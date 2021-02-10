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Привет, друзья! Не так давно мы обозревали горячие новинки от компании realme, а именно смартфоны realme 10 Pro+ и Pro. Данные модели оснастили большим количеством интересных характеристик, среди которых внимание привлекает новое программное обеспечение – оболочка realme UI 4.0, основанная на Android 13. В начале декабря некоторые телефоны бренда стали обновляться до этой версии прошивки. В сегодняшнем материале мы как раз рассмотрим все основные нововведения, которые появились в realme UI 4.0. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению обзора.

Дизайн интерфейса

В новой версии фирменной оболочки realme значительная часть новшеств касается именно внешнего вида интерфейса. Разработчики добавили множество улучшений в дизайн операционной системы. И это не просто перерисовка иконок на рабочем столе, как может показаться на первый взгляд. Давайте выясним, какие фишки получила оболочка realme UI 4.0 в плане интерфейса.

Расширенный режим Always on Display

Компания realme может похвастаться тем, что добавляет полноценный AOD даже в бюджетники и младшие флагманы. У Xiaomi с этим проблема, поскольку на недорогих устройствах есть только 10-секундная версия режима.

В realme UI 4.0 Always on Display значительно расширили. Появилась новая анимация, темы, эмодзи, обои и виды часов. На экран можно выводить данные с музыкального приложения Spotify. Через данный элемент вы сможете управлять воспроизведением аудио и просматривать плейлисты с рекомендованными треками.

Еще одна новая функция под названием «Insight» предлагает показывать на экране AOD информацию об активности пользователя. Будет отображаться, сколько времени вы провели с телефоном и как часто разблокировали его. В принципе, данный инструмент выполняет те же задачи, что и раздел «Цифровое благополучие» в настройках. Функция «Insight» уже встречалась на смартфонах OnePlus.

Новый темный режим

А вот с темной темой произошел скорее даунгрейд, чем улучшение. В предыдущей версии на выбор предоставлялось три цветовых режима dark theme: светло-серый, серый и черный. Пользователь выбирал, в каких оттенках будет работать темный режим. В realme UI 4.0 такую возможность убрали. Теперь есть только две темы – светлая и темная. Цветовой оттенок черного режима установлен по умолчанию, и его нельзя изменить.

Переработанный рабочий стол

Изменения затронули как шторку уведомлений, так и иконки. Шторка теперь выполнена в облегченном стиле – убраны все лишние элементы, а значки максимально простые и понятные. Перерисованные ярлыки выглядят более ярко и детализировано. По словам разработчиков, цветовая палитра realme UI 4.0 приближена к молодежному стилю.

Динамические виджеты

Виджеты и раньше присутствовали на смартфонах realme, но в новой версии их количество значительно расширили. Можно включить виджеты для отображения погоды, физической активности, времени суток, телефонной книги, событий с календаря.

Главная фишка заключается в том, что все данные на виджетах обновляются в режиме реального времени. Вам не нужно разворачивать приложение, чтобы ознакомиться с актуальной информацией. Добавим сюда еще стильный внешний вид виджетов. Они отлично вписываются в общий дизайн интерфейса и не выглядят громоздкими.

Гибкие окна

Привычные плавающие окна, которые встречались в прошлых версиях realme UI, были заменены на гибкие окна. Принцип одинаковый, только теперь размер таких окон очень легко изменить, сделав всего несколько кликов. Гибкие окна можно как изменять в масштабе, так и передвигать по всему экрану. Никаких подвисаний и глюков при этом не наблюдается, все работает плавно.

Вы сможете с легкостью передавать файлы между открытыми окнами. Для этого достаточно перетянуть любой файл из полноэкранного окна в гибкое. Например, таким образом можно вставить фото из Галереи в мессенджер. Опция стандартного разделения экрана сохранилась.

