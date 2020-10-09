OnePlus 8T показали на официальном рендере – секретов не осталось

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Готовящийся к выходу флагман OnePlus 8T сама компания показала на качественном видео.

OnePlus продолжает рекламную кампанию нового смартфона OnePlus 8T, который будет представлен на следующей неделе, а именно 14 октября. Поделившись несколькими подробностями о характеристиках аппарата, компания решила показать задник устройства на видеоролике, выложенном на официальном YouTube-канале бренда.

По словам компании, представленная на видео версия («Зеленый аквамарин») порадует пользователей «восхитительной» глянцевой стеклянной спинкой. OnePlus продолжает описание дизайна: «Задняя панель использует преимущества преломления света, которое рассеивает свет в широком диапазоне углов и направлений, чтобы получить чистую, сверкающую поверхность, которая эффективно скрывает появление отпечатков пальцев».

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Задник сделан из семи слоев специального стекла, благодаря чему образуется интересный перелив между зеленым и голубым.

Также, по сравнению с предыдущим OnePlus 8, будет выделяться дизайн нового блока основной камеры. Но надо сказать, что сам дизайн мы уже видели в некоторых недавних смартфонах Oppo и Realme, входящих в холдинг BBK. Также очевидно, что китайцы успешно скопировали такой дизайн у более успешных Samsung.

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Очевидно, нас будут ждать флагманские характеристики. Напомним, что в OnePlus 8T будет установлен иметь AMOLED-дисплей с частой обновления изображения 120 Гц и разрешением FullHD+. Устройство будет работать на базе чипсета Snapdragon 865.

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Источник: YouTube



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