировали три самые требовательные мобильные игры, и вот что получилось:
- Genshin Impact на максимальных настройках графики работает максимально плавно. При этом из всей тройки она менее требовательна к системным ресурсам.
- Call of Duty: Warzone Mobile сложнее, и у многих пользователей возникают с ней трудности. Но Поко справился блестяще: без задержек, микролагов и падений частоты кадров.
- Arknights: Endfield – самый требовательный проект 2026 года. Но и он не стал проблемой на новеньком Поко. Нагрев был, но в умеренных пределах. Ни о каких зависаниях речь не шла.
Вывод следующий: Poco X8 Pro идеален для мобильного гейминга. Можно даже не рассматривать другие устройства средней категории. Большинство из них просто не справятся или неприятно удивят бешеным нагревом.
Программное обеспечение и AI-функции
Теперь предлагаем рассмотреть операционную систему. Poco X8 Pro работает под управлением Android 16 и фирменной оболочки HyperOS 3. Наверное, вы уже были раньше знакомы с прошивкой Xiaomi и знаете о ее слабых сторонах. Если нет – сейчас расскажем.
В целом, оболочка стабильная, с хорошей анимацией и фирменными фишками. Но это не значит, что нет микрозадержек и периодических зависаний. Они встречаются, хотя общее впечатление почти не портят.
Другое дело – реклама. Она присутствует практически во всех системных приложениях на Poco X8 Pro. Появляются всплывающие объявления и предложения для установки ненужного софта. Раздражающие элементы можно отключить в настройках.
Теперь о функциях AI. Полноценно работают динамические обои. Можно установить любое симпатичное фото на заставку, и алгоритмы его "оживят". Отдельный инструмент в один клик удаляет людей с фотографиями, дорисовывает фон, меняет небо и устраняет блики.
Информационный центр Hyper Island с обычным функционалом. Полезная штука, даже невзирая на то, что это явный плагиат Dynamic Island на iPhone.
Среди минусов – ограниченная поддержка украинского языка. Не работает «умное» распознавание и перевод. Единственное, что доступно – ИИ Письмо. Нейросеть умеет генерировать и редактировать тексты. Для остальных функций обязателен английский или другой иностранный язык.
Камеры
Похоже, что у Poco X8 Pro все идеально, но недостатки все же есть. Бренд должен был на чем-то сэкономить, и для этих целей он выбрал камеры. Нормальный результат можно получить только на основной сенсор Sony IMX882 с разрешением 50 Мп.
При этом не ждите звезд с неба. Фото неплохие, но точно не дотягивают до флагманского уровня. И нет какой-то колоссальной разницы со старшим X8 Pro Max.
На ночных снимках отмечаются шумы и средняя детализация.
Сверхширокоугольный объектив Poco X8 Pro слабенький, а передняя камера просто обычная для базового использования.
Если пользователь активно ведет социальные сети и регулярно записывает видео, для таких целей лучше подобрать другое устройство.
Еще одна интересная деталь – подсветка вокруг камеры. Оно как бы подтверждает принадлежность к геймерской категории. Можно добавить разноцветный эффект при входящих сообщениях, звонках, в такт музыке или во время игры.
Автономность и зарядка
Обсудим автономную работу Poco X8 Pro. Здесь следует упомянуть его компактные габариты. В достаточно тонком корпусе установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч.
Можно рассчитывать на 1,5 дня использования в реальных сценариях. Время работы экрана – 16 часов 52 минут. Мобильное устройство продержится в играх около 10 часов, а в режиме веб-серфинга – более 14 часов.
Для быстрой зарядки предусмотрена 100-ваттная технология. Смартфон заряжается от 0 до 100% приблизительно за 48 минут. Отлично, если в комплекте уже будет адаптер питания. Отдельно он стоит около 1500 грн.
Цена, выводы, сравнение с Poco X8 Pro Max
В интернет-магазине Androprice действуют следующие цены на Poco X8 Pro. Модель на 8/256 ГБ в черном цвете стоит 15999 грн. Белый и мятный цвета немного дороже — 16 149 грн. Стоимость топового варианта на 12/512 ГБ – 19569 грн.
Покупатель получает надежный среднебюджетный смартфон, который будет обновляться в течение 6 лет. Сюда входят 4 года новых версий Android и еще 2 года патчей безопасности. Согласитесь, что это достаточно солидно. Можно купить такое устройство и забыть о его замене на долгие годы.
А для тех, кто выбирает именно младший флагман, существует Poco X8 Pro Max . У него уже увеличенный экран 6,83 дюйма, 3-нанометровый процессор Dimensity 9500s и аккумулятор 8500 мАч.
Следует ли переплачивать за старшую версию? Да, если для вас важен большой дисплей, ультразвуковой сканер, eSIM и рекордная автономность. Хотите сэкономить – тогда смело берите базовый Poco. По техническим характеристикам у него просто нет конкурентов. Спасибо, что ознакомились с обзором Poco X8 Pro. До встречи!
Плюсы:
- Серьезный минималистичный дизайн;
- умеренные габариты;
- дорогие материалы корпуса;
- защитное стекло Gorilla Glass 7i на экране;
- стандарты IP68/IP69K;
- диагональ 6,59 дюйма;
- разрешение экрана 1,5K;
- ШИМ 3840 Гц;
- пиковая яркость – 3500 нит;
- режимы Dolby Vision и HDR10+;
- субфлагманский чип Mediatek Dimensity 8500 Ultra;
- до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти;
- умеренный нагрев во время игр;
- 4 года обновлений ОС + 2 года патчей безопасности;
- запись на основную камеру в 4K с 60fps;
- стереозвук с поддержкой Dolby Atmos;
- кремний-углеродный аккумулятор 6500 мАч;
- проводная зарядка 100 Вт;
- реверсивная зарядка 27 Вт;
- оправданная цена.
Минусы:
- Реклама в прошивке;
- не все AI-функции с украинским языком;
- средние камеры;
- нет eSIM;
- отсутствует беспроводная зарядка;
- ограниченный AOD.