Привет, друзья! Мы врываемся в 2023 год с новым обзором, который точно привлечет ваше внимание. Пришло время подробно рассказать о realme 10 Pro+, ведь, по слухам, данный смартфон является одним из лучших решений в предфлагманском сегменте. Итак, что же такого интересного в свежем среднебюджетном смартфоне от всеми любимого бренда realme?

Обзор realme 10 Pro+ — это будущий хит-продаж!

Диагональ экрана: 6,7″ Разрешение экрана: 1080х2412 пикселей Тип матрицы: AMOLED Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 394 ppi, максимальная яркость – 800 нит, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка формата HDR10+ Материалы корпуса: Пластик Размеры: 161,5 x 73,9 x 7,8 мм при весе 173 г. Цветовые решения: Nebula Blue (светло-голубой), Dark Matter Black (темно-серый), Hyperspace (светло-фиолетовый с градиентом) Процессор: 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080 Количество ядер: Два ядра Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G68 MC4 Варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0 Основная камера: Главный модуль: разрешение 108 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.67", размер пикселя 0.64µm, PDAF (фазовый автофокус) Ультраширокий модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 16 мм, угол обзора 112˚ Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Дополнительно: запись видео в максимальном разрешении 4K с 30fps, светодиодная вспышка, поддержка технологии HDR и режима «Панорама» Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 25 мм. Запись видео в разрешении 1080p@30fps, поддержка режима «Панорама» Звук: Стерео Коммуникационные технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт (заряд до 50% за 17 минут) Цена: 8/128 ГБ – $243; 8/256 ГБ – $290; 12/256 ГБ – $330.

Ну как, друзья, впечатлены? По характеристикам у realme 10 Pro+ все идеально: AMOLED-экран с высокой яркостью, новый производительный процессор, камера на 108 Мп, большой аккумулятор с мощной зарядкой и даже версия на 12 ГБ оперативки. Такие параметры точно не ожидаешь встретить в смартфоне, который стоит всего 243 доллара. Но так ли все идеально на самом деле, как это нарисовал производитель в технических характеристиках? Давайте разбираться.

Комплектация

Как всегда, начинаем с упаковки. Realme 10 Pro Plus приходит в белой картонной коробке с фирменными желтыми вставками. По центру размещена большая цифра 10, а под ней располагается приставка «Pro+». В самом низу разместили пометку «5G». Сбоку упаковки можно увидеть надпись «Realme».

Дизайн коробки неплохой, но какого-то шика нет. Не скажешь, что распаковываешь флагман. В Redmi Note 12 Pro+ все это дело выглядит более солидно и дорого. Внутри нас встречает прозрачный силиконовый чехол, скрепка для открытия SIM-лотка, скучная макулатура и увесистый блок питания на 67 Вт.

Учитывайте, что адаптер идет с китайской вилкой. Если соберетесь приобретать китайскую версию realme 10 Pro+, придется сразу покупать европейский переходник.

О проблемах китайских версий мы поговорим чуть позже, а пока возвращаемся к комплекту поставки и видим, что «внутренности» упаковки выполнены из пластика. Это уже моветон, ведь все производители стараются переходить на бумагу в комплектации и таким образом заботиться об экологии. Xiaomi не добавляет пластик даже в свои бюджетники.

Но не спешите закидывать данное устройство тапками. В комплектации realme 10 Pro+ есть два неоспоримых плюса. Первое преимущество – ничего не воняет и не напоминает о том, что мы распаковываем китайский девайс.

И второе – на экране наклеена заводская защитная пленка. Дисплей realme 10 Pro Plus имеет закругленные грани, поэтому самостоятельно клеить пленку или стекло проблематично. Радует, что производитель позаботился об этом заранее.

