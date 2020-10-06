В октябре нас ждет караван смартфонов от OnePlus

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Не только OnePlus 8T, но и OnePlus Nord N10 и Nord N100 представят в октябре

Октябрь обещает стать насыщенным месяцем на премьеры смартфонов OnePlus. Первым на сцену выйдет флагман OnePlus 8T и произойдет это 14 октября, а ближе к концу октября компания намерена представить более доступные модели, которые можно будет отнести к среднему сегменту. Новинки станут частью молодой и дерзкой линейки OnePlus Nord.

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Речь идет о моделях OnePlus Nord N10 и Nord N100, где первый из дебютантов создан с ориентиром на рынок США. Напомним, что OnePlus Nord N10 предложит чип Snapdragon 690, дисплей диагональю 6,49 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и 6/128 Гб памяти. Основная камера будет четырехкомпонентной с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Он станет первым смартфоном производителя с 64-мегапиксельным модулем.

Второй новинкой станет OnePlus Nord N100 и чем продиктован такой странный нейминг, не сообщается. Почти наверняка это будет доступная модель и, возможно, это именно тот смартфон OnePlus, который упоминался в слухах как аппарат с процессором Snapdragon 460. Но это лишь предположение и на данный момент компания не озвучивает своих планов по выпуску новинок.

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Источник: gizmochina