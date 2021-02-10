Супер скидка на OnePlus Nord CE 3 Lite: сочный смартфон с превосходными характеристиками и стильным дизайном всего от 7 667

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Король сочного дизайна

OnePlus любит удивлять своих фанатов относительно недорогими и мощными устройствами. Так и получилось в этот раз, OnePlus Nord CE 3 Lite подарит вам незабываемые ощущения при пользовании. Телефон получил отличный дизайн, вобрав в себя все новые тенденции.

Для фанатов, а таких не мало, здесь отличный 6.72-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления до целых 120 герцов и есть mini jack 3.5. Телефон больше всего подойдет людям, страдающим ШИМ, но все же хотят отличный и сильный телефон. Правда, максимальная яркость достигает всего 680 нит, но это и не флагман. Из приятных фишек, присущих среднему и флагманскому сегменту, также не каплевидный вырез камеры, но элегантная точка, не мешающая просмотру контента. Телефон не легок и достаточно велик, весом 198 граммов, а боковые немного шершавые грани обеспечивают хорошее сцепление с телефоном, поэтому пользоваться им будет достаточно приятно.

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Дизайн очень стильный и современный, что действительно довольно приятно, что компания пытается следовать современным тенденциям. Смартфон представлен в двух цветах, классический черный (Chromatic Gray) и яркий салатовый (Pastel lime), жаль, что нет для многих любимого цвета, белого, но салатовый тоже выглядит очень стильно и молодежно.

Смартфон оснащен популярным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 и видеочипом Qualcomm Adreno 619, мощности ему хватает на несколько лет вперед. Телефон поддерживает 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Телефон стартует на Android 13 с установленной фирменной Oxygen OS 13.1. Производитель обещает два года обновления операционной системы и до 3 лет системы безопасности, являющейся уже стандартом обновлений телефонов в данном ценовом сегменте.

Основная камера представляет собой блок из трех матриц, главной из которого является известная матрица Samsung HM6 на 108 Мп, являющаяся фишкой данного смартфона. Фотографии получаются достаточно хорошего качества. Фронтальная камера работает на матрице Sony IMX471 на 16Мп, фотографирует неплохо, но ничего удивительного здесь мы не увидим.

Аккумулятор установлен на 5000 mAh, а процессор обеспечивает как хорошую автономность, так и производительность в повседневных задачах, поэтому здесь все супер. Есть возможность быстрой зарядки целых 67 Вт, которая заряжает телефон до 80% за 30 мин.

Телефон, как этого ожидали, достаточно интересен в своей ценовой категории. Особенно поразил непревзойденный дизайн и новый цвет Pastel lime, который смотрится очень стильно. Весьма хорошая 108Мп камера, которая при хорошем освещении делает хорошие фотографии с насыщенной картинкой. До сих пор радует, что есть возможность приобрести телефон с разъемом mini jack 3.5, для любителей классики.

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