Внешний вид, материалы корпуса и габариты

Как только берем realme 10 Pro+ в руки, возникает вопрос: а точно ли данная модель стоит всего 243 бакса? Сразу скажем, что дизайн новинки шикарный. На задней панели нет никаких лишний надписей, блок основной камеры выполнен аккуратно и со вкусом. Рамки у смартфона минимальные, а закругленные края экрана добавляют отдельную изюминку.

Несмотря на привлекательный внешний вид, realme 10 Pro+ полностью выполнен из пластика. И это ощущается, когда берешь смартфон в руки. Если же надеть чехол, ничего не будет напоминать о том, что перед вами бюджетное устройство.

Задняя панель телефона имеет закос под матовый пластик, если говорить о темно-серой (почти черной) расцветке. Два других цветовых варианта глянцевые: на выбор предлагается светло-голубой и светло-фиолетовый с градиентом.

Слот для карты памяти отсутствует. Это уже привычная история с бюджетными и предфлагманскими смартфонами. Зато на SIM-лотке имеется небольшая резиновая прокладка, которая должна защитить устройство от попадания брызг.

Производитель не указал в официальных характеристиках, какая степень водонепроницаемости присутствует, но, смеем предположить, что это IP53 или IP54. Аудиоджека также нет.

Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Да-да, компания добавила в бюджетный смартфон такую дорогую технологию. При этом дактилоскопический датчик срабатывает мгновенно, без подвисаний и сбоев. У конкурентов сканер находится в кнопке питания.

Отдельное внимание хочется уделить габаритам realme 10 Pro Plus. Разработчикам удалось сделать смартфон очень тонким и легким: размеры составляют 161,5 х 73,9 х 7,8 мм при массе 173 грамма. Если сравнивать с Redmi Note 12 Pro Plus, то разница колоссальная. На фоне realme телефон от Redmi выглядит большим, толстым и вообще каким-то несуразным.

Справедливости ради стоит отметить, что корпус у Redmi Note 12 Pro+ стеклянный, а грани алюминиевые. У realme же везде пластик. Поэтому придется выбирать, что для вас важнее – материалы корпуса или габариты.

В целом же впечатления от дизайна realme 10 Pro+ исключительно положительные. Смартфон чисто по внешнему виду не уступает флагманам. А мы помним, что почти во всех недорогих устройствах дизайн обычно очень посредственный и даже отталкивающий. Если ищете себе стильный аппарат, который не будет напоминать китайский бюджетник, то это точно realme 10 Pro Plus.

Качество экрана

Realme 10 Pro Plus получил красочный AMOLED-экран с яркостью 800 нит. Этого более чем достаточно даже в солнечную погоду.

Максимальная частота обновления составляет 120 Гц, и интерфейс просто летает. В настройках можно выбрать, какую частоту обновления вы предпочитаете – высокую (120 Гц) или стандартную (60 Гц). Еще присутствует автоматический режим, когда система самостоятельно определяет частоту в зависимости от текущих сценариев.

Как мы уже упоминали выше, у realme 10 Pro+ скругленные грани дисплея, и некоторых пользователей это может оттолкнуть. У такого форм-фактора есть два известных минуса – преломление света и случайные нажатия, когда человек цепляет рукой дисплей и выполняются фантомные действия. Компания учла этот момент и добавила специальную технологию X-Touch, которая реально защищает дисплей от ложных нажатий.

Так что за фантомные касания можете не переживать. Проблема преломления света остается, но она не столь заметна и серьезна. К закругленным граням можно привыкнуть буквально за несколько дней использования. Да и такой дисплей выглядит более дорого и премиально по сравнению с плоским.

Следующее преимущество – низкий уровень ШИМа. С нашими замерами вы можете ознакомиться ниже (слева – яркость, справа – ШИМ). Напомним, что, если процент ШИМа не превышает 20%, никакого дискомфорта при использовании AMOLED-экрана вы не почувствуете.

100% - 5%;

75% - 5%;

50% - 6%;

35% – 9%

25% - 9%;

15% - 16%;

0% - 11%.

Как видим, показатели ШИМа очень маленькие. Это не может не радовать. Более того, функцию DC Dimming не нужно искать в настройках и самостоятельно активировать, поскольку она включена по умолчанию.

Подведем небольшие выводы: экран у realme 10 Pro Plus великолепный. Придраться просто не к чему. В среднебюджетном ценовом сегменте это один из лучших дисплеев на рынке.

Добавим сюда еще суперстильный дизайн – и получается устройство, по внешнему виду не уступающее флагманам.

Процессор и варианты памяти

Дизайн и экран рассмотрели, теперь переходим к «начинке» аппарата. Realme 10 Pro+ стал обладателем отличного среднеуровневого процессора MediaTek Dimensity 1080. Такое же железо установлено в Redmi Note 12 Pro+ и младшей версии Note 12 Pro.

Как мы уже говорили, это новый процессор, который пришел на смену прошлогоднему Dimensity 920, и ведет он себя более чем достойно как в повседневных сценариях, так и в тяжелых игрушках.

Realme 10 Pro Plus был протестирован нами в очень требовательной игре Genshin Impact на ультравысоких настройках графики. В результате средняя частота кадров составила 30-35fps. Это нормальный результат, учитывая стоимость смартфона. Не стоит ожидать, что телефон с ценником 240 долларов будет выдавать 60 FPS на ультравысоких параметрах.

При этом уровень троттлинга в норме, как и температура корпуса.

Но хотим заметить, что на том же Redmi Note 12 Pro Plus ресурсоемкие игрушки идут более плавно, да и частота кадров в секунду выше. Разница небольшая, но она есть. В остальном же процессор очень мощный, и запаса производительности спокойно хватит на несколько лет.

На выбор предлагается три варианта памяти – 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и даже 12/256 ГБ. Как всегда, рекомендуем выбирать среднюю модификацию. 128 гигабайтов ПЗУ уже маловато, а переплачивать за 12 ГБ оперативки тоже нет смысла. Версии на 8/256 ГБ будет достаточно как в этом году, так и в следующем.

Операционная система и стабильность интерфейса





Realme 10 Pro Plus с коробки получил новую версию фирменной прошивки Realme UI 4.0, основанную на Android 13. Сейчас мы не будем перечислять все отличия от прошлой сборки, а просто выделим ключевые моменты.

Теперь оболочка Realme UI максимально похожа на другие прошивки от холдинга BBK – OxygenOS и ColorOS. Отличия минимальны и в основном заключаются в дизайне интерфейса.

Добавлена функция измерения ЧСС. Для этого нужно только приложить палец к экрану смартфона. Ранее в бюджетниках такая опция не встречалась. Разумеется, всерьез доверять полученным результатам не стоит, но для интереса можно попробовать.

Кастомизирован и расширен режим Always on Display. Появились новые фишки и элементы, которые можно включить при отображении AOD. Особенно радует, что Always On Display в realme 10 Pro+ полноценный, а не 10-секундный, как в конкурентах от Xiaomi.

Интерфейс переработан и сделан более минималистичным и простым. Удалены лишние элементы, за счет чего все работает очень шустро и плавно.

Раздел «Лаборатория realme» расширен за счет добавления новых функций. Теперь можно подключать к телефону проводную и беспроводную гарнитуру для одновременного воспроизведения аудио, а также ограничивать работу определенных приложений во время сна.

Изменена вкладка «Обои и стиль». Дизайн перерисовали, а также добавили несколько новых элементов.

Еще один немаловажный момент связан с приложением «Камера». Было бы вполне ожидаемо, если бы разработчики урезали функционал приложения и оставили только самые основные функции.

Но нет, системный инструмент камеры имеет те же фишки, что и более дорогие устройства. Например, можно запустить двухоконный режим, отсканировать документы или записать видео на фронтальную камеру с размытием заднего фона. Подробнее о камере поговорим в следующем пункте, а пока возвращаемся к ПО.

