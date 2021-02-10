OnePlus Pad Go – первые анонсы, компания подогревает интерес к новому планшету

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Компания OnePlus начала тизер-кампанию своего нового планшета OnePlus Pad Go, о котором мы писали несколько раньше, что это устройство обнаружили в базе данных сертификаций. Это будет более доступная модель флагманского OnePlus Pad, вышедшего в начале года.

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В посте в Twitter OnePlus опубликовала контур будущего устройства и слоган "Все для игры и развлечений целый день", что нам дает намек, на что будет ориентироваться этот планшет.

Детали о характеристиках пока неизвестны. Однако очевидно, что новый планшет получит более приятную цену, чем флагманская модель.

Пока не ясно, где будет доступен OnePlus Pad Go, однако тизер появился на индийском аккаунте OnePlus, что означает, что глобальная прошивка планшета точно будет.

Компания обещает анонсировать Pad Go "в ближайшее время". Ожидается, что новый бюджетный планшет OnePlus сможет составить конкуренцию аналогичным моделям Realme, Xiaomi и Oppo на рынке бюджетных планшетов для просмотра контента.

Источник: 9to5google