Регулирование размера папок

Следующее нововведение также касается интерфейса и отображения элементов на рабочем столе. Теперь можно изменять размер папок: от очень маленьких до больших. Это позволит правильно организовать пространство и сэкономить место на рабочем столе. Папки можно разместить возле виджетов и сделать их одного размера.

Большие папки способны вмещать до 9 приложений. Открытие таких программ происходит сразу после нажатия на иконку. То есть, вам не нужно открывать саму папку и в ней искать нужное приложение. Согласитесь, что это быстро и удобно.

Облегченное меню настроек

И последнее новшество в плане внешнего вида прошивки касается меню настроек. Теперь разделы сгруппированы по темам и размещаются в отдельных карточках. Это позволяет быстрее найти нужный пункт.

Из меню настроек убраны все лишние элементы, которые могли бы перегружать интерфейс. Оставили только лаконичные иконки и необходимые надписи. Благодаря этому интерфейс просто летает. Даже такой бюджетный аппарат как realme 10 Pro функционирует не хуже дорогих OnePlus.

Ясное дело, что на стабильность работы смартфона влияет и процессор, но качественное программное обеспечение тоже не менее важно. Все мы помним производительные телефоны Xiaomi, которые раздражали своими постоянными глюками. И в этом было виновато не железо, а недоработанное ПО. Радует, что компания realme всерьез занимается вопросом стабильности своих мобильных устройств. В новой версии оболочки это хорошо заметно.

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Системные функции

Интерфейс рассмотрели, теперь на очереди не менее важные системные улучшения. Их получилось довольно много. На презентации было заявлено, что всего прокачали 240 элементов. В это число входят как визуальные, так и системные нововведения.

Измерение ЧСС через экран

Одной из главных функций в «Лаборатории realme» стало измерение частоты сердечных сокращений. Достаточно приложить палец к экрану, подождать некоторое время для подсчета пульса – и смартфон выдаст результат. Такая фишка работает только на телефонах с подэкранным сканером отпечатков пальцев, поскольку именно дактилоскопический датчик измеряет ЧСС.

Измерение проводится скорее для интереса. Не стоит всерьез полагаться на данную функцию. Если проверить полученные результаты с медицинским прибором, то расхождения довольно серьезные.

Двухрежимное аудио

Вторая новая опция, представленная в «Лаборатории realme». Позволяет одновременно воспроизводить музыку через подключенные проводные и беспроводные наушники. Полезная фишка, если, например, два человека вместе слушают треки или смотрят видео. Функция должна работать со всеми моделями наушников, а не только с фирменной гарнитурой realme.

Капсула сна

И последняя интересная фишка из «Лаборатории». Капсула сна – это ночной режим, ограничивающий работу приложений, пока пользователь отдыхает. Вы можете добавить конкретные программы, которые не будут работать в определенный промежуток времени: например, с 7:00 до 23:00.

Добавив приложение в «Капсулу», вы не сможете запустить его в период отдыха. Сразу отключить эту функцию также не получится. Рекомендуется ограничивать работу развлекательных программ, таких как TikTok, Instagram, Facebook. Если же какое-то приложение необходимо для работы или личных целей, и вы хотите иметь к нему доступ в любое время суток – добавьте его в исключение.

Следует отметить, что инструмент «Sleep Capsule» появился еще в Realme UI 2.0 (Android 11), но в новой версии его оптимизировали.

Размытие конфиденциальных данных на фото

Разработчики не оставили без внимания и вопрос безопасности. В realme UI 4.0 ваши конфиденциальные данные более защищены. Система будет автоматически размывать личную информацию на скриншотах, такую как имя пользователя и аватарку. Другие данные, например номер телефона или адрес, инструмент пока не распознает.

Нововведение актуально, если вы кому-то пересылаете сделанный скриншот и не хотите разглашать определенные данные. Функция работает в популярных мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger, а также в системном приложении «Сообщения».