Оболочка работает плавно и очень быстро, ничего не зависает, не тормозит, отсутствуют даже малейшие лаги. Такое стабильное функционирование интерфейса встретишь далеко не в каждом бюджетном аппарате.

Да, мы знаем, что телефоны от холдинга BBK могут похвастаться стабильным ПО, в отличие от бренда Xiaomi. Но все равно удивляешься, когда смартфон за 240 долларов работает не хуже флагмана. Так что в плане прошивки у realme 10 Pro+ все отлично.

Камеры и запись видео

Раз мы уже затронули вопрос камеры, то перейдем сейчас как раз к этому пункту. Realme 10 Pro Plus получил главный 108-мегапиксельный сенсор от Samsung под названием ISOCELL HM6. Модуль с таким же разрешением можно встретить в Realme 8 Pro, только там датчик ISOCELL HM2.

Производитель утверждает, что HM6 пропускает на 123% больше света, что делает фото яркими и детализированными. В принципе, данный сенсор от Samsung не является новым и каким-то особенным. Он есть в более бюджетных моделях, например, realme 9 4G.

Также realme 10 Pro Plus стал обладателем ультраширокого 8-мегапиксельного датчика. Ультраширик с аналогичным разрешением установлен в Redmi Note 12 Pro Plus.

И просто для галочки производитель решил добавить в realme 10 Pro+ макрообъектив на 2 Мп. Ясное дело, что толку от никого нет, поэтому останавливаться на этом не будет. А вот из важного следует отметить отсутствие оптической стабилизации.

Несмотря на громкую цифру «108 Мп», у нас сразу возникли подозрение, что основная камера realme 10 Pro Plus довольно посредственная. Об этом говорили и технологические инсайдеры, которые в первую очередь обращали внимание на отсутствие оптической стабилизации и главный модуль среднего качества. Ведь в предыдущем realme 9 Pro+ стояла флагманская оптика, и качество фото и видео было на высоте.

Мы протестировали камеру realme 10 Pro Plus и для наглядности провели сравнение, конечно же, с главным конкурентом – Redmi Note 12 Pro+. При дневном освещении снимки на realme вполне хорошие и особо не отличаются от Redmi.

Единственный нюанс заключается в цветопередаче: на realme фотки очень яркие и насыщенные, что выглядит ненатурально. А вот Redmi выдает естественную цветопередачу, и такой вариант нам нравится больше. В остальном же все отлично как на одном, так и на втором телефоне.

Фото на ультраширокий сенсор лучше получаются у realme. Угол обзора выше, да и детализация лучше, чем на Redmi.

Цифровой зум в realme 10 Pro+ работает исправно. При трехкратном увеличении фото получаем довольно неплохую детализацию. Как всегда, прикрепляем примеры снимков.

В ночных условиях realme 10 Pro+, как ни странно, тоже показывает себя отлично: правильная работа с источниками света, нет шумов и засветов, хорошая детализация. Разница с Redmi практически незаметна.

Записывать видео можно в качестве 4K с 30 FPS, но в таком случае не будет стабилизации. Если хотите избавиться от тряски на видео, придется переключаться на качество 1080p. При таком разрешении доступна частота кадров от 30 до 480 fps, что тоже неплохо. Качество звука хорошее, без претензий.

16-мегапиксельная фронтальная камера realme 10 Pro+ делает вполне достойные селфи. Детализация и проработка теней даже лучше, чем на Redmi Note 12 Pro Plus. Записывать видео на фронталку вы сможете в разрешении Full HD с 30 кадрами в секунду. И даже создавать эффект боке, о котором мы уже рассказывали.

Коммуникации и звук

Realme 10 Pro Plus получил два полноценных внешних динамика. Звук качественный, громкий и объемный.

Такие же положительные эмоции вызвал линейный 4D-вибромотор. В настройках даже предусмотрен отдельный раздел, в котором можно отрегулировать работу мотора.

Все работает идеально, ощущается отчетливый и приятный отклик. Вибромотор в realme 10 Pro+ ничуть не хуже, чем во флагманских смартфонах.

Думаем, нет смысла останавливаться на таких банальных вещах, как версия Bluetooth, Wi-Fi и типы навигационных служб. Поэтому помчали к следующим важным параметрам.

Аккумулятор, время автономной работы и быстрая зарядка

Несмотря на то, что корпус realme 10 Pro+ очень тонкий и легкий, разработчикам как-то удалось поместить в него батарею емкостью 5000 мАч. Сюда еще следует добавить энергоэффективный процессор и дисплей. В результате получаем шикарную автономность.

При умеренном использовании можете смело рассчитывать на два дня работы. Если прямо активно пользуетесь мобильным устройством, то подзарядка понадобится на следующий день.

Realme 10 Pro Plus поддерживает 67-ваттную быструю зарядку. Блок питания с такой мощностью уже идет в комплекте. До 50% вы сможете подпитать телефон всего за 17-20 минут, а на полную зарядку понадобится примерно 40 минут. Это отличные результаты, согласны?

Цена и какая версия доступна

Вся соль заключается в том, что пока представлена только китайская версия realme 10 Pro Plus. Да-да, ситуация такая же, как с двенадцатой серией Редмиков. Поэтому на данный момент имеем лишь китайский прайс, и выглядит он следующим образом:

8/128 ГБ – $243;

8/256 ГБ – $290;

12/256 ГБ – $330.

Будет ли смартфон официально продаваться в Украине – пока неизвестно. По всей видимости, да. Поскольку предыдущую модель, а именно realme 9 Pro+, можно без проблем приобрести в любом крупном украинском магазине техники. Вот только неприятный момент заключается в том, что цена на глобалку будет значительно выше – как в местных магазинах, так и на Aliexpress.

В принципе, можно и сейчас приобрести китайскую версию realme 10 Pro Plus на Алиэкспресс. В этом случае цена будет очень вкусная. Но учитывайте, что придется самостоятельно устанавливать Google-сервисы и Google Discovery, обходиться без некоторых бэндов и мириться с проблемами в работе LTE+. Это не критично, но не все пользователи захотят терпеть определенный дискомфорт.

Выводы

Realme 10 Pro+ – это великолепный сбалансированный смартфон, в котором идеально практически все. Даже при желании к смартфону практически невозможно придраться. По цене бюджетника вы получаете полноценный младший флагман.

Пока компания realme держит марку и выпускает исключительно годные аппараты. Надеемся, что эта тенденция сохранится, и бренд продолжит делать ТОП за свои деньги. Пожалуй, в ценовом сегменте до 300 долларов – это одно из лучших предложений.

Плюсы:

AMOLED-экран с высоким разрешением;

частота обновления экрана 120 Гц;

низкий процент ШИМа;

привлекательный дизайн;

очень тонкие рамки;

производительный процессор MediaTek Dimensity 1080;

8 или 12 ГБ ОЗУ;

расширенный AOD;

постоянное хранилище на 256 ГБ;

флагманский линейный вибромотор;

отличный стереозвук;

хорошая 108-мегапиксельная камера;

нормальный ультраширик;

новая прошивка Realme UI 4.0 с очень плавной и стабильной работой;

67-ваттная быстрая зарядка;

долгое время автономной работы;

низкая цена.

Минусы:

пластиковый корпус;

отсутствует аудиоджек и слот для карты памяти;

китайская версия;

нет оптической стабилизации.

Посоперничать с realme 10 Pro+ может Redmi Note 12 Pro Plus. Подробное видеосравнение этих двух смартфонов в ближайшее время выйдет на нашем YouTube канале Andro-news.com. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить битву двух титанов. Также обязательно посмотрите видеообзор realme 10 Pro Plus. До встречи!

