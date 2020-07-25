OnePlus Nord стал самым популярным смартфоном в Индии еще до выхода в магазины

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После презентации OnePlus Nord это имя просто не сходит с новостных ресурсов. В принципе, об этом смартфоне говорили и до его выхода: вечные утечки, слухи, домыслы. Но теперь, после официальной презентации, шумиха поднялась невиданная. Пожалуй, у OnePlus такого громкого инфоповода не было со времен злополучного OnePlus X. Но теперь все, в основном, в позитивном виде.

Естественно, глядя на такое положение дел, компания надеется привлечь больше новых пользователей в свой лагерь и, видимо, первой страной, которая будет готова к активной экспансии, станет Индия. Ведь здесь популярность модели растет в геометрической прогрессии благодаря предзаказам на онлайн-площадке Amazon.

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Согласно свежим данным, Nord стал самым ожидаемым смартфоном на Amazon India. Вскоре после объявления о старте продаж устройства, Amazon оперативно опубликовала страницу «Уведомить о появлении». По имеющимся статистическим данным, после этого на страницу товара прилетело более 4 миллионов запросов. Это самый большой показатель на Amazon India на сегодняшний день.

Компания уже открыла страницу ожидания своей новинки, и, как вы можете понять, всего за несколько часов количество переходов превысило даже самые оптимистичные прогнозы. Смартфон будет открыт для предварительного заказа 28 июля.

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К сожалению, до сих пор неизвестно, когда начнутся непосредственные продажи OnePlus Nord. Интересно будет понаблюдать, сможет ли компания оправдать такую неслыханную для нее шумиху. Об этом мы должны узнать совсем скоро.

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Источник: businessworld.in