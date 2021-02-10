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Redmi K60 Ultra получил 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности

23.08.2023 97 1

Когда выйдет операционная система Android 17, смартфон Redmi K60 Ultra сможет получить прошивку на ее основе. Xiaomi обещает обновление Android﻿ на аппарате в течение 4 лет, на год дольше он будет получать обновления безопасности. Хороший бонус к неплохим характеристикам.


Ближайший конкурент Redmi K60 Ultra не может похвастаться столь длительной поддержкой. OnePlus Ace 2 Pro получил 3 года обновления Android и 4 года поддержки безопасности. Не то чтобы это мешало популярной модели (которую уже сейчас трудно приобрести из-за спроса), но, похоже, появилась еще одна ниша для конкуренции между производителями.

 

Redmi K60 Ultra


Ранее Samsung тоже объявила о четырехлетних обновлениях OTA для определенных моделей, Xiaomi лишь приобщилась к уже продолжающейся гонке. Redmi K60 Ultra – первый смартфон компании с таким продолжительным циклом обновления и пока неизвестно, распространит ли Xiaomi эту практику на другие модели.


Также неизвестны сроки поддержки клонов Redmi K60 Ultra – Xiaomi 13T Pro и предполагаемый Poco F5 GT. Меньшая поддержка может стать фактором снижения цены для последнего. Напротив, титульный смартфон Xiaomi может получить долгую поддержку как дополнительный бонус.

 

Источник: Xiaomiui

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 23.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Today 0
Яким би не був Redmi, через п'ять років з'явиться щось цікавіше
23.08.2023 17:50
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Redmi K60 Ultra получил 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности