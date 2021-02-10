OnePlus Nord CE 2 показали официально

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Смотрится приятно, но не оригинально. Слияние с Oppo оказывает влияние

Впереди череда анонсов. Новинки будут представлять кучно и среди тех, кто отметится премьерой новых устройств будет компания OnePlus. Она готовится представить OnePlus Nord CE 2 и сегодня официально показала дизайн смартфона.

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Пресс-изображения только подтвердили правдивость тех рендеров, которые мы видели ранее. Стоит лишь обратить внимание, что OnePlus позаимствовала у материнской компании идею с блоком камер, который плавно выступает над тыльной стороной. Подобное решение мы уже видели в Oppo Find X3 Pro и его повторят в Oppo Find X5 Pro.

Особое внимание компания акцентирует на голубой расцветке, получившей название Bahama Blue:

«При разработке цветов для OnePlus Nord CE 2 команда разработчиков хотела развить его синий цвет и сделала это, приняв более яркий и смелый синий цвет, чем Blue Void оригинального OnePlus Nord CE. Цветовая гамма Bahama Blue для OnePlus Nord CE 2 демонстрирует разнонаправленный градиент синего и желтого цветов, которые прекрасно сочетаются друг с другом».

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Компания подтвердила, что OnePlus Nord CE 2 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, а заряжать его можно будет на мощности 65 Вт. Обещана поддержка карт microSD до 1 ТБ. Смартфон предложит 90-герцовый AMOLED‑дисплей разрешением FullHD+, операционную систему Android 12 с оболочкой OxygenOS 12 и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: androidauthority