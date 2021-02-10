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Обзор realme UI 4.0

19.01.2023 554 0

Привет, друзья! Не так давно мы обозревали горячие новинки от компании realme, а именно смартфоны realme 10 Pro+ и Pro. Данные модели оснастили большим количеством интересных характеристик, среди которых внимание привлекает новое программное обеспечение – оболочка realme UI 4.0, основанная на Android 13. В начале декабря некоторые телефоны бренда стали обновляться до этой версии прошивки. В сегодняшнем материале мы как раз рассмотрим все основные нововведения, которые появились в realme UI 4.0. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению обзора.

Обзор realme UI 4.0

Дизайн интерфейса

В новой версии фирменной оболочки realme значительная часть новшеств касается именно внешнего вида интерфейса. Разработчики добавили множество улучшений в дизайн операционной системы. И это не просто перерисовка иконок на рабочем столе, как может показаться на первый взгляд. Давайте выясним, какие фишки получила оболочка realme UI 4.0 в плане интерфейса.

 

Расширенный режим Always on Display

Компания realme может похвастаться тем, что добавляет полноценный AOD даже в бюджетники и младшие флагманы. У Xiaomi с этим проблема, поскольку на недорогих устройствах есть только 10-секундная версия режима.

Always on Display в realme UI 4.0

В realme UI 4.0 Always on Display значительно расширили. Появилась новая анимация, темы, эмодзи, обои и виды часов. На экран можно выводить данные с музыкального приложения Spotify. Через данный элемент вы сможете управлять воспроизведением аудио и просматривать плейлисты с рекомендованными треками.

Обновленный AOD в realme UI 4.0

Еще одна новая функция под названием «Insight» предлагает показывать на экране AOD информацию об активности пользователя. Будет отображаться, сколько времени вы провели с телефоном и как часто разблокировали его. В принципе, данный инструмент выполняет те же задачи, что и раздел «Цифровое благополучие» в настройках. Функция «Insight» уже встречалась на смартфонах OnePlus.

Функция Insight в Realme UI 4.0

Новые функции Always on Display в realme

 

Новый темный режим

А вот с темной темой произошел скорее даунгрейд, чем улучшение. В предыдущей версии на выбор предоставлялось три цветовых режима dark theme: светло-серый, серый и черный. Пользователь выбирал, в каких оттенках будет работать темный режим. В realme UI 4.0 такую возможность убрали. Теперь есть только две темы – светлая и темная. Цветовой оттенок черного режима установлен по умолчанию, и его нельзя изменить.

Темная тема в realme UI 4.0

Настройки dark mode в realme UI 4.0

 

Переработанный рабочий стол

Изменения затронули как шторку уведомлений, так и иконки. Шторка теперь выполнена в облегченном стиле – убраны все лишние элементы, а значки максимально простые и понятные. Перерисованные ярлыки выглядят более ярко и детализировано. По словам разработчиков, цветовая палитра realme UI 4.0 приближена к молодежному стилю.

Стиль рабочего стола realme UI 4.0

Шторка уведомлений на realme UI 4.0

 

Динамические виджеты

Виджеты и раньше присутствовали на смартфонах realme, но в новой версии их количество значительно расширили. Можно включить виджеты для отображения погоды, физической активности, времени суток, телефонной книги, событий с календаря.

Виджеты в realme UI 4.0

Динамические виджеты на realme

Главная фишка заключается в том, что все данные на виджетах обновляются в режиме реального времени. Вам не нужно разворачивать приложение, чтобы ознакомиться с актуальной информацией. Добавим сюда еще стильный внешний вид виджетов. Они отлично вписываются в общий дизайн интерфейса и не выглядят громоздкими.

Новые виджеты на realme

Есть ли виджеты в realme UI 4.0

 

Гибкие окна

Привычные плавающие окна, которые встречались в прошлых версиях realme UI, были заменены на гибкие окна. Принцип одинаковый, только теперь размер таких окон очень легко изменить, сделав всего несколько кликов. Гибкие окна можно как изменять в масштабе, так и передвигать по всему экрану. Никаких подвисаний и глюков при этом не наблюдается, все работает плавно.

Плавающие окна в realme UI 4.0

Вы сможете с легкостью передавать файлы между открытыми окнами. Для этого достаточно перетянуть любой файл из полноэкранного окна в гибкое. Например, таким образом можно вставить фото из Галереи в мессенджер. Опция стандартного разделения экрана сохранилась.

