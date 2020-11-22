OnePlus 9 с тремя камерами? А больше и не надо. Но телеобъектива нет

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В сеть выложили характеристики камеры OnePlus 9

Объективно возможности фото никогда не были сильной стороной смартфонов OnePlus. Как правило, они позволяли получить нормального качества фото и видео, но выше головы не прыгали и не были заявкой на попадание в элиту среди камерофонов. Естественно, что в случае с OnePlus 9 производитель захочет подтянуть возможности видеосъемки. Получится ли задуманное?

Последние инсайдерские сводки указывают на то, что в случае с OnePlus 9 компания откажется от наращивания количества модулей и мегапикселей. Основная камера будет тройной и два модуля будут разрешением 48 Мп. Речь идет об основном сенсоре и широкоугольном датчике.

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В качестве ключевого сенсора точно речь не идет об установке Sony IMX586 и, возможно, предпочтение будет отдано Sony IMX689. Известно, что фокусное расстояние основного модуля составит 6 мм и здесь применят бинниг пикселей, позволяющий объединить четыре соседних пикселя в один большой. Для сравнения этот показатель у OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T составляет 6,59 и 4,74 мм соответственно.

Ощутимый прогресс виден в случае с шириком. Так, если ранее компания предпочитала устанавливать модули на 16 Мп, то теперь это будет датчик на 48 Мп. Какой сенсор завершит трио датчиков основной камеры OnePlus 9, неизвестно. На уровне предположений — монохромный модуль или макросенсор.

Ожидается, что компания будет в числе тех, кто захочет сыграть на проблемах Huawei и поспешит с выпуском нового поколения флагманов. В качестве вероятного времени выхода серии OnePlus 9 называют март 2021. Базовый вариант флагмана и OnePlus 9 Pro должны предложить AMOLED‑дисплеи с повышенной герцовкой, чипсет Snapdragon 875, от 8 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, быструю зарядку мощностью 65 Вт и фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11.

Что касается рендера OnePlus 9, то утверждается, что он основывается на данных из достоверных источников и является визуализацией прототипа, который сейчас находится на стадии тестирования в лабораториях компании. Если по каким-то причинам дизайн сочтут неудачным, у компании еще есть время внести коррективы. Поэтому не спешим принимать изображение за финальный вариант экстерьера флагмана.

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Источник: 91mobiles