Скрытые личных файлов

Следующая опция из раздела «Безопасность» называется «Private Safe». На телефоне создается специальная скрытая папка, в которую добавляются конфиденциальные файлы. Это могут быть личные фото, видео, документы, музыка. Для защиты используется надежный стандарт шифрования AES.

Улучшенная производительность и энергоэффективность

На презентации не обошлось и без рассказа о новых технологиях, которые должны прокачать энергоэффективность и производительность мобильных устройств. В частности, было заявлено о функциях под названиями «Powerful Dynamic Computing Engine» и «Quantum Animation Engine 4.0».

Первая опция обещает улучшить производительность на 10%, снизить максимальную температуру на 1°C и увеличить автономность на 4.7%. Вторая технология отвечает за плавность анимации и быстрое переключение между приложениями.

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Виртуальное расширение ОЗУ

Конечно же, в realme UI 4.0 не могли не добавить такую полезную функцию, как виртуальное расширение оперативной памяти за счет постоянной. Думаю, уже все знают о том, как работает данная технология.

К оперативной памяти предлагается добавить еще от 4 до 12 ГБ, которые берутся из ПЗУ. Это улучшает стабильность и плавность работы смартфона и позволяет держать больше приложений в фоне. Если же не хотите жертвовать внутренней памятью ради ОЗУ, эту опцию можно с легкостью отключить.

Доработанный буфер обмена

Android 13 приносит небольшое улучшение в работу буфера обмена. Скопированный текст можно отредактировать, прежде чем вставить его в другой источник. Для этого нужно перейти в настройки буфера обмена и удалить или дописать какую-то часть текста. После чего измененный результат можно вставлять. Примечательно то, что отредактированный текст не нужно повторно копировать. Удобно и просто.

Другие функции

Еще из интересных функций в realme UI 4.0 хочется отметить расширенную жестовую систему, инструмент Multi-screen Connect для быстрой передачи данных между телефоном и компьютером и настройку вибромотора (технология O-HAPTICS). Но эти опции уже присутствовали в realme UI 3.0, поэтому, скорее всего, вы с ними ознакомлены, и нет смысла рассказывать о них повторно.

Какие смартфоны обновятся до realme UI 4.0

Теперь рассмотрим, на какие телефоны realme и когда прилетит свежее обновление. Список приблизительный, некоторые модели еще могут в него добавляться.

Обновление уже доступно для:

Realme GT Neo 3, realme GT Neo 3 150W, realme GT Neo 3T;

realme GT 2, realme GT 2 Pro, realme GT 2 Pro Master Edition, realme GT Neo 2T;

realme GT, realme GT Neo, Realme GT Neo Flash Edition;

realme 10 Pro, realme 10 Pro+;

realme 9 Pro, realme 9 Pro+, realme 9i;

realme Q5, realme Q5 Pro;

realme Narzo 50 5G, realme Narzo 50 Pro.

В первом квартале 2023 года новую прошивку получат:

realme GT Neo 2, realme GT Master Explorer;

realme X7 Max;

realme 9 5G, realme 9 4G;

Realme 8 Pro, Realme 8 s 5G;

realme Narzo 30 5G.

Во втором квартале 2023 года realme UI 4.0 выйдет на:

realme 8 4G, realme 8i;

realme Narzo 50 4G.

В третьем квартале 2023 года обновление следует ожидать владельцам:

realme Narzo 50A Prime, realme Narzo 50i Prime

realme C35, realme C33, realme C31, realme C30.

Обратите внимание, что речь идет именно о стабильной прошивке. Бета-версия уже давно доступна для всех пользователей, которые участвуют в программе раннего доступа.

Следует учитывать, что могут быть небольшие расхождения с представленным списком. Важную роль играет версия смартфона/прошивки и регион, в котором вы проживаете.

Обязательно пишите в комментариях свое мнение о realme UI 4.0. Какие нововведения вам понравились больше всего, а что считаете лишним? Также рассказывайте, какая версия realme UI стоит у вас сейчас и планируете ли обновляться. До встречи в новых статьях!