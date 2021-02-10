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OnePlus 12R уже получил сертификацию IMDA – выход не за горами

03.12.2023 102 0

НОВЫЙ СМАРТФОН В РАЗРАБОТКЕ

Компания OnePlus работает над более доступной версией своего будущего флагмана – моделью OnePlus 12R. Об этом говорит появление смартфона на сертификационной платформе IMDA в Сингапуре.

OnePlus 12R уже получил сертификацию IMDA – выход не за горами – фото 1

Утечка обычно дает только базовую информацию о том, что OnePlus 12R получит 5G-модем, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Однако это означает, что анонса долго не придется ждать - информаторы называют вероятной датой анонса 23 января.

Ожидается, что 12R будет переизданием китайской модели OnePlus Ace 3. У смартфона будет 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройная камера и аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

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Итак, уже в начале следующего года фанаты OnePlus смогут оценить нового бюджетного флагмана с мощным чипом и быстрой зарядкой. Осталось совсем немного подождать.

Источник - thetechoutlook ,gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 03.12.2023
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OnePlus 12R уже получил сертификацию IMDA – выход не за горами