OnePlus 12R уже получил сертификацию IMDA – выход не за горами

Компания OnePlus работает над более доступной версией своего будущего флагмана – моделью OnePlus 12R. Об этом говорит появление смартфона на сертификационной платформе IMDA в Сингапуре.

Утечка обычно дает только базовую информацию о том, что OnePlus 12R получит 5G-модем, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Однако это означает, что анонса долго не придется ждать - информаторы называют вероятной датой анонса 23 января.

Ожидается, что 12R будет переизданием китайской модели OnePlus Ace 3. У смартфона будет 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройная камера и аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

