OnePlus 10 Pro на низком старте: по части характеристик сомнений нет

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В преддверии анонса OnePlus 10 Pro сертифицирован в Китае

Теперь можно смело утверждать, что премьера OnePlus 10 Pro пройдет 11 января. Вопрос целесообразности так торопиться с выходом нового флагмана оставим открытым до момента его анонса и оглашения ценников. А вот о его техническом оснащении мы можем поговорить уже сегодня, не опираясь на слухи, а взяв за основу информацию с сайта сертификационного ведомства TENAA.

Опираясь на сведения регулятора, мы можем уверенно говорить о том, что OnePlus 10 Pro обладает 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 3216х1440 точек с технологией LTPO 2.0. Габариты корпуса составили 163х73,9х8,5 мм при весе 200,5 грамм. Внутри скрывается батарея емкостью 4880 мАч (типичное значение 5000 мАч) с быстрой зарядкой на 80 Вт. По слухам, будет и возможность зарядить OnePlus 10 Pro по беспроводу на мощности 50 Вт.

Аппаратной основой смартфона стал чип Snapdragon 8 Gen 1. Имеется 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Разрешение передней камеры составило 32 Мп и на тыльной стороне установили ансамбль из трех датчиков 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Будет поддержка 3-кратного оптического зума, и возможность записывать видео в формате 8К. Работать OnePlus 10 Pro станет под управлением Android 12 с интерфейсом ColorOS 12. Позже флагман выйдет на глобальный рынок и оболочку сменят на OxygenOS 12.

Кстати, ходит слух, что OnePlus 10 будет отличаться от своего старшего собрата «железом». Вместо Snapdragon 8 Gen 1 он получит Dimensity 9000. Если это так, то ранее второго квартала он вряд ли выйдет.

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Источники: gizmochina, gizmochina