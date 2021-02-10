OmniVision выпустила самый компактный датчик изображения с рекордным разрешением

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Анонсирован 200 Мп сенсор, где размер каждого пикселя равен 0,56 мкм

Первой это сделала Samsung, а за ней последовала OmniVision. Мы говорим о датчиках изображения разрешением 200 Мп. Пионером стал Samsung ISOCELL HP1 с оптическим форматом 1/1,22ʺ и размер одного пикселя равен 0,64 мкм. Затем свой сенсор на 200 Мп представила OmniVision и им стал OVB0B, обладающий оптическим форматом 1/1,28ʺ и пикселями размером 0,61 мкм каждый.

На данный момент на рынке так и не появилось смартфонов с 200 Мп камерой, но это не мешает той же OmniVision и дальше совершенствовать такое решение. Компания заявила, что создала матрицу с самым маленьким пикселем. Его размер равен 0,56 мкм и это позволило вместить 200 млн точек на матрице оптическим размером 1/1,4ʺ.

Такой небольшой датчик изображения не требует необходимости воздвигать большой постамент на тыльной стороне, чтобы вместить его. Он отличается большей эффективностью, позволяет быстрее сфокусироваться и стабилизировать его проще. Другое дело, что вряд ли это даст ощутимое улучшение качества снимков. Маленький пиксель не способен уловить много света, а при биннинге пикселей большая нагрузка ложится на процессор обработки изображений, которому необходимо обработать большой массив информации.

Массовое производство нового 200 Мп сенсора стартует во втором квартале нынешнего года, а в третьем квартале уже можно ждать первых смартфонов с ним. Напомним, что Motorola, Xiaomi, Realme и Vivo уже работают над тем, чтобы выпустить свои мобильники с 200 Мп камерой.

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Источник: gizchina