Гибкие окна в realme UI 4.0

 

Регулирование размера папок  

Следующее нововведение также касается интерфейса и отображения элементов на рабочем столе. Теперь можно изменять размер папок: от очень маленьких до больших. Это позволит правильно организовать пространство и сэкономить место на рабочем столе. Папки можно разместить возле виджетов и сделать их одного размера.

Большие папки в realme UI 4.0

Большие папки способны вмещать до 9 приложений. Открытие таких программ происходит сразу после нажатия на иконку. То есть, вам не нужно открывать саму папку и в ней искать нужное приложение. Согласитесь, что это быстро и удобно.

Изменение размера папок в realme UI 4.0

 

Облегченное меню настроек

И последнее новшество в плане внешнего вида прошивки касается меню настроек. Теперь разделы сгруппированы по темам и размещаются в отдельных карточках. Это позволяет быстрее найти нужный пункт.

Меню настроек в realme UI 4.0

Из меню настроек убраны все лишние элементы, которые могли бы перегружать интерфейс. Оставили только лаконичные иконки и необходимые надписи. Благодаря этому интерфейс просто летает. Даже такой бюджетный аппарат как realme 10 Pro функционирует не хуже дорогих OnePlus.

Как выглядят настройки в realme UI 4.0

Ясное дело, что на стабильность работы смартфона влияет и процессор, но качественное программное обеспечение тоже не менее важно. Все мы помним производительные телефоны Xiaomi, которые раздражали своими постоянными глюками. И в этом было виновато не железо, а недоработанное ПО. Радует, что компания realme всерьез занимается вопросом стабильности своих мобильных устройств. В новой версии оболочки это хорошо заметно.

Какие системные настройки появились в realme UI 4.0

 

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Системные функции

Интерфейс рассмотрели, теперь на очереди не менее важные системные улучшения. Их получилось довольно много. На презентации было заявлено, что всего прокачали 240 элементов. В это число входят как визуальные, так и системные нововведения.

Новые функции в realme UI 4.0 

 

Измерение ЧСС через экран

Одной из главных функций в «Лаборатории realme» стало измерение частоты сердечных сокращений. Достаточно приложить палец к экрану, подождать некоторое время для подсчета пульса – и смартфон выдаст результат. Такая фишка работает только на телефонах с подэкранным сканером отпечатков пальцев, поскольку именно дактилоскопический датчик измеряет ЧСС.

Измерение пульса в realme UI 4.0

Умеет ли realme измерять пульс

Измерение проводится скорее для интереса. Не стоит всерьез полагаться на данную функцию. Если проверить полученные результаты с медицинским прибором, то расхождения довольно серьезные.

Как измерить ЧСС в realme UI 4.0

 

Двухрежимное аудио

Вторая новая опция, представленная в «Лаборатории realme». Позволяет одновременно воспроизводить музыку через подключенные проводные и беспроводные наушники. Полезная фишка, если, например, два человека вместе слушают треки или смотрят видео. Функция должна работать со всеми моделями наушников, а не только с фирменной гарнитурой realme.

Двухрежимное аудио в realme UI 4.0

 

Капсула сна

И последняя интересная фишка из «Лаборатории». Капсула сна – это ночной режим, ограничивающий работу приложений, пока пользователь отдыхает. Вы можете добавить конкретные программы, которые не будут работать в определенный промежуток времени: например, с 7:00 до 23:00.

Капсула сна в realme UI 4.0

Добавив приложение в «Капсулу», вы не сможете запустить его в период отдыха. Сразу отключить эту функцию также не получится. Рекомендуется ограничивать работу развлекательных программ, таких как TikTok, Instagram, Facebook. Если же какое-то приложение необходимо для работы или личных целей, и вы хотите иметь к нему доступ в любое время суток – добавьте его в исключение.

 

Следует отметить, что инструмент «Sleep Capsule» появился еще в Realme UI 2.0 (Android 11), но в новой версии его оптимизировали.

 

Размытие конфиденциальных данных на фото

Разработчики не оставили без внимания и вопрос безопасности. В realme UI 4.0 ваши конфиденциальные данные более защищены. Система будет автоматически размывать личную информацию на скриншотах, такую как имя пользователя и аватарку. Другие данные, например номер телефона или адрес, инструмент пока не распознает. 

Улучшенная конфиденциальность в realme UI 4.0

Нововведение актуально, если вы кому-то пересылаете сделанный скриншот и не хотите разглашать определенные данные. Функция работает в популярных мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger, а также в системном приложении «Сообщения».

Размытие личных данных в realme UI 4.0

 

Скрытые личных файлов

Следующая опция из раздела «Безопасность» называется «Private Safe». На телефоне создается специальная скрытая папка, в которую добавляются конфиденциальные файлы. Это могут быть личные фото, видео, документы, музыка. Для защиты используется надежный стандарт шифрования AES.

Скрытие личных файлов на realme

Как зашифровать личные данные на realme UI 4.0

 

Улучшенная производительность и энергоэффективность  

На презентации не обошлось и без рассказа о новых технологиях, которые должны прокачать энергоэффективность и производительность мобильных устройств. В частности, было заявлено о функциях под названиями «Powerful Dynamic Computing Engine» и «Quantum Animation Engine 4.0».

 

Первая опция обещает улучшить производительность на 10%, снизить максимальную температуру на 1°C и увеличить автономность на 4.7%. Вторая технология отвечает за плавность анимации и быстрое переключение между приложениями.

Производительность в realme UI 4.0 

 

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Виртуальное расширение ОЗУ

Конечно же, в realme UI 4.0 не могли не добавить такую полезную функцию, как виртуальное расширение оперативной памяти за счет постоянной. Думаю, уже все знают о том, как работает данная технология.

Расширение ОЗУ в realme UI 4.0

К оперативной памяти предлагается добавить еще от 4 до 12 ГБ, которые берутся из ПЗУ. Это улучшает стабильность и плавность работы смартфона и позволяет держать больше приложений в фоне. Если же не хотите жертвовать внутренней памятью ради ОЗУ, эту опцию можно с легкостью отключить.

 

Доработанный буфер обмена

Android 13 приносит небольшое улучшение в работу буфера обмена. Скопированный текст можно отредактировать, прежде чем вставить его в другой источник. Для этого нужно перейти в настройки буфера обмена и удалить или дописать какую-то часть текста. После чего измененный результат можно вставлять. Примечательно то, что отредактированный текст не нужно повторно копировать. Удобно и просто.

Буфер обмена в realme UI 4.0

Как отредактировать скопированный текст на realme UI 4.0

 

Другие функции

Еще из интересных функций в realme UI 4.0 хочется отметить расширенную жестовую систему, инструмент Multi-screen Connect для быстрой передачи данных между телефоном и компьютером и настройку вибромотора (технология O-HAPTICS). Но эти опции уже присутствовали в realme UI 3.0, поэтому, скорее всего, вы с ними ознакомлены, и нет смысла рассказывать о них повторно.

Взаимодействие между телефоном и ПК в realme UI 4.0

Какие смартфоны обновятся до realme UI 4.0

Теперь рассмотрим, на какие телефоны realme и когда прилетит свежее обновление. Список приблизительный, некоторые модели еще могут в него добавляться.

Какие смартфоны обновятся до realme UI 4.0

Обновление уже доступно для:

  • Realme GT Neo 3, realme GT Neo 3 150W, realme GT Neo 3T;
  • realme GT 2, realme GT 2 Pro, realme GT 2 Pro Master Edition, realme GT Neo 2T;
  • realme GT, realme GT Neo, Realme GT Neo Flash Edition;
  • realme 10 Pro, realme 10 Pro+;
  • realme 9 Pro, realme 9 Pro+, realme 9i;
  • realme Q5, realme Q5 Pro;
  • realme Narzo 50 5G, realme Narzo 50 Pro.

 

В первом квартале 2023 года новую прошивку получат:

  • realme GT Neo 2, realme GT Master Explorer;
  • realme X7 Max;
  • realme 9 5G, realme 9 4G;
  • Realme 8 Pro, Realme 8s 5G;
  • realme Narzo 30 5G.

 

Во втором квартале 2023 года realme UI 4.0 выйдет на:

  • realme 8 4G, realme 8i;
  • realme Narzo 50 4G.

 

В третьем квартале 2023 года обновление следует ожидать владельцам:

  • realme Narzo 50A Prime, realme Narzo 50i Prime
  • realme C35, realme C33, realme C31, realme C30.

 

Обратите внимание, что речь идет именно о стабильной прошивке. Бета-версия уже давно доступна для всех пользователей, которые участвуют в программе раннего доступа.

Что нового в realme UI 4.0

Следует учитывать, что могут быть небольшие расхождения с представленным списком. Важную роль играет версия смартфона/прошивки и регион, в котором вы проживаете.

Обязательно пишите в комментариях свое мнение о realme UI 4.0. Какие нововведения вам понравились больше всего, а что считаете лишним? Также рассказывайте, какая версия realme UI стоит у вас сейчас и планируете ли обновляться. До встречи в новых статьях!

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 19.01.2023

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